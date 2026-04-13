आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

1 . 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं आशा ताई

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बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले ने 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्हें लोग प्यार से आशा ताई के नाम से बुलाते थे. उनके निधन की खबर से प्रशंसकों में शोक की लहर है. लोग उन्हें उनके संगीत और फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए याद कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है और उन्होंने अबतक कितनी भाषाओं में गाना गाया है.

(Image Credit: @ashabhosle)