एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 28, 2026, 02:51 PM IST
1.रॉबर्ट डाउनी जूनियर
मार्वल स्टूडियोज की 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' की दुनियाभर में जबरदस्त चर्चा है. फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर की डॉक्टर डूम के किरदार में वापसी है. इस बार वह दुनिया को बचाने नहीं, बल्कि एवेंजर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आने वाले हैं. डूम का चेहरा एक बार फिर नहीं दिखाया गया है. ये फैन थ्योरी है. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
2.डॉक्टर डूम के हाथों थॉर की मौत?
थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के सबसे ताकतवर सुपरहीरोज में से एक है. उसके पास कई सारी शक्तियां हैं और वह स्टॉर्मब्रेकर जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है. बड़े-बड़े दुश्मनों का सामना भी किया है, लेकिन 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' में उसके सामने डॉक्टर डूम जैसा विलेन खड़ा है, जो थॉर के हथियार स्टॉर्मब्रेकर को दो उंगलियों से रोक देता है. डूम इतना ज्यादा ताकतवर लगता है, उसे देखते हुए फैंस को ये लग रहा है कि थॉर विलेन से मुकाबले में जिंदा नहीं बचेगा. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
3.स्टीव रोजर्स की वापसी?
क्रिस इवांस की स्टीव रोजर्स के रूप में वापसी मार्वल फैंस के लिए बड़ी बात है. नए ट्रेलर में स्टीव रोजर्स पत्नी पैगी कार्टर और बेटे के साथ नजर आए हैं. वह अपने बेटे से पहचान को छिपाने के लिए कहते हैं. उनके और डूम के बीच जबरदस्त दुश्मनी होगी. डूम का स्टीव रोजर्स से खास तौर पर झगड़ा है क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जो डूम ने खो दिया था. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
4.स्टीव रोजर्स की पत्नी और बेटे को डॉक्टर डूम से चुरा लेता है?
फिल्म को लेकर एक थ्योरी यह भी वायरल हो रही है कि स्टीव रोजर्स की पत्नी और बेटे को डॉक्टर डूम चुरा सकता है, जिससे सीधे सीक्रेट वॉर शुरू होगी. हालांकि, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ये फैन थ्योरी है. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
5.मल्टीवर्स पूरी तरह से ढह गया
'एवेंजर्स: डूम्स्डे' को लेकर लोगों के मन में एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्या फिल्म का अंत भी इन्फिनिटी वॉर की तरह ही होगा? नए ट्रेलर में कुछ किरदार, जैसे हैली स्टेनफेल्ड की केट बिशप, डरावने अंदाज में आसमान की ओर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह इशारा मिल सकता है कि मल्टीवर्स पूरी तरह से खत्म होने वाला है. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
6.फॉक्स एक्स-मैन टीम के कई मेंबर्स कन्फर्म
फॉक्स एक्स-मैन टीम के कई सारे मेंबर्स प्रोफेसर X, बीस्ट, साइक्लोप्स और मैग्नेटो 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' के लिए कन्फर्म हैं. टीम के कुछ खास सदस्य हैली बेरी और ह्यू जैकमैन गायब हैं. कई लोगों का ये कहना है कि स्टॉर्म और वूल्वरिन दोनों ही फिल्म में हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशनल मटीरियल से हटा दिया गया है. (Image Credit: X/ Avengers Updates)
7.स्टीव रोजर्स और रीड रिचर्ड्स मेन हीरो
ट्रेलर में स्टीव रोजर्स को पत्नी पैगी और बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करते हुए दिखाया गया है. लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टीव रोजर्स फिल्म के मेन हीरो हैं. ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स, उर्फ मिस्टर फैंटास्टिक को भी दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है कि स्टीव रोजर्स के बाद दूसरे नंबर पर हैं. डॉक्टर डूम खुद ही कुल मिलाकर मेन कैरेक्टर हैं. (Image Credit: X/ Avengers Updates)