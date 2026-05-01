Anushka Sharma से पहले इन हसीनाओं के प्यार में क्लीन बोल्ड हुए थे Virat Kohli, कौन थी पहली पसंद वो Miss India?

4 . ब्राजीलियन मॉडल के साथ दो साल का रिश्ता

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विराट कोहली के शुरुआती अफेयर्स में सबसे ज्यादा चर्चा ब्राजील की मॉडल और अभिनेत्री इजाबेली लेएटी की हुई थी. इजाबेली ने खुद एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि वे और विराट करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे. हालांकि, उन्होंने उस समय अपने इस रिश्ते को पूरी तरह से निजी रखा था और कभी सार्वजनिक मंच पर इस पर बात नहीं की थी.

