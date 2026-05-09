1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी

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Pragya Bharti | May 09, 2026, 03:57 PM IST
1.Amitabh Bachchan Blockbuster Film 1973
साल 1973 में आई अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ने बिग बी को तो 'एंग्री यंग मैन' बनाया ही. साथ में, फिल्म इंडस्ट्री में लेखकों की हैसियत भी बदल दी. इस फिल्म की सफलता के पीछे एक ऐसा किस्सा है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है. यह कहानी है सलीम और जावेद की है.
2.सलीम खान और जावेद अख्तर की जंग
सलीम खान और जावेद अख्तर ने प्रकाश मेहरा को फिल्म की कहानी महज ₹55,000 में बेची थी. उस वक्त उनकी सबसे बड़ी शर्त यही थी कि मूवी के हर पब्लिसिटी मटेरियल पर बतौर लेखक उनका नाम होगा, लेकिन जब जुहू के बड़े बिलबोर्ड्स और शहर की दीवारों पर पोस्टर लगे, तो सलीम-जावेद के नाम वहां पर नहीं थे. प्रकाश मेहरा ने इसे एक मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सलीम-जावेद चुप नहीं बैठे.
3.स्टेंसिल, पेंटर और एक अनोखा मिशन
दीप्त कीर्ति चौधरी की किताब 'Written by Salim-Javed' के अनुसार, दोनों लेखकों ने एक शराबी पेंटर हायर किया और उसे एक स्टेंसिल थमा दी. पेंटर को निर्देश दिया गया कि पूरे शहर में जहां भी फिल्म के पोस्टर दिखें, उन पर 'Written by Salim-Javed' छाप दिया जाए.
4.पछतावा और ऐतिहासिक परिणाम
कहा जाता है कि वह पेंटर नशे में था और काम की हड़बड़ी में, उसने बिना सोचे-समझे पोस्टर पर कहीं भी नाम छाप दिया. जब सलीम-जावेद मुआयना करने निकले, तो उन्हें देखकर शर्मिंदगी हुई. कहीं अमिताभ की नाक पर, कहीं प्राण की दाढ़ी पर, तो कहीं जया भादुड़ी के चेहरे पर उनका नाम छपा था.
5.किस फिल्म के पोस्टर के साथ हुआ था ये कारनामा
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चा और जया भादुड़ी की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर है. इस मूवी के पोस्टर में जावेद अख्तर और सलीम खान को क्रेडिट नहीं दिए गए थे, जिसके कारण दोनों लेखकों ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था. हालांकि, 'जंजीर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद पोस्टर का वह विवाद तो पीछे छूट गया. साथ ही, उस दिन से सलीम-जावेद की जोड़ी इंडस्ट्री की पहली 'सुपरस्टार लेखक' जोड़ी बन गई.
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