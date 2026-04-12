Asha Bhosle Vs Lata Mangeshkar: एक सूरज तो दूसरी चांद, लता मंगेशकर से ज्यादा वर्सेटाइल थीं आशा भोसले; सॉन्ग हिस्टोरियन ने समझाया फर्क

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Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 08:32 PM IST
1.Lata Mangeshkar Vs Asha Bhosle Differences
मंगेशकर परिवार की दो महान हस्तियां, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने आठ दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया. भले ही उनके खून का रिश्ता एक था, लेकिन उनकी गायकी और जीवन दर्शन में जमीन-आसमान का फर्क था. इस बात की पुष्टि देते हुए फिल्म सॉन्ग हिस्टोरियन राजीव श्रीवास्तव ने पूर्ण जानकारी दी है.
2.गायकी के अंदाज में अंतर
लता मंगेशकर की आवाज में एक अलौकिक गंभीरता और शुद्धता थी. उन्होंने भजन, गजल और संजीदा रोमांटिक गानों को अपनी प्राथमिकता बनाया. उनके गायन में व्याकरण और स्पष्टता का कड़ा अनुशासन झलकता था. वहीं, आशा भोसले अपनी आवाज के साथ साहसिक प्रयोगों के लिए जानी गईं. उन्होंने कैबरे, जैज़ और पॉप जैसे पश्चिमी मिजाज वाले गीतों में नई जान फूंकी. उनकी आवाज में एक खास तरह की मस्ती और चुलबुलापन था.
3.पर्सनैलिटी का अंतर
लता जी हमेशा एक शांत, अंतर्मुखी और सादगी पसंद व्यक्तित्व के रूप में देखी गईं. सफेद साड़ी और पारंपरिक आचरण उनकी पहचान बना. वे परिवार की आधारस्तंभ रहीं. इसके विपरीत, आशा जी मिलनसार और बहिर्मुखी स्वभाव की थीं. उन्हें आधुनिक जीवनशैली, फैशन और कुकिंग का बेहद शौक रहा है, जो उनके खुलेपन को दर्शाता है.
4.दोनों की संघर्ष की राहें भी अलग
जहां लता जी ने कम उम्र में पिता के निधन के बाद अविवाहित रहकर पूरे परिवार का बोझ उठाया, वहीं आशा जी का जीवन अधिक उतार-चढ़ाव भरा रहा. आशा जी ने 16 साल की उम्र में बगावत कर शादी की, घरेलू हिंसा झेली और फिर शून्य से अपना करियर और परिवार खड़ा किया.
5.पर्सनल लाइफ में कितना फर्क?
लता जी की जोड़ी मदन मोहन और नौशाद जैसे संगीतकारों के साथ जमी, जो रागों की शुद्धता पर जोर देते थे. वहीं, आशा जी ने ओ.पी. नैय्यर और आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर संगीत की नई परिभाषा गढ़ी. उन्होंने भारतीय संगीत में वेस्टर्न तड़के को खूबसूरती से पेश किया.
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