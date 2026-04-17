8Min 39Sec का 33Yr पुराना वो कल्ट सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik ने हिला दी थी संसद; फिर भी 7 दिन में बिकी थीं 1Cr कैसेट

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Pragya Bharti | Apr 17, 2026, 01:27 PM IST
1.Alka Yagnik Superhit Song
बॉलीवुड के इतिहास में कुछ गाने अपनी धुन से ज्यादा अपने साथ जुड़े विवादों के लिए याद किए जाते हैं. साल 1993 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म 'खलनायक' का एक गाना ऐसा ही था. अल्का याग्निक और इला अरुण की आवाज में सजे इस गीत ने उस दौर में सड़क से लेकर संसद तक खलबली मचा दी थी. हैरान करने वाली बात तो ये है कि विरोध और संसद में बहस के बावजूद, इस गाने की एक करोड़ कैसेट्स महज सात दिनों में बिक गई थीं. चलिए इस गाने के बारे में हम आपको और विस्तार से बताते हैं.
2. संसद में गूंजी थी विरोध की आवाज
जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ, तो इसके बोल को लेकर देशभर में विरोध शुरू हो गया. मामला इतना बढ़ा कि संसद सत्र के दौरान कई सांसदों ने इसे भारतीय संस्कृति पर प्रहार बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया. करीब 32 सामाजिक संगठनों ने इसे बैन करने की मांग की थी. नतीजा यह हुआ कि इसे 'दूरदर्शन' और 'ऑल इंडिया रेडियो' जैसे सरकारी प्रसारण माध्यमों पर प्रतिबंधित कर दिया गया.
3.विवाद ने बनाया बिक्री का रिकॉर्ड
हैरानी की बात यह रही कि जहां एक तरफ इस गाने का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सुनने के लिए बेताब थे. इसी उत्सुकता का परिणाम था कि रिलीज के महज एक हफ्ते के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा कैसेट्स बिक गईं. दिल्ली के एक वकील ने इस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अदालत ने इसे अश्लील मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
4.आज भी है कल्ट क्लासिक
माधुरी दीक्षित और नीना गुप्ता पर फिल्माया गया यह गाना आज 33 साल बाद भी उतना ही लोकप्रिय है. विवादों ने इसे जो मुफ्त की पब्लिसिटी दी, उसने फिल्म 'खलनायक' को ब्लॉकबस्टर बनाने में अहम भूमिका निभाई. आज इसे बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित आइटम नंबर्स में गिना जाता है.
5.अल्का याग्निक के किस गाने पर संसद में हुआ था हंगामा?
अल्का याग्निक की जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वह है- 'चोली के पीछे क्या है'. साल 1993 में आई फिल्म 'खलनायक' के इस गाने से देशभर में खूब बवाल हुआ. फिर भी, 90 के दशक में 'चोली के पीछे' गाने की एक करोड़ कैसेट्स महज सात दिनों में बिक गई थीं.
6.गीतकार आनंद बख्शी का बयान
इस गाने के बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे. जब विवाद बढ़ा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गाना एक राजस्थानी लोकगीत से प्रेरित है. उन्होंने तर्क दिया कि गाने की अगली लाइन 'चोली में दिल है मेरा' स्पष्ट करती है कि यहां बात शारीरिक बनावट की नहीं, बल्कि भावनाओं की हो रही है.
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