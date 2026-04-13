'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

1 . जब पंचम दा ने अपनी मां से आशा भोसले संग शादी की इजाजत मांगी थी

1

क्या प्यार इतना मुश्किल हो सकता है कि शादी के बाद भी घर के दरवाजे बंद रहें

यह सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की सबसे चर्चित प्रेम कहानी का दर्दनाक सच है. जी हां ये सब आशा भोसले झेल चुकी थीं.जब राहुल देव बर्मन ने अपनी मां से आशा भोसले से शादी की इजाजत मांगी, तो जवाब इतना सख्त था कि उस रिश्ते की राह ही बदल गई. पंचम दा की मां गुस्से से कांपती हुई बोली थीं, 'मेरी बात सुनो पंचम, जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी नहीं हो सकती',.

