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सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन

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सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन

शाहरुख खान के बच्चों, आर्यन और सुहाना, में से आर्यन के पास सिनेमाई कला की बड़ी डिग्री और करीब ₹80 करोड़ की अधिक नेट वर्थ है, जबकि सुहाना भी थियेटर डिग्री और ₹20 करोड़ की मालकिन हैं.

Pragya Bharti | May 19, 2026, 11:49 PM IST

1.Sunaha Khan Vs Aryan Khan Net worth

Sunaha Khan Vs Aryan Khan Net worth
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बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान ने पिछले तीन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है. अब उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके दोनों बड़े बच्चेआर्यन खान और सुहाना खान भी पूरी तरह तैयार हैं. जहां सुहाना खान ने एक्टिंग के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा है, वहीं आर्यन खान कैमरे के पीछे रहकर निर्देशन और बिजनेस की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
ऐसे में फैंस के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि शाहरुख के दोनों बच्चों में से आखिर ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है और किसके पास सबसे बड़ी डिग्री है? आइए जानते हैं दोनों भाई-बहन की क्वालिफिकेशन और उनकी नेट वर्थ की पूरी सच्चाई.

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2.किसके पास है बड़ी डिग्री? (Educational Qualification)

किसके पास है बड़ी डिग्री? (Educational Qualification)
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आर्यन और सुहाना, दोनों की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के मशहूर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है. इसके बाद दोनों ने ही उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का रुख किया. 

3.सुहाना खान एजुकेशन (Suhana Khan)

सुहाना खान एजुकेशन (Suhana Khan)
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सुहाना खान अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. उन्होंने इंग्लैंड के आर्डिंगली कॉलेज से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क का रुख किया. सुहाना ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) के प्रतिष्ठित 'टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स' से थियेटर और एक्टिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.

4.आर्यन खान करियर (Aryan Khan)

आर्यन खान करियर (Aryan Khan)
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आर्यन को शुरू से ही एक्टिंग से ज्यादा फिल्ममेकिंग और स्क्रीनराइटिंग में दिलचस्पी थी. अपनी इसी रुचि को पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया (USC) में दाखिला लिया. आर्यन ने वहां से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) इन सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन की डिग्री हासिल की है. यह फिल्ममेकिंग की दुनिया में काफी प्रतिष्ठित डिग्री मानी जाती है.
 

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5.सुहाना या आर्यन खान.. डिग्री में कौन हैं आगे?

सुहाना या आर्यन खान.. डिग्री में कौन हैं आगे?
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डिग्री के स्तर पर दोनों ही भाई-बहन ग्रेजुएट हैं और दोनों के पास फिल्म जगत से जुड़ी ही प्रोफेशनल डिग्रियां हैं. हालांकि, तकनीकी रूप से आर्यन खान की सिनेमैटिक आर्ट्स और प्रोडक्शन की डिग्री को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बेहद व्यापक और मजबूत माना जाता है.

6.कौन है ज्यादा रईस? (Net Worth Comparison)

कौन है ज्यादा रईस? (Net Worth Comparison)
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जब बात नेट वर्थ की आती है, तो आर्यन खान अपनी बहन सुहाना से काफी आगे निकल चुके हैं. इसकी मुख्य वजह आर्यन का मल्टीपल बिजनेस मॉडल और खुद का ब्रांड होना है.

7.सुहाना खान की कमाई के जरिए

सुहाना खान की कमाई के जरिए
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सुहाना खान ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और वह जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं. फिल्मों के अलावा सुहाना की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बड़े-बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन (एंडोर्समेंट्स) हैं. इसके साथ ही उन्होंने अलीबाग में करोड़ों रुपये की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है. वर्तमान में उनकी कुल संपत्ति करीब ₹20 करोड़ के आसपास है.

8.आर्यन खान की कमाई के जरिए

आर्यन खान की कमाई के जरिए
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आर्यन केवल शाहरुख के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर (उद्यमी) के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. उन्होंने अपना खुद का लग्जरी स्ट्रीटवियर ब्रांड D'YAVOL X लॉन्च किया है. इसके अलावा, वह वेब सीरीज के जरिए बतौर निर्देशक अपना डेब्यू कर चुके हैं. बिजनेस वेंचर्स और ब्रांड ओनरशिप के कारण उनकी नेट वर्थ करीब ₹80-100 करोड़ के बीच आंकी जाती है.
 

9.क्या करते हैं सुहाना और आर्यन खान?

क्या करते हैं सुहाना और आर्यन खान?
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शाहरुख खान के दोनों ही बच्चे पढ़ाई और कमाई, दोनों ही मामलों में आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं. आर्यन जहां कॉर्पोरेट और डायरेक्शन की दुनिया में किंग बन रहे हैं, वहीं सुहाना एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही हैं.

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