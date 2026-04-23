3Min के इस शॉट के लिए खुद को 15hr बंद रखे थे Amitabh, एंग्री यंग मैन बनाने वाले इस सीन पर खूब बजी थी सीटियां

6 . वो 3 मिनट का सीन, जिसने बदल दी बिग बी की पहचान

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यह जंजीर फिल्म का सीन है, जो आज भी कल्ट माना जाता है. इसमें अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर विजय के किरदार में थाने में शेर खान यानी प्राण को उसकी औकात बताता है. जब शेर खान थाने में कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश करता है, तब अमिताभ लात मारकर कुर्सी गिरा देते हैं और कहते हैं- "जब तक बैठने को न कहा जाए, शरीफों की तरह खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं!"

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