गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

2 . बैठक और रसोईघर

2

उनके पति परमीत सेठी ने वीडियों में बताया है कि उनके दोनों घर बराबर आकार के है और बड़े होने के साथ-साथ एक जैसे भी दिखाई देते हैं. बाहर से देखने में पता चल ही जाएगा कि बनाएं भी एक ही तरीके से हैं. घर दो मंजिला है, जिसमें सबसे ज्यादा जगह बैठक और रसोईघर की है. रसोईघर इसलिए भी बड़ी ठीक है क्योकि वो यहां से अपने खाने के वीडियो शूट भी आसानी से कर सकते हैं. आर्यमन की मंगेतर ने वीडियो में कहा कि 'और लोग नए घर में बेड को रखने के बारे में सोचते हैं और हम सबसे पहले कैमरे की जगह का सोच रहे हैं'. उनकी बैठक में सफेद रंग से पेंट किया है, जो काफी ज्यादा हटके वाइब दे रहा है. फर्नीचर की प्लेसमेंट से लेकर सजावट तक हर जगह स्पेस काफी अच्छे से यहां बन सकती हैं. रसोईघर का फर्नीचर भी काफी अच्छा है. (Image Credit: Archana Puran Singh)