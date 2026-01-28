FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति

वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?

Arijit Singh Net Worth: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. सिंगर की मधुर आवाज अब आपको किसी भी अपकमिंग फिल्म में सुनाई नहीं देगी. इसी के बाद से सिंगर की नेटवर्थ और फीस की चर्चा होने लगी है. तो चलिए हम आपको बताते हैं..

Pragya Bharti | Jan 28, 2026, 09:50 AM IST

1.Arijit Singh Income

Arijit Singh Income
1

बॉलीवुड के "किंग ऑफ मेलोडी" कहे जाने वाले अरिजीत सिंह आज सफलता के उस मुकाम पर थे, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनकी आवाज अपनी फिल्म में चाहता है. ऐसे में, सिंगर के अचानक रिटायर होने के मैसेज से उनके फैंस दुखी हैं. अपनी रूहानी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अरिजीत सिंह ने मंगलवार की रात अरिजीत सिंह ने सिंगिंग से दूरी बनाने का ऐलान किया, जिससे यूजर्स को बड़ा झटका लगा है. इसके बाद से सिंगर की नेटवर्थ और कमाई चर्चा में आ गई है. सादगी पसंद होने के बावजूद उनकी जीवनशैली और संपत्ति किसी सम्राट से कम नहीं है. चलिए हम आपको बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह की संपत्ति के बारे में जान लते हैं

2.अरिजीत सिंह की कुल संपत्ति कितनी है?

अरिजीत सिंह की कुल संपत्ति कितनी है?
2

अरिजीत सिंह भारतीय संगीत जगत का वह नाम है, जिसका गाना हर प्रेमी और हर टूटे दिल की पहली पसंद होता है. उनकी सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उनकी आर्थिक तरक्की भी उतनी ही चौंकाने वाली है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और हालिया आंकड़ों के अनुसार, अरिजीत सिंह की कुल संपत्ति लगभग 414 करोड़ रुपये आंकी गई है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग, बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन और सबसे प्रमुख रूप से उनके लाइव कॉन्सर्ट्स हैं.

3.एक लाइव शो की भारी-भरकम फीस

एक लाइव शो की भारी-भरकम फीस
3

अरिजीत सिंह आज देश के सबसे महंगे सिंगर्स में से एक हैं. जानकारी के मुताबिक, वह एक फिल्म में गाना गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपये चार्ज करते हैं. लेकिन उनकी असली कमाई उनके लाइव परफॉर्मेंस से होती है. बताया जाता है कि अरिजीत एक 2 घंटे के लाइव कॉन्सर्ट के लिए 10 से 14 करोड़ रुपये तक की मोटी फीस लेते हैं.

4.लग्जरी कारों का शौक और आलीशान घर

लग्जरी कारों का शौक और आलीशान घर
4

भले ही अरिजीत को अक्सर अपने गांव जियागंज की सड़कों पर स्कूटी पर या साधारण कपड़ों में देखा जाता है, लेकिन उनके पास लग्जरी कारों का एक शानदार कलेक्शन है. उनके गैराज में रेंज रोवर वोग, हमर (Hummer H3) और मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा, मुंबई के पॉश इलाके वर्सोवा में उनके पास एक शानदार घर भी है जिसकी कीमत करोड़ों में है.

5.इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं सिंगर

इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं सिंगर
5

सादगी जो दिल जीत ले इतनी शोहरत और दौलत होने के बाद भी अरिजीत सिंह का जमीनी स्वभाव उन्हें दूसरों से अलग बनाता है. वह आज भी अपने पैतृक गांव में समय बिताना पसंद करते हैं और वहां एक सस्ता रेस्टोरेंट 'हेशेल' भी चलाते हैं, जहां बहुत कम कीमत पर लोगों को खाना खिलाया जाता है. हाल ही में उनके प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबरों ने उनके फैंस को भावुक कर दिया है, लेकिन संगीत की दुनिया में उनकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी.

 

6.अरिजीत सिंह का आखिरी गाना कौन सा है?

अरिजीत सिंह का आखिरी गाना कौन सा है?
6

अरिजीत सिंह का आखिरी गाना सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का देशभक्ति गीत ‘मातृभूमि’ है. यह गीत, देश और उसके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए गाया गया है. 

