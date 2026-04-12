न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

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Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 02:31 PM IST
1.Asha Bhosle Iconic Song
भारतीय संगीत जगत में आशा भोसले एक ऐसा नाम हैं, जिनकी आवाज ने सात दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया है. उनके हजारों सुपरहिट गानों के बीच एक ऐसा गाना है, जो 48 साल बीत जाने के बाद भी आज की पीढ़ी के बीच उतना ही लोकप्रिय है, जितना रिलीज के समय था. हम बात कर रहे हैं साल 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डॉन' के सदाबहार गीत की.
2.ओरिजिनल संगीत का जादू
आज के दौर में जहां पुराने गानों के रीमिक्स और रीमेक की बाढ़ आई हुई है, वहीं यह गाना अपनी मौलिकता के लिए जाना जाता है. इस गाने को दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याणजी-आनंदजी ने संगीतबद्ध किया था और इसके यादगार बोल इंदीवर ने लिखे थे. आशा भोसले की ऊर्जावान और नशीली आवाज ने इस गाने में ऐसी जान फूंकी कि यह रातों-रात चार्टबस्टर बन गया.
3.हेलेन का आइकोनिक अंदाज
यह गाना केवल अपनी गायकी के लिए ही नहीं, बल्कि हेलेन के बेहतरीन डांस और उनके बोल्ड लुक के लिए भी मशहूर हुआ. अमिताभ बच्चन के सामने सफेद रंग की 'डबल स्लिट' ड्रेस में हेलेन ने जो परफॉर्मेंस दी, उसने उस दौर के सिनेमा में तहलका मचा दिया था. 70 के दशक में जहां फैशन को लेकर काफी रूढ़िवादी सोच थी, वहां हेलेन ने अपने आधुनिक स्टाइल से सबको चौंका दिया था. आज भी नोरा फतेही और तमन्ना भाटिया जैसी अभिनेत्रियां अपने डांस नंबरों में हेलेन के उसी आइकोनिक स्टाइल को फॉलो करती नजर आती हैं.
4.आज भी बरकरार है क्रेज
लगभग 4 मिनट 5 सेकंड का यह गाना आज भी पार्टियों और महफिलों की जान है. आशा भोसले की सुरीली विरासत का यह एक ऐसा नगीना है, जिसे समय की धूल भी फीकी नहीं कर पाई. फिल्म 'डॉन' के इस गाने ने साबित कर दिया कि अच्छी गायकी और बेहतरीन अभिनय का संगम कभी पुराना नहीं होता.