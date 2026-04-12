Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत

2 . अस्पताल में क्यों भर्ती हुईं आशा भोसले?

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जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए स्पष्ट किया कि आशा दीदी को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया है. उन्होंने बताया कि गायिका को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जनाई ने प्रशंसकों से परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की और कहा कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.