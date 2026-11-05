'भगवान राम अपनी धड़कन के साथ', आलिया ने Ramayana के सेट से शेयर की रणबीर-राहा की प्यारी तस्वीर, यूजर्स ने लुटाया प्यार

6 . कई बार सेट पर आ चुकी राहा

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हाल ही में रणबीर ने BBC से बात करते हुए कहा था, 'यह प्रोजेक्ट उनके पास उस समय आया जब वह नए-नए पिता बने थे और एक बेहतर इंसान बनने के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि राहा घर पर इस कहानी से अच्छी तरह वाकिफ हैं. रणबीर ने कहा, 'मैं और आलिया हमेशा उसे कहानियां सुनाते हैं. वह कई बार सेट पर आ चुकी है. उसने सई (पल्लवी), मेरे और लक्ष्मण के साथ भी शॉट दिया है. तो वह सच में इस सफर का हिस्सा रही है.'