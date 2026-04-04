50Rs पहली कमाई, आज 1 दिन की फीस 3 लाख; जानें कौन हैं 20Cr के साम्राज्य वाली ये हसीना, जिनके आगे झुकती है TVइंडस्ट्री

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 04, 2026, 10:04 AM IST
1.Struggle Story
5 अप्रैल को जन्मीं इस एक्ट्रेस ने 50 रुपये की पहली कमाई से लेकर टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनने तक काफी संघर्ष किया है. कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार टीवी सीरियल'अनुपमा' ने उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी. आज मनोरंजन जगत में इनका नाम बेहद मशहूर है. टीवी की दुनिया में आज वह जिस ऊंचाइयों पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने फिल्मों की असफलता से लेकर गुमनामी के दौर तक का सामना किया है. चलिए इस अभिनेत्री के बारे में जान लेते हैं.
2.फिल्मी बैकग्राउंड और शुरुआती नाकामियां
इस अभिनेत्री का जन्म 5 अप्रैल 1977 को एक बंगाली परिवार में हुआ था. उनके पिता अनिल गांगुली एक मशहूर फिल्म निर्देशक थे. उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही अपने पिता की फिल्म 'साहेब' (1985) से बतौर बाल कलाकार शुरुआत की थी. 90 के दशक में उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में कीं और वे सभी फ्लॉप रहीं. फिल्मों में करियर न बनने के बाद, एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़कर होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू कर दिया था.
3.50 रुपये थी पहली सैलरी
अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि उनकी पहली कमाई महज 50 रुपये थी, जो उन्हें पिता की फिल्म में काम करने पर मिली थी. संघर्ष के दिनों में उन्होंने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात अपने भावी पति से हुई थी. विज्ञापनों के जरिए ही उन्हें 'संजीवनी' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे शोज मिले. तब जाकर उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली.
4.महाकाल के आशीर्वाद से मिला ये टीवी सीरियल
एक वक्त ऐसा आया जब एक्ट्रेस के पास काम नहीं था और वह टीवी से दूर होकर थिएटर की दुनिया में चली गई थीं. अभिनेत्री बताती हैं कि जब वह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बैठी थीं, तब उन्हें एक रैंडम कॉल आया और ऑडिशन वीडियो भेजने को कहा गया. उन्होंने रात 2 बजे वीडियो शूट करके भेजा और मुंबई लौटते ही उन्हें 'अनुपमा' के लिए साइन कर लिया गया. जुलाई 2020 में शुरू हुआ यह शो आज भी टीआरपी चार्ट पर राज कर रहा है.
5.कौन हैं ये मशहूर टीवी एक्ट्रेस?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली की. साल 2020 में शुरू हुआ यह शो आज इतना नाम कमा चुका है कि टीआरपी चार्ट पर धमाल मचा रहा है.
6.आज हैं टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस
कभी 50 रुपये कमाने वाली रुपाली आज टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रुपाली एक दिन के शूट के लिए लगभग 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं. वह सप्ताह में 15 से 20 लाख रुपये तक कमाती हैं. 2023 की रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपये है. रुपाली गांगुली की कहानी सिखाती है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती; बस सही समय और सही मौके का इंतजार करना पड़ता है.
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