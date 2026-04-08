क्या करती हैं Allu Arjun की पत्नी स्नेहा रेड्डी? फिल्म स्टार नहीं, फिर भी हैं करोड़ों की मालकिन! बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को भी देती हैं मात

1 . Who is Allu arjun wife Sneha Reddy?

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साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म 'पुष्पा 2' की सफलता और हालिया विवादों के कारण खबरों में बने हुए हैं. लेकिन इस बीच, उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी अपनी सादगी और मजबूती के कारण प्रशंसकों का ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में जब अल्लू अर्जुन एक कानूनी मामले के बाद घर लौटे, तो स्नेहा का भावुक स्वागत चर्चा का विषय बन गया. आइए जानते हैं उस महिला के बारे में जो 'पुष्पा' स्टार की सबसे बड़ी ताकत हैं.