एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 27, 2026, 08:41 AM IST
1.कब रिलीज होगी 'एवेंजर्स: डूम्स्डे'?
मार्वल स्टूडियोज की 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' 17 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ने बॉक्स ऑफिस हलचल मचा दी है. (Image Credit: X/ Marvel Studios)
2.10.36 लाख टिकटों की हुई बिक्री
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, रिलीज से करीब 20 दिन पहले ही फिल्म की टिकट 10 लाख बिक चुकी है. 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' ने भारत में अब तक कुल 65.22 करोड़ रुपये का ग्रॉस एडवांस कलेक्शन किया है. फिल्म के लिए अब तक 10.36 लाख टिकट बिक चुके हैं. ब्लॉक सीटों को हटाकर फिल्म की एडवांस बुकिंग से कमाई 57.17 करोड़ रुपये है और टिकटों की बिक्री 9.12 लाख है. (Image Credit: X/ Marvel Studios)
3.17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की कमाई
फिल्म की एडवांस बुकिंग में पहले दिन यानी 17 दिसंबर में सबसे ज्यादा कमाई हुई है. पहले दिन के लिए कुल 2,427 शो और कुल ऑक्यूपेंसी 58 फीसदी रही. 18 दिसंबर के लिए 2.19 लाख टिकट बिक चुके हैं. 19 दिसंबर के लिए 2.11 लाख टिकटे, 20 दिसंबर के लिए1.91 लाख टिकटों की बिक्री हो चुकी है. (Image Credit: X/ Marvel Studios)
शो डेट ग्रॉस कलेक्शन (ब्लॉक सीटें हटाकर)
17 दिसंबर 27.57 करोड़ रुपये
18 दिसंबर 13.51 करोड़ रुपये
19 दिसंबर 13.03 करोड़ रुपये
20 दिसंबर 11.12 करोड़ रुपये
4.अंग्रेजी वर्जन की डिमांड सबसे ज्यादा
'एवेंजर्स: डूम्स्डे' की एडवांस बुकिंग में अंग्रेजी वर्जन की डिमांड सबसे ज्यादा रही है. अंग्रेजी वर्जन से करीब 54.77 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है. हिंदी वर्जन में 8.14 करोड़ रुपये, तमिल में 1.98 करोड़ रुपये, तेलुगु वर्जन में 33.24 लाख रुपये. (Image Credit: X/ Marvel Studios)
5.क्या रिलीज से पहले 100 करोड़ पार करेगी फिल्म?
फिल्म की रिलीज में अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं. आने वाले दिनों में टिकटों की बिक्री में और तेजी भी आ सकती है. फिल्म 100 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा छू पाएगी या नहीं, यह आने वाले दिनों की बुकिंग पर निर्भर करेगा. (Image Credit: X/ Marvel Studios)