1974 में आई अमिताभ-रेखा की वो फिल्म, जिसकी 2Hr 20Min के लिए Rekha को दोबारा करना पड़ा था शूट; जब निकाल दिए गए थे महानायक

1 . Amitabh and Rekha First Film Story

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बॉलीवुड के गलियारों में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को आज भी सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली फिल्म 'दो अनजाने' नहीं, बल्कि 'अपना पराया' होने वाली थी. यह कहानी साल 1974 की है, जब अमिताभ अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे और उन्हें अपनी एक बड़ी फिल्म से हाथ धोना पड़ा था. फिल्म की आधी शूटिंग और एक गाना कंप्लीट करने के बाद, महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर कुंदन कुमार ने फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद, रेखा को दूसरे हीरो के साथ दोबारा पूरी फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी थी.