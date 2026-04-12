Asha Bhosle Vs Lata Mangeshkar: एक सूरज तो दूसरी चांद, लता मंगेशकर से ज्यादा वर्सेटाइल थीं आशा भोसले; सॉन्ग हिस्टोरियन ने समझाया फर्क

2 . गायकी के अंदाज में अंतर

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लता मंगेशकर की आवाज में एक अलौकिक गंभीरता और शुद्धता थी. उन्होंने भजन, गजल और संजीदा रोमांटिक गानों को अपनी प्राथमिकता बनाया. उनके गायन में व्याकरण और स्पष्टता का कड़ा अनुशासन झलकता था. वहीं, आशा भोसले अपनी आवाज के साथ साहसिक प्रयोगों के लिए जानी गईं. उन्होंने कैबरे, जैज़ और पॉप जैसे पश्चिमी मिजाज वाले गीतों में नई जान फूंकी. उनकी आवाज में एक खास तरह की मस्ती और चुलबुलापन था.

