FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

Lakhpati Bitiya Yojana: क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना? जानिए किसे और कब मिलेगा योजना का लाभ

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

अमिताभ बच्चन कई फिल्मों के लिए 'लकी चार्म' जैसे साबित हुए हैं. अभिनेत्री ने कई फिल्मों की तकदीर बदली है. बॉलीवुड में 4 ऐसी फिल्में हैं, जो बिग बी की छोटी सी झलक से ब्लॉकबस्टर बन गईं.

Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 02:09 PM IST

1.Amitabh Bachchan Films

Amitabh Bachchan Films
1

70 के दशक में 'एंग्री यंग मैन' के रूप में उभरे अमिताभ बच्चन ने करीब एक दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया. उनके करियर का सबसे रोचक पहलू यह रहा कि जब वे सुपरस्टार बन चुके थे, तब भी उन्होंने अपने पसंदीदा निर्देशकों की फिल्मों में छोटे-छोटे कैमियो किए. दिलचस्प बात यह है कि जिन फिल्मों में बिग बी ने सिर्फ अपनी एक झलक दिखाई, वे सभी फिल्में कल्ट क्लासिक और सुपरहिट साबित हुईं.

Advertisement

2.पिया का घर (1972)

पिया का घर (1972)
2

बासु चटर्जी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी में जया भादुड़ी और अनिल धवन मुख्य भूमिका में थे. यह फिल्म मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को बेहद खूबसूरती से दिखाती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक छोटी सी अतिथि भूमिका निभाई थी. फिल्म न केवल हिट रही, बल्कि इसका गाना 'ये जीवन है...' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. सुपरस्टार होने के बावजूद बिग बी का बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के काम करना उनके समर्पण को दर्शाता है.

3.गोलमाल (1979)

गोलमाल (1979)
3

ऋषिकेश मुखर्जी की इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म के एक गाने 'एक दिन सपने में देखा सपना...' में अमिताभ बच्चन और रेखा ने कैमियो किया था. महज 45 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में 1.6 करोड़ का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था. बिग बी की मौजूदगी ने इस साफ-सुथरी कॉमेडी फिल्म में चार चांद लगा दिए थे.

4.वीर-जारा (2004)

वीर-जारा (2004)
4

यश चोपड़ा की इस महान प्रेम कहानी में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में थे. अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने इस फिल्म में शाहरुख खान के माता-पिता के रूप में एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली किरदार निभाया. फिल्म का लोहड़ी गाना आज भी त्योहारों की शान है. 23 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में 97 करोड़ रुपये कमाए और साल 2004 की सबसे बड़ी हिट बनी.

TRENDING NOW

5.बोल बच्चन (2012)

बोल बच्चन (2012)
5

रोहित शेट्टी की यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की 'गोलमाल' की ही आधिकारिक रीमेक थी. अजय देवगन और अभिषेक बच्चन स्टारर इस फिल्म के टाइटल ट्रैक 'बोल-बोल बच्चन' में अमिताभ बच्चन नजर आए थे. बिग बी की एंट्री और उनके डांस ने फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह दोगुना कर दिया. इस फिल्म ने 159 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और अमिताभ बच्चन के 'हिट कैमियो' के रिकॉर्ड को बरकरार रखा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन बॉलीवुड सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?
क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
Mahashivratri Shubh Yog: महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते  
महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते
MORE
Advertisement