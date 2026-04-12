Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद

2 . 16 की उम्र में बगावत और रिश्तों में दरार

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आशा जी का संघर्ष महज 9 साल की उम्र में पिता के निधन के साथ शुरू हो गया था. परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आई, तो गाना शुरू किया. 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली. इस फैसले ने न केवल उनके परिवार को नाराज किया, बल्कि लता दीदी के साथ उनके रिश्तों में सालों के लिए दरार पैदा कर दी. ससुराल में उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे टूटकर एक वक्त उनके मन में खुदकुशी के विचार भी आने लगे थे.