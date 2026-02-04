न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...

1 . Amitabh Bachchan Crush

1

शहंशाह की सीक्रेट क्रश भी थी और ये न तो रेखा थीं और न ही उनकी बीवी जया बच्चन. दरअसल, बिग बी के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस को अभिनेता इतना चाहते थें कि उन्हें कछ और नहीं सूझता था.

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे अनकहे किस्से हैं जो कलाकारों के आपसी सम्मान को दर्शाते हैं. ऐसा ही एक किस्सा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार एक अभिनेत्री से जुड़ा है, जिसे बिग बी आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं. बता दें कि एक बार शहंशाह ने अपने प्यार के लिए कुछ ऐसा किया था, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था.