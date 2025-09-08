अमिताभ बच्चन के इस 'बेटे' को रेखा पर है क्रश, बताया- उनकी ही वजह से अब तक नहीं की शादी

फरीदाबाद की 1 बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट से पति-पत्नी व बेटी की मौत! जानिए आखिर क्यों फट जाते हैं AC, कैसे करें बचाव?
एंटरटेनमेंट
1.रेखा से प्यार करने वाला अमिताभ का बेटा कौन है?
अपनी अदाओं और खूबसूरती के जरिए बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री रेखा काफी सालों से हर किसी के दिलों पर राज कर रही हैं. उनकी अदाओं और खूबसूरती के चाहने वालों में सलमान खान भी शामिल हैं. सलमान खान ने फिल्म बागबान में अमिताभ के बेटे का किरदार निभाया था.
2.सलमान खान की क्रश है रेखा
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पॉपुलर नामों में से एक हैं. सलमान काफी लड़कियों और एक्टर्स के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन सलमान की क्रश रेखा हैं. जिसका खुलासा उन्होंने एक रियलिटी शो में किया था. रेखा उन्हें बहुत पसंद हैं.
3.सलमान ने किया खुलासा
काफी समय पहले जब रेखा सलमान के कहने पर बिग बॉस में आई थीं. तब सलमान ने बताया था कि वह उन्हें बचपन से पसंद करते हैं. और उन्हें देखने के लिए सुबह सुबह पार्क पहुंच जाते थे.
4.सलमान ने शुरू की योग क्लास
सलमान ने आगे बताया कि उन्होंने वही योग क्लास ली जहां रेखा योगा सिखाने जाती थीं. ताकि वह रेखा को देख सकें.
5. शादी करना चाहते थे सलमान
सलमान खान जो शादी करने से बचते रहते हैं. सबको मना करते हैं कि वह शादी नहीं करेंगे. वही चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने रेखा से सामने से शादी के लिए पूछा था. और यह भी बताया कि वह अपने घर पर उनकी और रेखा की शादी की बात कर चुके थे.
6.क्यों हैं सलमान सिंगल
सलमान ने रियलिटी शो में यह बात बताते हुए कहा कि शायद वह इसलिए ही आज तक सिंगल हैं. इस पर रेखा हंसते हुए कहती हैं शायद मेरी शादी भी इस वजह से ही नहीं हुई है. रेखा और सलमान की यह बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. और लोगों को काफी पसंद आ रही है.
