2 . साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत

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रजनीकांत का शादी में डांस करते हुए वीडियों भी वायरल हुआ है. अनिरुद्ध ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा है, 'हमारा दिल भर गया है. आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए शब्दों से ज्यादा मायने रखता है. इस नई शुरुआत को और भी खास बनाने के लिए धन्यवाद. हम आपका सारा प्यार अपने साथ रखते हैं. काव्या और अनिरुद्ध'. (Image Credit: instagram/ anirudhofficial)