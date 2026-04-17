8Min 39Sec का 33Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik ने हिला दी थी संसद; फिर भी 7 दिन में बिकी थीं 1Cr कैसेट

1 . Alka Yagnik Superhit Song

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बॉलीवुड के इतिहास में कुछ गाने अपनी धुन से ज्यादा अपने साथ जुड़े विवादों के लिए याद किए जाते हैं. साल 1993 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म 'खलनायक' का एक गाना ऐसा ही था. अल्का याग्निक और इला अरुण की आवाज में सजे इस गीत ने उस दौर में सड़क से लेकर संसद तक खलबली मचा दी थी. हैरान करने वाली बात तो ये है कि विरोध और संसद में बहस के बावजूद, इस गाने की एक करोड़ कैसेट्स महज सात दिनों में बिक गई थीं. चलिए इस गाने के बारे में हम आपको और विस्तार से बताते हैं.