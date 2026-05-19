सुहाना या आर्यन.. शाहरुख खान के बच्चों में किसके पास है ज्यादा पैसा? जानिए दोनों की नेट वर्थ और क्वालिफिकेशन

1 . Sunaha Khan Vs Aryan Khan Net worth

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बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान ने पिछले तीन दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है. अब उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके दोनों बड़े बच्चेआर्यन खान और सुहाना खान भी पूरी तरह तैयार हैं. जहां सुहाना खान ने एक्टिंग के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा है, वहीं आर्यन खान कैमरे के पीछे रहकर निर्देशन और बिजनेस की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

ऐसे में फैंस के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि शाहरुख के दोनों बच्चों में से आखिर ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है और किसके पास सबसे बड़ी डिग्री है? आइए जानते हैं दोनों भाई-बहन की क्वालिफिकेशन और उनकी नेट वर्थ की पूरी सच्चाई.