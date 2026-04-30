1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक

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Pragya Bharti | Apr 30, 2026, 04:56 PM IST
1.Amitabh and Rekha First Film Story
बॉलीवुड के गलियारों में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को आज भी सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म 'दो अनजाने' नहीं, बल्कि 'अपना पराया' होने वाली थी. यह कहानी साल 1974 की है, जब अमिताभ अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे और उन्हें अपनी एक बड़ी फिल्म से हाथ धोना पड़ा था. फिल्म की आधी शूटिंग और एक गाना कंप्लीट करने के बाद, महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर कुंदन कुमार ने फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद, रेखा को दूसरे हीरो के साथ दोबारा पूरी फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी थी.
2.महमूद भी रह गए थे हैरान
अमिताभ बच्चन तब मायूस होकर जा रहे थे. तभी उनके करीबी दोस्त और उस दौर के दिग्गज कलाकार महमूद वहीं खड़े थे. जब उन्होंने अमिताभ की उदासी का कारण पूछा, तो बिग बी ने भारी मन से बताया, "कुंदन कुमार ने मुझे फिल्म से निकाल दिया है. दुख तो इस बात का है कि मुझसे यह लिखकर देने को कहा गया है कि मैं अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ रहा हूं."
3.अमिताभ बच्चन को रातोंरात शूटिंग से क्यों निकाला गया?
इस फिल्म में पहली बार अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बनाई गई थी. फिल्म की सात रील शूट हो चुकी थीं और एक गाना भी फिल्माया जा चुका था. लेकिन उस वक्त अमिताभ की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो रही थीं. डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ कह दिया था कि वे फ्लॉप अमिताभ पर दांव नहीं लगाएंगे. उन्होंने धमकी दी कि अगर हीरो नहीं बदला गया, तो वे फिल्म को सिनेमाघरों तक नहीं पहुंचाएंगे.
4.संजय खान की हुई थी एंट्री और फिल्म का नाम बदला
मजबूरी में कुंदन कुमार ने अमिताभ को हटाकर उस दौर के सफल अभिनेता संजय खान को साइन कर लिया. फिल्म का नाम बदल दिया गया. रेखा ने अमिताभ के साथ शूटिंग की थी, उन्हें वही सीन्स और गाना दोबारा संजय खान के साथ शूट करना पड़ा.
5.अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली फिल्म कौन सी थी?
पहली बार अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी 'अपना पराया' में दिखने वाली थी, लेकिन फिल्म की सात रील शूट होने और एक गाना रिकॉर्ड होने के बाद बिग बी को आधी शूटिंग से निकाल दिया गया था. इस तरह ये मूवी अमिताभ-रेखा की पहली फिल्म होते-होते रह गई. फिल्म 'अपना पराया' के हीरो बदलने के बाद मूवी का नाम भी बदल दिया गया. इसे फिर 'दुनिया का मेला' कर दिया गया.
6.बिग बी ने 'जंजीर' के साथ की वापसी
दिलचस्प बात यह है कि जिस अमिताभ को 'फ्लॉप' कहकर निकाला गया था, उन्होंने कुछ ही समय बाद 'जंजीर' के साथ ऐसी वापसी की कि पूरी दुनिया देखती रह गई. 'दुनिया का मेला' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस घटना ने अमिताभ को संघर्षों से लड़ना सिखा दिया.
अगर वह फिल्म पूरी हो जाती, तो दर्शकों को अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री सालों पहले देखने को मिल जाती. पर शायद वक्त को मंजूर था कि इस जोड़ी का आगाज़ कुछ और समय बाद एक बड़े धमाके के साथ हो.
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