अमिताभ बच्चन के इस 'बेटे' को रेखा पर है क्रश, बताया- उनकी ही वजह से अब तक नहीं की शादी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

Nerve weakness: हाथ-पैर में ताकत की है कमी? ये आयुर्वेदिक ड्रिंक बेजान नसों में डाल देगा जान

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?  

Facebook-Youtube बैन पर बवाल, विरोध में नेपाल की संसद में घुसे 'Gen-Z प्रदर्शनकारी', क्यों इतना बढ़ गया मामला?

Pitru Paksha 2025: पिंडदान के लिए जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

पिंडदान के लिए आप भी जा रहे हैं गया जी? जान लें तीर्थयात्रियों के ठहरने से लेकर खाने-पीने तक मेले में क्या-क्या है व्यवस्था

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

अमिताभ बच्चन के इस 'बेटे' को रेखा पर है क्रश, बताया- उनकी ही वजह से अब तक नहीं की शादी

जब भी बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरत हीरोइनों की बात होती है तो रेखा का नाम सबसे पहले आता है. रेखा की फैन फॉलोइंग हर एज ग्रुप में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के एक ऑन स्क्रीन बेटे ने स्वीकार किया है कि उन्हें रेखा पर क्रश है और वो उनकी वजह से ही अब तक कुंवारे हैं.

| Sep 08, 2025, 08:37 AM IST

1.रेखा से प्यार करने वाला अमिताभ का बेटा कौन है?

रेखा से प्यार करने वाला अमिताभ का बेटा कौन है?
1

अपनी अदाओं और खूबसूरती के जरिए बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री रेखा काफी सालों से हर किसी के दिलों पर राज कर रही हैं. उनकी अदाओं और खूबसूरती के चाहने वालों में सलमान खान भी शामिल हैं. सलमान खान ने फिल्म बागबान में अमिताभ के बेटे का किरदार निभाया था.

Advertisement

2.सलमान खान की क्रश है रेखा

सलमान खान की क्रश है रेखा
2

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पॉपुलर नामों में से एक हैं. सलमान काफी लड़कियों और एक्टर्स के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन सलमान की क्रश रेखा हैं. जिसका खुलासा उन्होंने एक रियलिटी शो में किया था. रेखा उन्हें बहुत पसंद हैं.
 

3.सलमान ने किया खुलासा

सलमान ने किया खुलासा
3

काफी समय पहले जब रेखा सलमान के कहने पर बिग बॉस में आई थीं. तब सलमान ने बताया था कि वह उन्हें बचपन से पसंद करते हैं. और उन्हें देखने के लिए सुबह सुबह पार्क पहुंच जाते थे.
 

4.सलमान ने शुरू की योग क्लास

सलमान ने शुरू की योग क्लास
4

सलमान ने आगे बताया कि उन्होंने वही योग क्लास ली जहां रेखा योगा सिखाने जाती थीं. ताकि वह रेखा को देख सकें.
 

TRENDING NOW

5. शादी करना चाहते थे सलमान

शादी करना चाहते थे सलमान
5

सलमान खान जो शादी करने से बचते रहते हैं. सबको मना करते हैं कि वह शादी नहीं करेंगे. वही चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने रेखा से सामने से शादी के लिए पूछा था. और यह भी बताया कि  वह अपने घर पर उनकी और रेखा की शादी की बात कर चुके थे.
 

6.क्यों हैं सलमान सिंगल

क्यों हैं सलमान सिंगल
6

सलमान ने रियलिटी शो में यह बात बताते हुए कहा कि शायद वह इसलिए ही आज तक सिंगल हैं. इस पर रेखा हंसते हुए कहती हैं शायद मेरी शादी भी इस वजह से ही नहीं हुई है. रेखा और सलमान की यह बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. और लोगों को काफी पसंद आ रही है.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
Asia Cup 2025 में अपनी टीम के लिए ये 5 ऑलराउंडर पलट सकते हैं बाजी, हारे हुए मैच में जीत दिलाने का रखते हैं दम
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE