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Ritika | Nov 26, 2026, 08:04 AM IST
1.अर्जुन रामपाल जन्मदिन
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था और आज यानि 20 नवंबर 2026 को वह 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. पर्दे पर कभी स्टाइलिश विलेन बने, तो कभी रॉकस्टार के रूप में नजर आए, अर्जुन की जिंदगी का एक सफर ऐसा भी रहा जब उन्होंने न्यूयॉर्क के पार्क में सोकर रातें गुजारी थी.(Image Credit: instagram/ rampal72)
2.न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में गुजारी थी रात
आईएएनएस के अनुसार, एक समय ऐसा भी था जब अर्जुन रामपाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह न्यूयॉर्क में रहने का इंतजाम कर सकें. उन्हें सेंट्रल पार्क में लगातार तीन रातें बितानी पड़ीं.बचपन का समय उन्होंने अलग-अलग शहरों में बिताया. कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात फैशन डिजाइनर रोहित बल से हुई. रोहित बल ने उनको अपने फैशन शो में मौका दिया. इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1994 में उन्हें 'सोसायटी फेस ऑफ द ईयर' का खिताब मिला और वह मॉडलिंग की दुनिया में पहचाने जाना वाला चेहरे बन गए. (Image Credit: instagram/ rampal72)
3.दोस्त के कुत्ते ने कैसे बदली किस्मत?
अर्जुन की जिंदगी का सबसे दिलचस्प मोड़ न्यूयॉर्क में आया. अर्जुन ने दोस्त के पालतू कुत्ते को अपना लकी चार्म ही बना लिया था. कुत्ते की देखभाल के बाद उन्हें न्यूयॉर्क फैशन वीक में बड़े ब्रांड्स के लिए रैंप पर चलने का मौका मिला. मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद उन्होंने फिल्में करनी भी शुरू कर दी थी. उनकी पहली फिल्म 'प्यार इश्क और मोहब्बत' थी, जो 2001 में सिनेमाघरों में आई. इसके बाद उन्होंने 'आंखें', 'दिल का रिश्ता', 'असंभव', 'डरना जरूरी है' और 'डॉन' जैसी फिल्मों में काम किया. (Image Credit: instagram/ rampal72)
4. 'ओम शांति ओम' फिल्म में आए नजर
एक्टर को फिर एक के बाद एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई. 2007 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' में भी वो नजर आए. 'रॉक ऑन' में जोसेफ मस्कारेनहास के किरदार के लिए उनको जाना जाता था. जोसेफ मस्कारेनहास के किरदार के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. (Image Credit: instagram/ rampal72)
5.एक के बाद एक फिल्में करने का मौका
एक्टर का मानना था कि उनकी इस सफलता के पीछे दोस्त के पालतू कुत्ते का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने आगे चलकर 'राजनीति', 'हाउसफुल', 'डॉन 2', 'डी-डे' और 'धाकड़' जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला. (Image Credit: instagram/ rampal72)