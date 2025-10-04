FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी

Archana Puran Singh: अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में अपने संघर्षों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब उसके पास खाने के लिए सिर्फ 11 रुपये थे. रेस्टोरेंट में 10 रुपये का डोसा मिलता था. सिर्फ 1 रुपये ही टिप के लिए बचता था.

रईश खान | Oct 04, 2025, 09:51 PM IST

1.गॉर्जियस अदाओं पर लोग थे फिदा

गॉर्जियस अदाओं पर लोग थे फिदा
1

अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) 'लाफ्टर क्वीन' के नाम से जानी जाती हैं. कॉमेडी शो में उनकी हंसी हर किसी को मु्स्कराने को मजबूर कर देती है. 80-90 दशक में अर्चना अपनी गॉर्जियस अदाओं ने लाखों दिलों को दीवाना बना लेती थीं.
 

2.'मिस ब्रिगेंजा' ने जीता फैंस का दिल

'मिस ब्रिगेंजा' ने जीता फैंस का दिल
2

टीवी के अलावा उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया है. उनक 1998 में आई फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में "मिस ब्रिगेंजा" (Miss Briganza) लोगों के दिलों पर राज करता है.
 

3.इन फिल्मों में किया काम

इन फिल्मों में किया काम
3

अर्चना पूरन सिंह ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1982 में आई 'निकाह' फिल्म से की. जिसमें उन्होंने एक सेल्सगर्ल की भूमिका निभाई थी. इसके बाद 'जलवा' (1987), 'अग्निपथ' (1990), 'सौदागर'(1991), 'शोला और शबनम' (1992), 'आशिक आवारा' (1993) और 'राजा हिंदुस्तानी' (1996) जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाया.
 

4.इस फिल्म के लिए मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड

इस फिल्म के लिए मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड
4

आमिर खान की 'राजा हिंदुस्तानी' फिल्म के लिए तो अर्चना को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. जबकि 'कुछ कुछ होता है' के लिए स्क्रीन अवार्ड जीता था. अर्चना का शुरुआती दौर गरीबी में गुजरा. एक समय था जब खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे.
 

5.खाने के लिए होते थे सिर्फ 11 रुपये

खाने के लिए होते थे सिर्फ 11 रुपये
5

अर्चना ने हाल ही में एक व्लॉग के दौरान अपने संघर्षों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब उसके पास खाने के लिए सिर्फ 11 रुपये थे. रेस्टोरेंट में 10 रुपये का डोसा मिलता था. सिर्फ 1 रुपये ही टिप के लिए बचता था. 
 

6.दोस्तों से छिपाती थीं सच्चाई

दोस्तों से छिपाती थीं सच्चाई
6

अर्चना ने कहा कि जब मेरे दोस्त पूछते थे कि डोसा के साथ तुम लस्सी क्यों नहीं लेती, तो मैं ऐसे कुछ कहकर टाल देती. क्योंकि मैं उनको सच नहीं बता सकती थी कि मेरे पास सिर्फ 11 रुपये ही थे.
 

7.द कपिल शर्मा शो के लिए कितनी लेती हैं फीस

द कपिल शर्मा शो के लिए कितनी लेती हैं फीस
7

अर्चना सिंह आज करोड़ों रुपये की सपत्ति की मालकिन हैं. वह 'द कपिल शर्मा शो' में जज के रूपमें काम करती हैं और एक एपिसोड के 10 लाख रुपये लेती हैं.  कई ब्रांड्स के लिए विज्ञापन भी करती हैं.
 

8.70 करोड़ का बंगला

70 करोड़ का बंगला
8

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्चना पूरन सिंह की नेटवर्थ (Archana Puran Singh Net Worth) लगभग 235 करोड़ रुपये है. उनके पास मुंबई में एक बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 70 करोड़ रुपये है. इसके अलावा Mercedes-Benz S 350d, Audi A4, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLE 250d जैसी लग्जरी कारों का कलेक्शन है.
 

