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गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

Archana Puran Singh New Villa: अर्चना पूरन सिंह ने अपने यूट्यूब पर मुंबई स्थित आलीशान विला की झलक दिखाई है. उनका नया आशियाना बिल्कुल गोवा जैसी वाइब देता है. फैंस जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. 

Ritika | Oct 03, 2026, 03:50 PM IST

1.अर्चना पूरन सिंह का नया आशियाना

अर्चना पूरन सिंह का नया आशियाना
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टीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अपनी कॉमेडी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. कॉमेडी शो में जज के रूप में उनकी मस्ती फैंस के दिलों को छू जाती हैं. अर्चना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल भी है 'Archana Puran Singh' नाम से, जिसमें वो अपने परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े छोटे-छोटे पलों को फैंस के साथ साझा करती हैं. फैंस उनके यूट्यूब ब्लॉग को खूब प्यार भी देते हैं.  लगभग दो साल पहले व्लॉगिंग शुरू की थी. अब उनके दोनों बेटों के भी यूट्यूब चैनल हैं. अर्चना ने अपने ब्लॉग में मध स्थित नए घर का वीडियों शेयर किया है. अपने परिवार के साथ वो आलीशान विला में पहुंची. (Image Credit: Archana Puran Singh)

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2. बैठक और रसोईघर

बैठक और रसोईघर
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उनके पति परमीत सेठी ने वीडियों में बताया है कि उनके दोनों घर बराबर आकार के है और बड़े होने के साथ-साथ एक जैसे भी दिखाई देते हैं. बाहर से देखने में पता चल ही जाएगा कि बनाएं भी एक ही तरीके से हैं. घर दो मंजिला है, जिसमें सबसे ज्यादा जगह बैठक और रसोईघर की है. रसोईघर इसलिए भी बड़ी ठीक है क्योकि वो यहां से अपने खाने के वीडियो शूट भी आसानी से कर सकते हैं. आर्यमन की मंगेतर ने वीडियो में कहा कि 'और लोग नए घर में बेड को रखने के बारे में सोचते हैं और हम सबसे पहले कैमरे की जगह का सोच रहे हैं'. उनकी बैठक में सफेद रंग से पेंट किया है, जो काफी ज्यादा हटके वाइब दे रहा है. फर्नीचर की प्लेसमेंट से लेकर सजावट तक हर जगह स्पेस काफी अच्छे से यहां बन सकती हैं. रसोईघर का फर्नीचर भी काफी अच्छा है. (Image Credit: Archana Puran Singh)

3.आलीशान बेडरूम

आलीशान बेडरूम
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उनके इस आलीशान विले में 3 कमरे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसबूरत और बड़े हैं. कमरे में काफी स्टोरेज भी है. हर बेडरूम के बाथरूम भी बड़े और हटके बनाए हुए हैं. इसमें से एक मास्टर बेडरूम भी है, जो देखने में काफी बड़ा और आलीशान नजर आ रहा है. घर में कई बड़ी खिड़कियां हैं, जिससे अच्छी धूप आती है. घर के चारों तरफ एक सुंदर बगीचा है, जहां से चारों तरफ केवल हरियाली ही नजर आएगी. घर में दो बालकनियां हैं, जहां जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां है और उन सीढ़ियों का डिजाइन भी काफी ज्यादा खास है.  मास्टर बेडरूम के बाथरूम टाइल्स से लेकर कलर तक काफी ज्यादा अलग और खास हैं. पूरे घर में व्हाइट कलर का रंग किया हुआ है, जो एकदम कोजी वाइब दे रहा है. (Image Credit: Archana Puran Singh)
 

4.शानदार टैरेस

शानदार टैरेस
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घर के टैरेस से एक से बढ़कर एक नजारें दिख रहे हैं. चारों तरफ देखने पर केवल हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है. घर की खासियत यह भी है कि यहां लग्जरी के साथ सादगी का खूबसूरत मेल देखने के लिए मिल रहा है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. यहां पर अलग-अलग हिस्सों में नेचुरल एलिमेंट्स और ओपन स्पेस भी खूब देखने के लिए मिलेगी, जो इसको और ज्यादा खास बना रही है. घर को जरूरत से ज्यादा सजावटी बनाने के बजाय उसे अभी के लिए सिंपल रखा है क्योकि वो अभी तक यहां रह नहीं रहे है. अर्चना का पूरा परिवार उनकी तरह खुले विचारों वाला और खुशनुमा है. (Image Credit: Archana Puran Singh)

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5.घर के बाहर छोटा सा गजेबो

घर के बाहर छोटा सा गजेबो
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इस शानदार और बड़े से विला में घर के बाहर छोटा सा गजेबो भी बनाया है, जो काफी खूबसूरत और उसके भी पास-आस बिल्कुल हरियाली है. बिल्कुल गोवा जैसी वाइब देखने के लिए मिल रही है. वीडियों में अर्चना का पूरा परिवार गजेबो में बैठकर साथ में खाना खाता है. खाने में पुलावा, पूड़ी-आलू, चावल हैं. उनके इस घर में परिवार का पहला साथ वाला लंच है. यहां पर वो अच्छे से अपना पिकनिक मना सकते हैं. वीडियों में खाते-खाते बातें करते नजर आ रहे हैं. वीडियों में अर्चना बताती है, कि उनके बच्चे वेच हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. वीडियों में परमीत सेठी कहते हैं कि एक और वीडियों हम इस घर की बनाएंगे, जब इसमें सामान शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी सोच रहे हैं, कि यहां पर हम क्या बनाएं. (Image Credit: Archana Puran Singh)

6.हरा भरा गार्डन

हरा भरा गार्डन
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हरा भरा गार्डन काफी ज्यादा बड़ा है जहां पर आपको चारों तरफ केवल हरियाली ही नजर आएगी. यहां पर काफी शांति भी है. अर्चना पूरन सिंह के नए विला का वीडियो देखने के बाद लोग उनके घर की जमकर तारीफ कर रहे हैं और नया घर लेने की बधाईयां भी दे रहे हैं.  मुंबई जैसे शहर में गोवा जैसी फील वाला घर अपने आप में ही एक काफी ज्यादा अलग फीलिंग देता है. एक्ट्रेस का नया आशियाना बेहद आलीशान होने के साथ-साथ सुकून से भरा है. उनके फैंस उनकी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स को भी पसंद है. जब भी वो अपने आलीशान घर को लेते हैं, तो फैंस की नजरें उनके घर पर ही टिक जाती है. (Image Credit: Archana Puran Singh)

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