एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 20, 2026, 02:11 PM IST
1.अनिरुद्ध ने शेयर की शादी की इनसाइड तस्वीरें
म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी. शादी में फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति तकहस्तियां पहुंची थी. अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ इनसाइड तस्वीरें शेयर की हैं. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)
2.साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत
रजनीकांत का शादी में डांस करते हुए वीडियों भी वायरल हुआ है. अनिरुद्ध ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा है, 'हमारा दिल भर गया है. आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए शब्दों से ज्यादा मायने रखता है. इस नई शुरुआत को और भी खास बनाने के लिए धन्यवाद. हम आपका सारा प्यार अपने साथ रखते हैं. काव्या और अनिरुद्ध'. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)
3.एमके स्टालिन और परिवार-दोस्तों के साथ फोटोज
शेयर की हुई तस्वीरों में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ में अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. कई फोटोज में कपल को अपने परिवार और दोस्तों के साथ फोटोज में देखा गया. दूसरी फोटो में कपल अपने माता-पिता के साथ पोज देता नजर आ रहा है. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)
4.म्यूजिकल मोमेंट ने खास बनाया दिन
सेलिब्रेशन के दौरान एक म्यूजिकल मोमेंट भी शेयर किया, जिसमें स्टेज पर काव्या के साथ अनिरुद्ध ने गाना गाया. उनके एक सेलिब्रेशन की तस्वीरों में काव्या ने शैंपेन-गोल्ड एम्बेलिश्ड गाउन चुना, जिसे उन्होंने सॉफ्ट पिंक फेदर रैप के साथ पेयर किया. अनिरुद्ध ब्लैक शर्ट और ट्राउजर में ग्रे ब्लेजर के साथ पहना है. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)
5.अनिरुद्ध और काव्या की शादी चर्चा में
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की तस्वीरें सामने आते ही तेजी से वायरल हो गई. ग्रीस की खूबसूरत लोकेशन पर हुई इस डेस्टिनेशन वेडिंग ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. अभी भी कपल की शादी की खूब चर्चा हो रही हैं. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)