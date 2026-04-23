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3Min के इस शॉट के लिए खुद को 15hr बंद रखे थे Amitabh, एंग्री यंग मैन बनाने वाले इस सीन पर खूब बजी थी सीटियां

हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमिताभ बच्चन को 'एंग्री यंग मैन' के रूप में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह पहचान दिलाने वाले एक छोटे से सीन के पीछे कितनी बड़ी तपस्या छिपी थी? तो चलिए हम आपको बताते हैं

Pragya Bharti | Apr 23, 2026, 05:03 PM IST

1.बॉलीवुड में 'एंग्री यंग मैन' का टैग कैसे मिला?

बॉलीवुड में 'एंग्री यंग मैन' का टैग कैसे मिला?
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70 के दशक में जहां रोमांस का बोलबाला था, वहीं एक फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नया नायक दिया, जो व्यवस्था से लड़ता था और जिसकी आंखों में अंगारे थे. इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन को रातों-रात सुपरस्टार और बॉलीवुड का पहला 'एंग्री यंग मैन' बना दिया. लेकिन इस छवि को पर्दे पर उतारना इतना आसान नहीं था.
 

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2. शॉट के लिए 15 घंटे रहे थे कमरे में बंद

शॉट के लिए 15 घंटे रहे थे कमरे में बंद
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इस 3 मिनट के सीन में उस खास 'गुस्से' और 'तीखेपन' को लाने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद को एक कमरे में 15 घंटे के लिए बंद कर लिया था. वे नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान उनका ध्यान भटके या उनके चेहरे का तनाव कम हो. उन्होंने इस दौरान न किसी से बात की और न ही किसी से मिले, ताकि वे पूरी तरह से किरदार की हताशा और गुस्से में डूब सकें.
 

3.परफेक्शन के पीछे का जुनून

परफेक्शन के पीछे का जुनून
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अमिताभ जानते थे कि यह फिल्म उनके डूबते करियर के लिए आखिरी उम्मीद थी. निर्देशक प्रकाश मेहरा ने उन्हें पूरी छूट दी थी. जब 15 घंटे बाद वे कमरे से बाहर निकले, तो उनकी आंखों में जो लालिमा और चेहरे पर जो कठोरता थी, उसने सेट पर मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया था.
 

4.जब थर्रा गया था पूरा सेट

जब थर्रा गया था पूरा सेट
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जब कैमरा रोल हुआ और अमिताभ ने उस कुर्सी को लात मारी, तो वह शॉट इतना परफेक्ट था कि दिग्गज अभिनेता प्राण भी दंग रह गए थे. उस एक सीन ने यह साबित कर दिया कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक 'धुरंधर' कलाकार हैं. दर्शकों ने जब सिनेमाघरों में यह सीन देखा, तो सीटियों और तालियों से हॉल गूंज उठा था.
 

TRENDING NOW

5.50 साल बाद भी दमदार है शॉट

50 साल बाद भी दमदार है शॉट
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यहीं से अमिताभ बच्चन के उस सफर की शुरुआत हुई जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी. 15 घंटे की उस एकांत मेहनत का ही नतीजा था कि आज 50 साल बाद भी वह सीन और वह गुस्सा हर युवा अभिनेता के लिए एक पाठशाला की तरह है. इस फिल्म ने बिग बी की किस्मत बदलने के साथ-साथ बॉलीवुड को उसका सबसे बड़ा महानायक भी दिया.
 

6.वो 3 मिनट का सीन, जिसने बदल दी बिग बी की पहचान

वो 3 मिनट का सीन, जिसने बदल दी बिग बी की पहचान
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यह जंजीर फिल्म का सीन है, जो आज भी कल्ट माना जाता है. इसमें अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर विजय के किरदार में थाने में शेर खान यानी प्राण को उसकी औकात बताता है. जब शेर खान थाने में कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश करता है, तब अमिताभ लात मारकर कुर्सी गिरा देते हैं और कहते हैं- "जब तक बैठने को न कहा जाए, शरीफों की तरह खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं!"

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