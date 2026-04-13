'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

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ऋतु सिंह | Apr 13, 2026, 02:11 PM IST
1.जब पंचम दा ने अपनी मां से आशा भोसले संग शादी की इजाजत मांगी थी
क्या प्यार इतना मुश्किल हो सकता है कि शादी के बाद भी घर के दरवाजे बंद रहें
यह सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की सबसे चर्चित प्रेम कहानी का दर्दनाक सच है. जी हां ये सब आशा भोसले झेल चुकी थीं.जब राहुल देव बर्मन ने अपनी मां से आशा भोसले से शादी की इजाजत मांगी, तो जवाब इतना सख्त था कि उस रिश्ते की राह ही बदल गई. पंचम दा की मां गुस्से से कांपती हुई बोली थीं, 'मेरी बात सुनो पंचम, जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी नहीं हो सकती',.
2.प्यार था, लेकिन परिवार की दीवार और ऊंची थी
पंचम दा और आशा भोसले का रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं था, यह दो टूटे हुए लोगों का सहारा था. एक तरफ आशा अपने पहले असफल विवाह से उबर रही थीं, दूसरी तरफ पंचम भी अपने निजी जीवन में संघर्ष झेल चुके थे, लेकिन जैसे ही उनके रिश्ते की चर्चा घर तक पहुंची, सबसे बड़ा विरोध उनकी मां की तरफ से आया, उनकी मां इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थीं. इसका असर सिर्फ उनके निजी जीवन पर नहीं, बल्कि उनके फैसलों पर भी पड़ा.
3. शादी हुई, लेकिन घर के दरवाजे नहीं खुले
आखिरकार दोनों ने शादी कर ली, लेकिन हालात वैसे नहीं बदले जैसा आमतौर पर होता है.पंचम दा की मां ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया. बताया जाता है कि जब तक वह जीवित रहीं, आशा भोसले उस घर की दहलीज पार नहीं कर सकीं. यह स्थिति उनके लिए आसान नहीं थी क्योंकि इससे पहले भी वह अपनी पहली शादी में दूसे ही तरह का दर्द झेल चुकी थीं.
4.दर्द के बीच बना सबसे यादगार संगीत
दिलचस्प बात यह है कि जहां निजी जिंदगी में इतना तनाव था, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में दोनों की जोड़ी कमाल कर रही थी. फिल्म Teesri Manzil से शुरू हुई उनकी साझेदारी ने हिंदी संगीत को नई दिशा दी. उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं.
5.शादी से नाराजगी की वजह उस समय कई थी
इस पूरी कहानी में सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि उस दौर की सोच भी छुपी थी. आशा जी और पंचमदा के बीच उम्र का अंतर, आशा का पहले से शादीशुदा और मां होना, और समाज की पारंपरिक सोच इन सबने मिलकर इस रिश्ते को मुश्किल बना दिया था.
6.साथ मिला, लेकिन पूरी तरह नहीं
शादी के बाद दोनों ने करीब 14 साल साथ बिताए, जो उनके जीवन के सबसे अहम साल माने जाते हैं, लेकिन पारिवारिक हालात और काम के दबाव के कारण उन्हें कई बार अलग रहना भी पड़ा. पंचम दा के निधन ने इस रिश्ते को अचानक खत्म कर दिया. आशा भोसले ने इसके बाद खुद को पूरी तरह संगीत में झोंक दिया.
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