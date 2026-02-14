वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 02:09 PM IST
1.Amitabh Bachchan Films
70 के दशक में 'एंग्री यंग मैन' के रूप में उभरे अमिताभ बच्चन ने करीब एक दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया. उनके करियर का सबसे रोचक पहलू यह रहा कि जब वे सुपरस्टार बन चुके थे, तब भी उन्होंने अपने पसंदीदा निर्देशकों की फिल्मों में छोटे-छोटे कैमियो किए. दिलचस्प बात यह है कि जिन फिल्मों में बिग बी ने सिर्फ अपनी एक झलक दिखाई, वे सभी फिल्में कल्ट क्लासिक और सुपरहिट साबित हुईं.
2.पिया का घर (1972)
बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी में जया भादुड़ी और अनिल धवन मुख्य भूमिका में थे. यह फिल्म मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को बेहद खूबसूरती से दिखाती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक छोटी सी अतिथि भूमिका निभाई थी. फिल्म न केवल हिट रही, बल्कि इसका गाना 'ये जीवन है...' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. सुपरस्टार होने के बावजूद बिग बी का बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के काम करना उनके समर्पण को दर्शाता है.
3.गोलमाल (1979)
ऋषिकेश मुखर्जी की इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म के एक गाने 'एक दिन सपने में देखा सपना...' में अमिताभ बच्चन और रेखा ने कैमियो किया था. महज 45 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 1.6 करोड़ का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था. बिग बी की मौजूदगी ने इस साफ-सुथरी कॉमेडी फिल्म में चार चांद लगा दिए थे.
4.वीर-जारा (2004)
यश चोपड़ा की इस महान प्रेम कहानी में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में थे. अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने इस फिल्म में शाहरुख खान के माता-पिता के रूप में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली किरदार निभाया. फिल्म का लोहड़ी गाना आज भी त्योहारों की शान है. 23 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में 97 करोड़ रुपये कमाए और साल 2004 की सबसे बड़ी हिट बनी.
5.बोल बच्चन (2012)
रोहित शेट्टी की यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की 'गोलमाल' की ही आधिकारिक रीमेक थी. अजय देवगन और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म के टाइटल ट्रैक 'बोल-बोल बच्चन' में अमिताभ बच्चन नजर आए थे. बिग बी की एंट्री और उनके डांस ने फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया. इस फिल्म ने 159 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और अमिताभ बच्चन के 'हिट कैमियो' के रिकॉर्ड को बरकरार रखा.
