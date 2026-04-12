FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

5Min 40 Sec के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

5Min 40 Sec के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

Asha Bhosle Iconic Song: आशा भोसले का 1978 में आया गाना, जो आज भी सुपरहिट है. हेलेन के शानदार डांस और आशा ताई की जादुई आवाज ने इस गाने को कालजयी बना दिया है.

Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 02:31 PM IST

1.Asha Bhosle Iconic Song

Asha Bhosle Iconic Song
1

भारतीय संगीत जगत में आशा भोसले एक ऐसा नाम हैं, जिनकी आवाज ने सात दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया है. उनके हजारों सुपरहिट गानों के बीच एक ऐसा गाना है, जो 48 साल बीत जाने के बाद भी आज की पीढ़ी के बीच उतना ही लोकप्रिय है, जितना रिलीज के समय था. हम बात कर रहे हैं साल 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डॉन' के सदाबहार गीत की.
 

Advertisement

2.ओरिजिनल संगीत का जादू

ओरिजिनल संगीत का जादू
2

आज के दौर में जहां पुराने गानों के रीमिक्स और रीमेक की बाढ़ आई हुई है, वहीं यह गाना अपनी मौलिकता के लिए जाना जाता है. इस गाने को दिग्गज संगीतकार जोड़ी कल्याणजी-आनंदजी ने संगीतबद्ध किया था और इसके यादगार बोल इंदीवर ने लिखे थे. आशा भोसले की ऊर्जावान और नशीली आवाज ने इस गाने में ऐसी जान फूंकी कि यह रातों-रात चार्टबस्टर बन गया.

3.हेलेन का आइकोनिक अंदाज

हेलेन का आइकोनिक अंदाज
3

यह गाना केवल अपनी गायकी के लिए ही नहीं, बल्कि हेलेन के बेहतरीन डांस और उनके बोल्ड लुक के लिए भी मशहूर हुआ. अमिताभ बच्चन के सामने सफेद रंग की 'डबल स्लिट' ड्रेस में हेलेन ने जो परफॉर्मेंस दी, उसने उस दौर के सिनेमा में तहलका मचा दिया था. 70 के दशक में जहां फैशन को लेकर काफी रूढ़िवादी सोच थी, वहां हेलेन ने अपने आधुनिक स्टाइल से सबको चौंका दिया था. आज भी नोरा फतेही और तमन्ना भाटिया जैसी अभिनेत्रियां अपने डांस नंबरों में हेलेन के उसी आइकोनिक स्टाइल को फॉलो करती नजर आती हैं.
 

4.आज भी बरकरार है क्रेज

आज भी बरकरार है क्रेज
4

लगभग 4 मिनट 5 सेकंड का यह गाना आज भी पार्टियों और महफिलों की जान है. आशा भोसले की सुरीली विरासत का यह एक ऐसा नगीना है, जिसे समय की धूल भी फीकी नहीं कर पाई. फिल्म 'डॉन' के इस गाने ने साबित कर दिया कि अच्छी गायकी और बेहतरीन अभिनय का संगम कभी पुराना नहीं होता.
 

TRENDING NOW

5.किस गाने में हेलेन ने लूटी महफिल?

किस गाने में हेलेन ने लूटी महफिल?
5

दरअसल, हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह है- "ये मेरा दिल प्यार का दीवाना". इस गाने में हेलेन ने खूब धूम मचाई थी. 
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग
कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस
कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस
न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस
न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस
क्या थी आशा भोसले की वो आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी? सुनकर कलेजा फट जाएगा
क्या थी आशा भोसले की वो आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी? सुनकर कलेजा फट जाएगा
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 
अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
Horoscope 9 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Shukra Gochar: इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
MORE
Advertisement