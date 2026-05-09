1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी

5 . किस फिल्म के पोस्टर के साथ हुआ था ये कारनामा

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हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चा और जया भादुड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर है. इस मूवी के पोस्टर में जावेद अख्तर और सलीम खान को क्रेडिट नहीं दिए गए थे, जिसके कारण दोनों लेखकों ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था. हालांकि, 'जंजीर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद पोस्टर का वह विवाद तो पीछे छूट गया. साथ ही, उस दिन से सलीम-जावेद की जोड़ी इंडस्ट्री की पहली 'सुपरस्टार लेखक' जोड़ी बन गई.

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