2 . न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में गुजारी थी रात

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आईएएनएस के अनुसार, एक समय ऐसा भी था जब अर्जुन रामपाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह न्यूयॉर्क में रहने का इंतजाम कर सकें. उन्हें सेंट्रल पार्क में लगातार तीन रातें बितानी पड़ीं.बचपन का समय उन्होंने अलग-अलग शहरों में बिताया. कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात फैशन डिजाइनर रोहित बल से हुई. रोहित बल ने उनको अपने फैशन शो में मौका दिया. इसके बाद अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1994 में उन्हें 'सोसायटी फेस ऑफ द ईयर' का खिताब मिला और वह मॉडलिंग की दुनिया में पहचाने जाना वाला चेहरे बन गए. (Image Credit: instagram/ rampal72)