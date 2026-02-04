FacebookTwitterYoutubeInstagram
न रेखा, न जया! इस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे अमिताभ बच्चन; दीवानगी में कर दिया था ये काम...

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक दिग्गज अभिनेत्री के प्यार में इतने पागल थे कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी. एकबार बिग बी ने सरेआम कुछ ऐसा किया था जिसके किस्से आज भी लोग जानने में दिलचस्पी रखते हैं. अगर आपको वहीदा रहमान और बिग बी के इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता, तो चलिए हम आपको बताते हैं...

Pragya Bharti | Feb 04, 2026, 02:31 PM IST

1.Amitabh Bachchan Crush

Amitabh Bachchan Crush
1

शहंशाह की सीक्रेट क्रश भी थी और ये न तो रेखा थीं और न ही उनकी बीवी जया बच्चन. दरअसल, बिग बी के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस को अभिनेता इतना चाहते थें कि उन्हें कछ और नहीं सूझता था. 
हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे अनकहे किस्से हैं जो कलाकारों के आपसी सम्मान को दर्शाते हैं. ऐसा ही एक किस्सा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार एक अभिनेत्री से जुड़ा है, जिसे बिग बी आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं. बता दें कि एक बार शहंशाह ने अपने प्यार के लिए कुछ ऐसा किया था, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. 

2.सादगी की इस मल्लिका पर था बिग बी का 'क्रश'

सादगी की इस मल्लिका पर था बिग बी का 'क्रश'
2

अमिताभ बच्चन के जिस क्रश की हम बात कर रहे हैं, वह है- वहीदा रहमान. वहीदा जी की सादगी, गरिमा और स्क्रीन प्रेजेंस का अमिताभ पर इतना गहरा असर था कि वे उनके साथ काम करने का सपना देखा करते थे. रेखा या जया से इतर, वहीदा जी वह शख्सियत थीं जिन्हें बिग बी अपना मानते थे. 

3.'रेशमा और शेरा' और पहली मुलाकात

'रेशमा और शेरा' और पहली मुलाकात
3

अमिताभ बच्चन को पहली बार वहीदा रहमान के साथ साल 1971 में आई फिल्म 'रेशमा और शेरा' में काम करने का अवसर मिला. इस फिल्म में सुनील दत्त मुख्य भूमिका में थे.एक युवा कलाकार के तौर पर अमिताभ के लिए अपनी प्रेरणा के साथ स्क्रीन साझा करना किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था.

4.रेगिस्तान की तपती रेत में अमिताभ की चिंता

रेगिस्तान की तपती रेत में अमिताभ की चिंता
4

फिल्म की शूटिंग राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही थी. एक दृश्य के लिए वहीदा रहमान और सुनील दत्त को नंगे पैर रेत पर बैठना था. दोपहर की चिलचिलाती धूप में रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि उस पर जूते पहनकर खड़ा होना भी मुश्किल था. अमिताभ बगल में खड़े होकर यह सब देख रहे थे और वहीदा जी के लिए बेहद चिंतित थे.

5.बिग बी ने जब वहीदा जी के लिए सरेआम किया था ये काम

बिग बी ने जब वहीदा जी के लिए सरेआम किया था ये काम
5

जैसे ही निर्देशक ने 'कट' बोलकर ब्रेक का ऐलान किया, अमिताभ ने बिना एक पल की देरी किए वहीदा जी की जूतियां अपने हाथों में उठा लीं. वे सुरक्षाकर्मियों या सहायकों का इंतजार किए बिना ही नंगे पैर रेत पर दौड़ पड़े ताकि वहीदा जी को तुरंत उनकी चप्पलें पहना सकें और उनके पैरों को छाले पड़ने से बचा सकें.

6.सम्मान और दीवानगी

सम्मान और दीवानगी
6

यह वाकया अमिताभ बच्चन के मन में वहीदा रहमान के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान को दर्शाता है. एक उभरता हुआ सितारा होने के बावजूद, अपनी सीनियर अभिनेत्री के लिए जूतियां उठाना उनके विनम्र स्वभाव की पहचान बना. बिग बी के अनुसार, उस वक्त उनके मन में केवल एक ही बात थी कि वहीदा जी को किसी भी तरह की तकलीफ न हो.
 

7.स्क्रीन पर बदला रिश्तों का समीकरण

स्क्रीन पर बदला रिश्तों का समीकरण
7

'रेशमा और शेरा' के बाद अमिताभ और वहीदा रहमान की जोड़ी कई अन्य सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आई. उन्होंने 'त्रिशूल', 'अदालत' और 'नमक हलाल' जैसी फिल्मों में साथ काम किया. दिलचस्प बात यह है कि जिस अभिनेत्री पर कभी अमिताभ का क्रश था, बाद में उन्होंने कई फिल्मों में बिग बी की मां का किरदार भी बखूबी निभाया.

