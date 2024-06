Asur 2 से The Night Manager, जून में Web Series धमाका, ये 3 हैं बिल्कुल फ्री

2/7

एक क्राइम रिपोर्टर जब खुद ही पुलिस की रडार पर आ जाती है. ये फिल्म मीडिया और मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बीच जूझ रही एक लड़की की कहानी है. ये फिल्म Behind Bars in Byculla: My Days in Prison किताब पर आधारित है, जो जिगना वोरा ने लिखी है. करिश्मा तन्ना स्टारर ये सीरीज 2 जून को रिलीज होने जा रही है.