क्या करती हैं Allu Arjun की पत्नी स्नेहा रेड्डी? फिल्म स्टार नहीं, फिर भी हैं करोड़ों की मालकिन! बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को भी देती हैं मात

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 08, 2026, 10:30 AM IST
1.Who is Allu arjun wife Sneha Reddy?
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म 'पुष्पा 2' की सफलता और हालिया विवादों के कारण खबरों में बने हुए हैं. लेकिन इस बीच, उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी अपनी सादगी और मजबूती के कारण प्रशंसकों का ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में जब अल्लू अर्जुन एक कानूनी मामले के बाद घर लौटे, तो स्नेहा का भावुक स्वागत चर्चा का विषय बन गया. आइए जानते हैं उस महिला के बारे में जो 'पुष्पा' स्टार की सबसे बड़ी ताकत हैं.
2.फिल्मी लव स्टोरी और शादी
अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की मुलाकात साल 2011 में एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी. यह अभिनेता के लिए 'पहली नजर का प्यार' था. स्नेहा, जो उस समय अमेरिका से अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर लौटी थीं, अल्लू के शादी के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. आज इस जोड़े के दो प्यारे बच्चे—अयान और अरहा हैं.
3.शिक्षा और करियर
स्नेहा रेड्डी केवल एक 'स्टार वाइफ' नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है. उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है. भारत लौटने के बाद, उन्होंने अपने पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज में 'डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स' के रूप में काम किया.
4.क्या करती हैं स्नेहा रेड्डी?
वर्तमान में, वह 'पिकाबू' (Studio Picaboo) नाम से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी स्टूडियो चलाती हैं, जो बच्चों और पारिवारिक फोटोशूट के लिए मशहूर है. इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर उनके 9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहाँ वह एक प्रभावशाली सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के रूप में ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करती हैं.
5.नेटवर्थ में पति को टक्कर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्नेहा रेड्डी की अपनी कुल संपत्ति (Net Worth) लगभग 42 करोड़ रुपये है. वह अपने खुद के बिजनेस, ब्रांड शूट और डिजिटल कंटेंट के जरिए मोटी कमाई करती हैं. जहाँ अल्लू अर्जुन 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, वहीं स्नेहा की स्वतंत्र पहचान और वित्तीय सफलता उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल करती है.
6.लुक बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को देती हैं मात
स्नेहा रेड्डी अक्सर अपने फैशन सेंस के लिए सुर्खियों में रहती हैं. चाहे वो रेड कार्पेट हो या कोई पारिवारिक फंक्शन, उनका लुक बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को मात देता है. हाल ही में कठिन समय के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, उसने उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.
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