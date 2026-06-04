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Anushka Sharma ने होम्योपैथी के बारे में क्या कहा, आखिर क्यों इससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई जंग?

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Anushka Sharma ने होम्योपैथी के बारे में क्या कहा, आखिर क्यों इससे सोशल मीडिया पर छिड़ गई जंग?

Anushka Sharma Homeopathy Post Controversy: अनुष्का शर्मा ने होम्योपैथी के समर्थन में पोस्ट किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे अवैज्ञानिक बताते हुए सेलिब्रिटी द्वारा भ्रामक प्रचार का विरोध किया है.

Pragya Bharti | Jun 04, 2026, 02:23 PM IST

1.Anushka Sharma Homeopathy Post Controversy

Anushka Sharma Homeopathy Post Controversy
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बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विवाद के केंद्र में आ गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर होम्योपैथी के समर्थन में एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद इंटरनेट पर 'साइंस बनाम विश्वास' की जंग छिड़ गई है. आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के बारे में- 

Image Credit: Social Media

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2.अनुष्का ने होम्योपैथी पर क्या कहा?

अनुष्का ने होम्योपैथी पर क्या कहा?
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अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डॉक्टर राजन शंकरन और नमिता थापर की बातचीत का एक वीडियो साझा किया. अनुष्का ने लिखा कि होम्योपैथी उनकी जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और डॉक्टर शंकरन की हेल्थ व माइंडफुल लिविंग को लेकर गहरी समझ उनके लिए बहुत मायने रखती है. इस वीडियो में होम्योपैथी को बीमारी के बजाय संपूर्ण व्यक्ति के इलाज पर केंद्रित बताया गया.

Image Credit: Social Media

3.सोशल मीडिया पर समर्थकों की राय

सोशल मीडिया पर समर्थकों की राय
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अनुष्का के इस पोस्ट का होम्योपैथी से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है. कई समर्थकों का तर्क है कि स्वास्थ्य का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत है और हर किसी को अपनी पसंद की चिकित्सा पद्धति अपनाने का अधिकार है. सोशल मीडिया पर कुछ होम्योपैथी चिकित्सकों ने यह भी कहा कि लोग अक्सर इस प्रोफेशन का मजाक उड़ाते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर वे इसी का सहारा लेते हैं.

Image Credit: Social Media

4.क्यों छिड़ी जंग?

क्यों छिड़ी जंग?
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विवाद तब और गहरा गया जब लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर साइिएख एबी फिलिप्स, जिन्हें 'द लिवर डॉक' के नाम से जाना जाता है, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने अनुष्का के पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि होम्योपैथिक दवाइयों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. उन्होंने इन्हें केवल 'चीनी, पानी और अल्कोहल' की गोलियां करार दिया.

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TRENDING NOW

5.वैज्ञानिक आधार बनाम दावे

वैज्ञानिक आधार बनाम दावे
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डॉक्टर फिलिप्स ने तर्क दिया कि कई बीमारियां समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, जिसे लोग होम्योपैथी का असर मान लेते हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने होम्योपैथी की फंडिंग बंद कर दी है. हालांकि, भारत में इसे आयुष मंत्रालय के तहत आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जो इस बहस को और जटिल बनाता है.

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6.सेलिब्रिटीज पर सवाल

सेलिब्रिटीज पर सवाल
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इस पूरे घटनाक्रम ने सेलिब्रिटीज द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सलाह पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. आलोचकों का कहना है कि सेलिब्रिटीज को बिना वैज्ञानिक प्रमाण के किसी चिकित्सा पद्धति का प्रचार नहीं करना चाहिए. डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि ऐसी 'मीठी गोलियों' पर भरोसा कर लोग अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें.

Image Credit: Social Media

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