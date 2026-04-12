Asha Bhosle Family: 5 भाई बहन, 3 बच्चे और 5 पोते-पोतियां; जानें सुरों का जादू बिखेरने वाले मंगेशकर परिवार में और कौन-कौन

1 . Asha bhosle Family Tree

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8 सितंबर 1933 को सांगली के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मीं आशा मंगेशकर, जो शादी के बाद में आशा भोसले से मशहूर हुईं, उनकी रगों में संगीत का खून दौड़ता था. उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायन और मराठी रंगमंच के दिग्गज थे. हालांकि, आशा महज 9 वर्ष की थीं जब पिता का साया सिर से उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई.