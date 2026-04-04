50Rs पहली कमाई, आज 1 दिन की फीस 3 लाख; जानें कौन हैं 20Cr के साम्राज्य वाली ये हसीना, जिनके आगे झुकती है TVइंडस्ट्री

4 . महाकाल के आशीर्वाद से मिला ये टीवी सीरियल

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एक वक्त ऐसा आया जब एक्ट्रेस के पास काम नहीं था और वह टीवी से दूर होकर थिएटर की दुनिया में चली गई थीं. अभिनेत्री बताती हैं कि जब वह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बैठी थीं, तब उन्हें एक रैंडम कॉल आया और ऑडिशन वीडियो भेजने को कहा गया. उन्होंने रात 2 बजे वीडियो शूट करके भेजा और मुंबई लौटते ही उन्हें 'अनुपमा' के लिए साइन कर लिया गया. जुलाई 2020 में शुरू हुआ यह शो आज भी टीआरपी चार्ट पर राज कर रहा है.