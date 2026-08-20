Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Aug 20, 2026, 02:19 PM IST
1.Amrapali Dubey Net Worth
भोजपुरी सिनेमा जगत में जब भी खूबसूरती, बेहतरीन अदाकारी और ग्लैमर की बात होती है, तो सबसे पहला नाम आम्रपाली दुबे का जेहन में आता है. इन दिनों वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ जियो हॉटस्टार के रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो में उनकी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. आइए जानते हैं कि फिल्मों और शोज के जरिए करोड़ों कमाने वाली आम्रपाली दुबे की कुल संपत्ति और लाइफस्टाइल कैसी है.
2.टीवी सीरियल से शुरू हुआ था एक्टिंग का सफर
बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पर छाने से पहले आम्रपाली दुबे ने छोटे पर्दे (टीवी) से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने वर्ष 2008 में लोकप्रिय हिंदी टीवी शो 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्हें टीवी धारावाहिक 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' से घर-घर में बड़ी पहचान मिली. छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद उन्होंने साल 2014 में रुख किया और सुपरहिट फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से धमाकेदार एंट्री की.
3.निरहुआ के साथ ऑन-स्क्रीन जोड़ी का जलवा
भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद आम्रपाली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में दिनेश लाल यादव यानी 'निरहुआ' के साथ की हैं. दर्शक इस ऑन-स्क्रीन जोड़ी को पर्दे पर देखना बेहद पसंद करते हैं. अब तक वह अपने करियर में 30 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उनकी यह जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी मानी जाती है.
4.एक फिल्म कितनी फीस लेती हैं आम्रपाली?
अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर आम्रपाली दुबे आज भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी और टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक फिल्म या प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपये तक की फीस चार्ज करती हैं. फिल्मों के अलावा वह विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी तगड़ी कमाई करती हैं.
5.आम्रपाली की कुल संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कड़ी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर आम्रपाली दुबे आज लगभग 30 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति की मालकिन हैं. उनकी यह कमाई उनके आलीशान आशियाने, ब्रांडेड कपड़ों और उनके शानदार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है. हालांकि, वह अपनी सादगी और प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए भी इंडस्ट्री में काफी सराही जाती हैं.
6.शानदार कार कलेक्शन का शौक
आसमान छूती सफलता के साथ-साथ आम्रपाली दुबे को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. उनके पास कुछ बेहतरीन और आरामदायक गाड़ियां मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने शूटिंग शेड्यूल और पर्सनल ट्रेवल के दौरान करती हैं. टेलीविजन के छोटे पर्दे से लेकर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस की रानी बनने तक का उनका सफर कई उभरते कलाकारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.