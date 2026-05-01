Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 01, 2026, 01:33 PM IST
1.Virat Kohli Affairs
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं. लेकिन 'किंग कोहली' के करियर के शुरुआती दिनों में उनकी लव लाइफ ने क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. अनुष्का के साथ सात फेरे लेने से पहले विराट का नाम मनोरंजन जगत की कई खूबसूरत हसीनाओं के साथ जुड़ा था.
2.संजना और विराट की मुलाकात
कन्नड़ अभिनेत्री संजना का नाम भी विराट कोहली के साथ साल 2009 के आसपास जोड़ा गया था. दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद उन्हें कई बार साथ देखा गया. संजना ने उस समय कोहली के साथ किसी भी रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन यह जरूर माना था कि वे दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं.
3.तमन्ना भाटिया और विराट की दोस्ती
साल 2012 के दौरान विराट कोहली और दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के अफेयर की चर्चाएं भी जोरों पर थीं. दोनों ने एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान साथ काम किया था, जिसके बाद उनकी दोस्ती की खबरें आम हो गईं. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई और जल्द ही उनके रास्ते अलग हो गए.
4.ब्राजीलियन मॉडल के साथ दो साल का रिश्ता
विराट कोहली के शुरुआती अफेयर्स में सबसे ज्यादा चर्चा ब्राजील की मॉडल और अभिनेत्री इजाबेली लेएटी की हुई थी. इजाबेली ने खुद एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि वे और विराट करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे. हालांकि, उन्होंने उस समय अपने इस रिश्ते को पूरी तरह से निजी रखा था और कभी सार्वजनिक मंच पर इस पर बात नहीं की थी.
5.Virat Kohli Relationship with Miss India
साल 2007 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सारा जाने डाइस और विराट कोहली के बीच भी नजदीकियां होने की खबरें खूब वायरल हुई थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों एक-दूसरे को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन अपने-अपने करियर की व्यस्तता और बिजी शेड्यूल के कारण यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिक सका और दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप कर लिया.