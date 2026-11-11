PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

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Gaurav Barar | Nov 11, 2026, 08:31 PM IST
1.ग्रीस में हुई काव्या और अनिरुद्ध की शादी
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की शादी की पहली तस्वीर सामने आ गई है. दोनों ने बुधवार (11 नवंबर 2026) को ग्रीस में शादी की. (Image- Insta/Sunrisers Hyderabad)
2.सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो
दोनों ने शादी के खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11' यानी जिंदगी में मिला वो खास इंसान, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है. तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों को बधाइयां मिलने लगी हैं. फैंस भी इस नई जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. (Image- X/@anirudhofficial)
3.दूल्हा-दुल्हन के लुक ने खींचा ध्यान
दोनों ने अपने खास दिन के लिए बेज और हल्के गोल्डन रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट चुने. काव्या हल्के गोल्डन रंग के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं. वहीं अनिरुद्ध ने भी दुल्हन के लुक से मैच करता हुए पारंपरिक आउटफिट पहना. दोनों का लुक काफी सिंपल होने के साथ-साथ शाही भी लग रहा है. (Image- Insta/Sunrisers Hyderabad)
4.कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?
अनिरुद्ध रविचंदर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं. उनका जन्म 16 अक्टूबर 1990 को चेन्नई में हुआ था. वह मशहूर तमिल फिल्म अभिनेता रवि राघवेंद्र के बेटे हैं और संगीत से जुड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं. (Image- Insta/@anirudhofficial)
5.‘कोलावरी डी’ गाने से छाए थे दुनियाभर में
अनिरुद्ध ने साल 2012 में फिल्म '3' के गाने 'कोलावरी डी' से दुनियाभर में पहचान बनाई थी. ये गाना देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया था. इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया. तमिल के अलावा हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी उनका संगीत खूब पसंद किया जाता है. (Image- X/@anirudhofficial)
6.सुपरस्टार रजनीकांत हैं अनिरुद्ध के रिश्तेदार
अनिरुद्ध के पिता रवि राघवेंद्र और सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत सगे भाई-बहन हैं. 'जेलर', 'जवान', 'विक्रम' और 'लियो' जैसी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया है. (Image- Insta/Sunrisers Hyderabad)
7.कौन हैं काव्या मारन?
काव्या मारन बिजनेस जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. वह सन टीवी नेटवर्क के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं और सनराइजर्स हैदराबाद IPL टीम की कोऑनर और प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. (Image- IANS)
8.IPL मैचों के दौरान नजर आती हैं स्टेडियम में
क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी की वजह से वह अक्सर IPL मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आती हैं. टीम को चीयर करने का उनका अंदाज भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहता है. काव्या सन ग्रुप के बिजनेस से भी जुड़ी हुई हैं. (Image- IANS)