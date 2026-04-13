FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सपा का विकास सैफई तक सीमित...क्या है इन आरोपों के पीछे का सच?

सपा का विकास सैफई तक सीमित...क्या है इन आरोपों के पीछे का सच?

Traffic Alert! नोएडा जाने का प्लान कर दें कैंसिल, बहुत ज़रूरी हो तो इस रूट का करें इस्तेमाल

Traffic Alert! नोएडा जाने का प्लान कर दें कैंसिल, बहुत ज़रूरी हो तो इस रूट का करें इस्तेमाल

नोएडा में क्यों मचा है बवाल? श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, सड़कों पर लगा जाम

नोएडा में क्यों मचा है बवाल? श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, सड़कों पर लगा जाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम

सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है और उन्होंने अबतक कितनी भाषाओं में गाना गाया है...

Jaya Pandey | Apr 13, 2026, 01:27 PM IST

1.92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं आशा ताई

92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं आशा ताई
1

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले ने 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्हें लोग प्यार से आशा ताई के नाम से बुलाते थे. उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में शोक की लहर है. लोग उन्हें उनके संगीत और फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए याद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है और उन्होंने अबतक कितनी भाषाओं में गाना गाया है. 
(Image Credit: @ashabhosle)

Advertisement

2.आशा भोसले का आखिरी गाना

आशा भोसले का आखिरी गाना
2

आशा भोसले भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गाने गाए हैं. उनके निधन से कुछ हफ्ते पहले ही उनका आखिरी गाना रिलीज हुआ था. आशा भोसले का आखिरी गाना 'द शैडो लाइट' है, जिसे उन्होंने ब्रिटिश बैंड गोरिल्लाज के साथ मिलकर बनाया था. यह गाना गोरिल्लाज बैंड के 'द माउंटेन' एल्बम का है. इस एल्बम में सितार वादक अनुष्का शंकर और गायिका आशा पुथली ने भी योगदान दिया है.
(Image Credit: @ashabhosle)

3.कैबरे से लेकर रोमांटिक गानों तक से बनाई पहचान

कैबरे से लेकर रोमांटिक गानों तक से बनाई पहचान
3

अपने म्यूजिक करियर में आशा भोसले ने हर तरह के गाने गाए हैं. जहां लता मंगेशकर को पारंपरिक और मधुर गीतों से पहचान मिली, वहीं आशा भोसले ने कैबरे, पॉप, डांस नंबर और रोमांटिक गानों में अपनी अलग पहचान बनाई. पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने, इन आंखों की मस्ती और अभी ना जाओ छोड़कर जैसे गाने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण हैं.
(Image Credit: @ashabhosle)

4.इंडिपॉप की क्वीन आशा भोसले

इंडिपॉप की क्वीन आशा भोसले
4

आशा भोसले को इंडिपॉप की क्वीन भी कहा जाता है. उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं. इनमें हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती और पंजाबी जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी, असमिया, उड़िया और नेपाली में भी गाया है. इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अंग्रेजी, रूसी, अरबी और मलय जैसी भाषाओं में भी अपनी आवाज दी है.
(Image Credit: @ashabhosle)

TRENDING NOW

5.12,000 से अधिक गाने किए रिकॉर्ड

12,000 से अधिक गाने किए रिकॉर्ड
5

आशा भोसले ने 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में शामिल करता है. उन्होंने आरडी बर्मन, एडी बर्मन, ओपी नय्यर, बप्पी लाहिरी और एआर एहमान जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया और अपने हर गाने को अमर बना दिया. 
(Image Credit: @ashabhosle)

6.हर एक्ट्रेस के हिसाब से आवाज ढाल लेती थीं आशा ताई

हर एक्ट्रेस के हिसाब से आवाज ढाल लेती थीं आशा ताई
6

आशा भोसले ने कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए गाया है. मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी तक, उनकी आवाज ने पर्दे पर हर किरदार में जान डाल दी. उनकी खासियत यह रही कि वे हर अभिनेत्री और हर गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज को ढाल लेती थीं. आशा भोसले के साथ एक युग का अंत हो गया. उन्होंने अपनी आवाज से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया.
(Image Credit: @ashabhosle)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
सांप अपनी दोमुंही जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र
हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र
Numerology: इन नंबरों का बार-बार दिखना देता है सक्सेस का संकेत, समझ लें जल्द आने वाला है पैसा और शोहरत
इन नंबरों का बार-बार दिखना देता है सक्सेस का संकेत, समझ लें जल्द आने वाला है पैसा और शोहरत
MORE
Advertisement
धर्म
Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा  ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो 
मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो
Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   
इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते
Horoscope 12 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 12 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement