Anushka Sharma ने होम्योपैथी के बारे में क्या कहा, आखिर क्यों इससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई जंग?

3 . सोशल मीडिया पर समर्थकों की राय

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अनुष्का के इस पोस्ट का होम्योपैथी से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है. कई समर्थकों का तर्क है कि स्वास्थ्य का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत है और हर किसी को अपनी पसंद की चिकित्सा पद्धति अपनाने का अधिकार है. सोशल मीडिया पर कुछ होम्योपैथी चिकित्सकों ने यह भी कहा कि लोग अक्सर इस प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर वे इसी का सहारा लेते हैं.

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