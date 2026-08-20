Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

2 . टीवी सीरियल से शुरू हुआ था एक्टिंग का सफर

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बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर छाने से पहले आम्रपाली दुबे ने छोटे पर्दे (टीवी) से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने वर्ष 2008 में लोकप्रिय हिंदी टीवी शो 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्हें टीवी धारावाहिक 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' से घर-घर में बड़ी पहचान मिली. छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद उन्होंने साल 2014 में रुख किया और सुपरहिट फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से धमाकेदार एंट्री की.

