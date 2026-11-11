PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

2 . सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

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दोनों ने शादी के खास पल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11' यानी जिंदगी में मिला वो खास इंसान, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है. तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर दोनों को बधाइयां मिलने लगी हैं. फैंस भी इस नई जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. (Image- X/@anirudhofficial)