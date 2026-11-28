2 . डॉक्टर डूम के हाथों थॉर की मौत?

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थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के सबसे ताकतवर सुपरहीरोज में से एक है. उसके पास कई सारी शक्तियां हैं और वह स्टॉर्मब्रेकर जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करता है. बड़े-बड़े दुश्मनों का सामना भी किया है, लेकिन 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' में उसके सामने डॉक्टर डूम जैसा विलेन खड़ा है, जो थॉर के हथियार स्टॉर्मब्रेकर को दो उंगलियों से रोक देता है. डूम इतना ज्यादा ताकतवर लगता है, उसे देखते हुए फैंस को ये लग रहा है कि थॉर विलेन से मुकाबले में जिंदा नहीं बचेगा. (Image Credit: X/ Avengers Updates)