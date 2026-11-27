3 . 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की कमाई

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फिल्म की एडवांस बुकिंग में पहले दिन यानी 17 दिसंबर में सबसे ज्यादा कमाई हुई है. पहले दिन के लिए कुल 2,427 शो और कुल ऑक्यूपेंसी 58 फीसदी रही. 18 दिसंबर के लिए 2.19 लाख टिकट बिक चुके हैं. 19 दिसंबर के लिए 2.11 लाख टिकटे, 20 दिसंबर के लिए1.91 लाख टिकटों की बिक्री हो चुकी है. (Image Credit: X/ Marvel Studios)

शो डेट ग्रॉस कलेक्शन (ब्लॉक सीटें हटाकर)

17 दिसंबर 27.57 करोड़ रुपये

18 दिसंबर 13.51 करोड़ रुपये

19 दिसंबर 13.03 करोड़ रुपये

20 दिसंबर 11.12 करोड़ रुपये