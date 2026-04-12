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Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत

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Asha Bhosle Health Update: हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुई 'सुरों की मल्लिका' आशा भोसले? जानें अब कैसी है हालत

Asha Bhosle Health Update: आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट आने की खबरें सही है या गलत, इस बात की जानकारी उनके घर वाले दे रहे हैं. उनकी पोती जनाई भोसले ने खुद बताया है.

Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 09:54 AM IST

1.Asha Bhosle Health Update

Asha Bhosle Health Update
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शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर चिंताजनक खबरें वायरल होने लगीं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है और उनकी हालत गंभीर है. इन खबरों ने करोड़ों फैंस को परेशानी में डाल दिया, लेकिन अब उनकी पोती जनाई भोसले ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए असल जानकारी साझा की है.

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2.अस्पताल में क्यों भर्ती हुईं आशा भोसले?

अस्पताल में क्यों भर्ती हुईं आशा भोसले?
2

जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए स्पष्ट किया कि आशा दीदी को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया है. उन्होंने बताया कि गायिका को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जनाई ने प्रशंसकों से परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की और कहा कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

3.संगीत जगत की 'मेलोडी क्वीन' का सफर

संगीत जगत की 'मेलोडी क्वीन' का सफर
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आशा भोसले का करियर सात दशकों से भी अधिक लंबा है. उन्होंने साल 1943 में मराठी फिल्म 'माझा बाल' से अपने गायन की शुरुआत की थी. बॉलीवुड में उन्होंने 1948 की फिल्म 'चुनरिया' से कदम रखा. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकीं आशा दीदी ने 20 से अधिक भाषाओं में करीब 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं.

4.अविस्मरणीय योगदान और पुरस्कार

अविस्मरणीय योगदान और पुरस्कार
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'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' से लेकर 'इन आंखों की मस्ती' जैसे सदाबहार गानों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले को संगीत की दुनिया में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले हैं. उन्हें साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है.

TRENDING NOW

5.कैसी है आशा भोसले की हालत?

कैसी है आशा भोसले की हालत?
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वर्तमान में फैंस और बॉलीवुड हस्तियां उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति स्थिर है और वे उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं.

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