Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 01:51 PM IST
1.Influencers Who Died At Early
युवा इंफ्लुएंसर और क्रिएटर्स भले ही दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है. हाल ही में एक खबर अनुनय सूद को लेकर सामने आई है, जिनकी मौत महज 32 सालों में ही हो गई हैं. इनकी मौत की खबर से हर कोई दंग है. हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतनी कम उम्र में इसकी मृत्यु कैसे हो गई? आपको बता दें कि अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.
अनुनय एकमात्र अकेले ऐसे इंफ्लुएंसर नहीं है, जिनकी मृत्यु इतनी कम उम्र में हुई हो. इनके अलावा भी कुछ ऐसे डिजिटल स्टार्स हैं जिन्होंने समय से बहुत पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया. आइए, इस स्टार्स के बारे में जान लेते हैं.
2.Surbhi Jain death reason
फैशन इन्फ्लुएंसर सुरभि जैन ने भी पिछली साल यानी अप्रैल 2024 में कैंसर से लंबी और साहसी लड़ाई के बाद अपनी जान गंवा दी. कठिन इलाज के बावजूद, उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से सकारात्मकता और आशा का संचार जारी रखा. उनका यह सफर उनके फैंस को मज़बूत बने रहने और जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता रहता है.
3.Ankit Kalra Death
डिजिटल क्रिएटर अंकित कालरा जाने माने इन्फ्लुएंसर इंशा घई कालरा के पति थे. उनका अगस्त 2024 में हृदय गति रुकने से अचानक निधन हो गया था. अपनी मधुर मुस्कान और रचनात्मक सोच के लिए जाने जाने वाले, अंकित का असामयिक निधन इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है और हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है.
4.Aanvi kamdaar death releas
कंटेंट क्रिएटर आनवी कामदार का जुलाई 2024 में एक झरने के पास फिल्मांकन करते समय निधन हो गया था. उनकी एडवेंचरस स्पिरिट और जीवन के प्रति उत्साह, क्रिएटर्स को अपने सपनों को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए प्रेरित करता था. फिर अचानक उनकी मौत की खबर दिमाग सन्न हो गया था.
5.Misha Agrawal Death
इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर मीशा अग्रवाल ने 25 वर्ष की होने से ठीक पहले आत्महत्या कर ली थी. उनका निधन हमें याद दिलाता है कि जो लोग ऑनलाइन खुशियां फैलाते हैं, वे भी चुपचाप संघर्ष कर रहे होते हैं और एक-दूसरे की मदद लेना और समर्थन करना ही हमारी रक्षा के लिए जरूरी है.
6.Anunay Sood
दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का नवंबर 2025 में निधन हो गया. अपनी लुभावनी ट्रैवल फोटोग्रााफी और रोमांच के प्रति प्रेम के लिए जाने जाने वाले अनुनय ने हज़ारों लोगों को नई जगहों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया. अब, महज 32 साल की उम्र में उनके अचानक निधन से फैंस काफी दुखी हैं.
