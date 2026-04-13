आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

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Jaya Pandey | Apr 13, 2026, 01:27 PM IST
1.92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं आशा ताई
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले ने 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्हें लोग प्यार से आशा ताई के नाम से बुलाते थे. उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में शोक की लहर है. लोग उन्हें उनके संगीत और फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए याद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है और उन्होंने अबतक कितनी भाषाओं में गाना गाया है.
(Image Credit: @ashabhosle)
2.आशा भोसले का आखिरी गाना
आशा भोसले भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गाने गाए हैं. उनके निधन से कुछ हफ्ते पहले ही उनका आखिरी गाना रिलीज हुआ था. आशा भोसले का आखिरी गाना 'द शैडो लाइट' है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश बैंड गोरिल्लाज के साथ मिलकर बनाया था. यह गाना गोरिल्लाज बैंड के 'द माउंटेन' एल्बम का है. इस एल्बम में सितार वादक अनुष्का शंकर और गायिका आशा पुथली ने भी योगदान दिया है.
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3.कैबरे से लेकर रोमांटिक गानों तक से बनाई पहचान
अपने म्यूजिक करियर में आशा भोसले ने हर तरह के गाने गाए हैं. जहां लता मंगेशकर को पारंपरिक और मधुर गीतों से पहचान मिली, वहीं आशा भोसले ने कैबरे, पॉप, डांस नंबर और रोमांटिक गानों में अपनी अलग पहचान बनाई. पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने, इन आंखों की मस्ती और अभी ना जाओ छोड़कर जैसे गाने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण हैं.
(Image Credit: @ashabhosle)
4.इंडिपॉप की क्वीन आशा भोसले
आशा भोसले को इंडिपॉप की क्वीन भी कहा जाता है. उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं. इनमें हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और पंजाबी जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी, असमिया, उड़िया और नेपाली में भी गाया है. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अंग्रेजी, रूसी, अरबी और मलय जैसी भाषाओं में भी अपनी आवाज दी है.
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5.12,000 से अधिक गाने किए रिकॉर्ड
आशा भोसले ने 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में शामिल करता है. उन्होंने आरडी बर्मन, एडी बर्मन, ओपी नय्यर, बप्पी लाहिरी और एआर एहमान जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया और अपने हर गाने को अमर बना दिया.
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6.हर एक्ट्रेस के हिसाब से आवाज ढाल लेती थीं आशा ताई
आशा भोसले ने कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए गाया है. मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी तक, उनकी आवाज ने पर्दे पर हर किरदार में जान डाल दी. उनकी खासियत यह रही कि वे हर अभिनेत्री और हर गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज को ढाल लेती थीं. आशा भोसले के साथ एक युग का अंत हो गया. उन्होंने अपनी आवाज से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.
(Image Credit: @ashabhosle)
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