न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

3 . हेलेन का आइकोनिक अंदाज

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यह गाना केवल अपनी गायकी के लिए ही नहीं, बल्कि हेलेन के बेहतरीन डांस और उनके बोल्ड लुक के लिए भी मशहूर हुआ. अमिताभ बच्चन के सामने सफेद रंग की 'डबल स्लिट' ड्रेस में हेलेन ने जो परफॉर्मेंस दी, उसने उस दौर के सिनेमा में तहलका मचा दिया था. 70 के दशक में जहां फैशन को लेकर काफी रूढ़िवादी सोच थी, वहां हेलेन ने अपने आधुनिक स्टाइल से सबको चौंका दिया था. आज भी नोरा फतेही और तमन्ना भाटिया जैसी अभिनेत्रियां अपने डांस नंबरों में हेलेन के उसी आइकोनिक स्टाइल को फॉलो करती नजर आती हैं.

