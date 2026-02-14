वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

5 . बोल बच्चन (2012)

5

रोहित शेट्टी की यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की 'गोलमाल' की ही आधिकारिक रीमेक थी. अजय देवगन और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म के टाइटल ट्रैक 'बोल-बोल बच्चन' में अमिताभ बच्चन नजर आए थे. बिग बी की एंट्री और उनके डांस ने फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया. इस फिल्म ने 159 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और अमिताभ बच्चन के 'हिट कैमियो' के रिकॉर्ड को बरकरार रखा.

