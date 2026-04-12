Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद

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Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 12:24 PM IST
1.Why Asha Bhosle Wanted to Commit Suicide?
भारतीय संगीत जगत की अनमोल रत्न आशा भोसले फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन हैं, लेकिन उनकी जीवन यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम रोमांचक नहीं है. 92 साल की उम्र में भी अपनी आवाज से जादू बिखेरने वाली आशा ताई ने सफलता के इस शिखर तक पहुंचने के लिए निजी और पेशेवर जीवन में भारी कीमतें चुकाई हैं.
2.16 की उम्र में बगावत और रिश्तों में दरार
आशा जी का संघर्ष महज 9 साल की उम्र में पिता के निधन के साथ शुरू हो गया था. परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आई, तो गाना शुरू किया. 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली. इस फैसले ने न केवल उनके परिवार को नाराज किया, बल्कि लता दीदी के साथ उनके रिश्तों में सालों के लिए दरार पैदा कर दी. ससुराल में उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे टूटकर एक वक्त उनके मन में खुदकुशी के विचार भी आने लगे थे.
3.'खराब आवाज' का ताना और गिनीज रिकॉर्ड
आज जिस आवाज की दुनिया मुरीद है, उसे 1947 में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने 'बेकार' कहकर स्टूडियो से बाहर कर दिया था. उस दौर में गीता दत्त और लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं का दबदबा था, लेकिन आशा जी ने हार नहीं मानी. उन्होंने क्लब सॉन्ग, कैबरे और शास्त्रीय संगीत—हर शैली में खुद को साबित किया. 14 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए उनका नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज हुआ.
4.आरडी बर्मन संग अधूरा रहा प्रेम
आशा जी की दूसरी शादी संगीतकार आरडी बर्मन (पंचम दा) से हुई. यह राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि पंचम दा की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं. वजह यह थी कि आशा जी उनसे 6 साल बड़ी थीं और तीन बच्चों की मां थीं. हालांकि, अंततः 1980 में दोनों का विवाह हुआ और इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया को 'दम मारो दम' जैसे कालजयी गीत दिए.
5.सुरों के साथ स्वाद का जादू
बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा ताई एक बेहतरीन कुक भी हैं. उनके 'Asha's' नाम से रेस्टोरेंट्स की चेन दुबई से लेकर कुवैत तक फैली हुई है. दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर उनके हाथ के बने कबाबों के बहुत बड़े प्रशंसक थे.
6.उपलब्धियां एक नजर में
1948: हिंदी सिनेमा में फिल्म 'चुनरिया' से पदार्पण.
1997: ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला.
2000 & 2008: दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण से सम्मानित.
2011: दुनिया में सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड.
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