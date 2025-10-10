Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Oct 10, 2025, 11:28 PM IST
1.KBC में हुआ बर्थडे का जश्न
अमिताभ बच्चन बर्थडे का जश्न रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया. 8 अक्टूबर को KBC में बिग बी के जन्मदिन का जश्न हुआ. जिसमें फरहान अख्तर उनके पिता जावेद अख्तर गेस्ट बने.
2.मुंबई के फेसम इमारतों में से एक
बॉलीवुड के बिग बी के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में बताते हैं, जिसके हिट होने पर शोहरत के साथ ऐसा गिफ्ट भी मिला, जिसकी आज मुंबई के सबसे फेमस इमारतों में पहचान है.
3.इस फिल्म के लिए मिला मनसा बंगला
दरअसल, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के 'जलसा' बंगले की. बताया जाता है कि फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' के हिट होने पर निर्माता और निर्देशक रमेश सिप्पी ने 1982 में उन्हें गिफ्ट किया था. हालांकि, कुछ लोगों का यह मानना है कि उन्होंने सिप्पी साहब को पैसे देकर इसे खरीदा था.
4.अमिताभ बच्चन के बंगले का नाम पहले क्या था?
लेकन अमिताभ बच्चन को जब ये बंगला मिला, तब इसका नाम मनसा हुआ करता था. बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर 'जलसा' रख दिया. जिसका अर्थ होता है 'उत्सव'. यह बंगला मुंबई के जुहू में स्थित है.
5.मनसा में इन फिल्मों की हो चुकी शूटिंग
मनसा बिग बी के पसंदीदा घरों में से एक है. वह अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हैं. इस बंगले में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है. जिसमें 'चुपके चुपके', 'आनंद', 'सत्ते पे सत्ता' और 'नमक हराम' शामिल हैं.
6.जुहू में अमिताभ बच्चन के 4 बंगले
अगर अमिताभ बच्चन के इस बंगले की कीमत के बारे में बात करें तो लगभग 140 करोड़ रुपये बताई जाती है. जलसा के अलावा अमिताभ बच्चन के जुहू में तीन बंगले और हैं. जिनके नाम प्रतीक्षा, जनक, और वत्सा हैं.