बिहारः वोटिंग के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, इसी सीट से प्रत्याशी हैं विजय सिन्हा

'विराट-रोहित के बाद भारत में सीरीज जीतना आसान...' साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

KGF के इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी से हार गए जिंदगी की जंग

Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे

Kim Kardashian- Kanye West के Relation में पैसा... क्यों जरूरी है रिश्ते में Financial Intimacy?

एंटरटेनमेंट

Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

Anunay Sood Death News: दुबई के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का नवंबर 2025 में निधन हो गया. इसकी वजह के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है. हालांकि, कम उम्र में ऐसी मौत की खबर केवल अनुनय की ही नहीं, बल्कि और भी 5 इंफ्लुएंसर की मौत की खबर आ चुकी हैं. आइए, उनके बारे में जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 01:51 PM IST

1.Influencers Who Died At Early

Influencers Who Died At Early
1

युवा इंफ्लुएंसर और क्रिएटर्स भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है. हाल ही में एक खबर अनुनय सूद को लेकर सामने आई है, जिनकी मौत महज 32 सालों में ही हो गई हैं. इनकी मौत की खबर से हर कोई दंग है. हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतनी कम उम्र में इसकी मृत्यु कैसे हो गई? आपको बता दें कि अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.
अनुनय एकमात्र अकेले ऐसे इंफ्लुएंसर नहीं है, जिनकी मृत्यु इतनी कम उम्र में हुई हो. इनके अलावा भी कुछ ऐसे डिजिटल स्टार्स हैं जिन्होंने समय से बहुत पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए, इस स्टार्स के बारे में जान लेते हैं. 

2.Surbhi Jain death reason

Surbhi Jain death reason
2

फैशन इन्फ्लुएंसर सुरभि जैन ने भी पिछली साल यानी अप्रैल 2024 में कैंसर से लंबी और साहसी लड़ाई के बाद अपनी जान गंवा दी. कठिन इलाज के बावजूद, उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से सकारात्मकता और आशा का संचार जारी रखा. उनका यह सफर उनके फैंस को मज़बूत बने रहने और जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता रहता है.

3.Ankit Kalra Death

Ankit Kalra Death
3

डिजिटल क्रिएटर अंकित कालरा जाने माने इन्फ्लुएंसर इंशा घई कालरा के पति थे. उनका अगस्त 2024 में हृदय गति रुकने से अचानक निधन हो गया था. अपनी मधुर मुस्कान और रचनात्मक सोच के लिए जाने जाने वाले, अंकित का असामयिक निधन इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है और हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है.

4.Aanvi kamdaar death releas

Aanvi kamdaar death releas
4

कंटेंट क्रिएटर आनवी कामदार का जुलाई 2024 में एक झरने के पास फिल्मांकन करते समय निधन हो गया था. उनकी एडवेंचरस स्पिरिट और जीवन के प्रति उत्साह, क्रिएटर्स को अपने सपनों को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए प्रेरित करता था. फिर अचानक उनकी मौत की खबर दिमाग सन्न हो गया था. 

5.Misha Agrawal Death

Misha Agrawal Death
5

इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर मीशा अग्रवाल ने 25 वर्ष की होने से ठीक पहले आत्महत्या कर ली थी. उनका निधन हमें याद दिलाता है कि जो लोग ऑनलाइन खुशियां फैलाते हैं, वे भी चुपचाप संघर्ष कर रहे होते हैं और एक-दूसरे की मदद लेना और समर्थन करना ही हमारी रक्षा के लिए जरूरी है. 

6.Anunay Sood

Anunay Sood
6

दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का नवंबर 2025 में निधन हो गया. अपनी लुभावनी ट्रैवल फोटोग्रााफी और रोमांच के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले अनुनय ने हज़ारों लोगों को नई जगहों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया. अब, महज 32 साल की उम्र में उनके अचानक निधन से फैंस काफी दुखी हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

