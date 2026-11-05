'भगवान राम अपनी धड़कन के साथ', आलिया ने Ramayana के सेट से शेयर की रणबीर-राहा की प्यारी तस्वीर, यूजर्स ने लुटाया प्यार

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Parinay Kumar | Nov 05, 2026, 08:28 PM IST
1.सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'रामायण'
लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को रिलीज के पहले दिन शानदार रिस्पॉन्स मिला है. भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर के अभिनय को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. रणवीर के काम को उनकी पत्नी आलिया ने भी जमकर सराहा है.
2.आलिया भट्ट ने शेयर की प्यारी तस्वीर
आलिया भट्ट ने Instagram पर रामायण के सेट की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें रणबीर कपूर और राहा के साथ नजर आ रही है. तस्वीर में रणबीर भगवान श्रीराम के अवतार में ही नजर आ रहे हैं. उनके साथ राहा भी बेहद क्यूट लग रही हैं.
3.'रणबीर आप पर गर्व है'
तस्वीर शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन लिखा, आपने इस फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया और फिर भी किसी तरह अपनी बेटी के लिए वह सब बचाकर रखा. रणबीर, आप पर और उन सभी लोगों पर गर्व है, जिन्होंने इस शानदार सिनेमाई अनुभव को यादगार बनाने में अपना जी-जान लगा दिया. कुछ कहानियां हम सभी से बड़ी होती हैं और रामायण उन्हीं में से एक है.'
4.पिता बेटी की जबरदस्त बॉन्डिंग
एक तस्वीर में रणबीर, राहा के बगल में घुटनों के बल बैठे हैं और कॉस्ट्यूम पहने हुए ही उन्हें किस कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में पिता-बेटी की जोड़ी फिल्म के एक बड़े सेट के सामने खड़ी है और राहा ने उन्हें पकड़ा हुआ है. आलिया ने दोनों तस्वीरों में अपनी बेटी के चेहरे पर दिल वाला इमोजी भी लगाया है.
5.यूजर्स जमकर लुटा रहे प्यार
रणबीर और राहा की इस तस्वीर पर यूजर्स भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,'हमारे पर्दे के भगवान राम अपनी धड़कन के साथ.' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'एक परिवार के तौर पर आप सब पर बहुत गर्व है. रणबीर की कड़ी मेहनत रंग लाई..आप सब खुश रहें. एक अन्य ने लिखा, 'भगवान राम अपने प्यारे छोटे लेकिन सबसे बड़े फैन के साथ.'
6.कई बार सेट पर आ चुकी राहा
हाल ही में रणबीर ने BBC से बात करते हुए कहा था, 'यह प्रोजेक्ट उनके पास उस समय आया जब वह नए-नए पिता बने थे और एक बेहतर इंसान बनने के बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि राहा घर पर इस कहानी से अच्छी तरह वाकिफ हैं. रणबीर ने कहा, 'मैं और आलिया हमेशा उसे कहानियां सुनाते हैं. वह कई बार सेट पर आ चुकी है. उसने सई (पल्लवी), मेरे और लक्ष्मण के साथ भी शॉट दिया है. तो वह सच में इस सफर का हिस्सा रही है.'
7.6 नवंबर को 4 साल की हो रही राहा
रणबीर ने कहा कि राहा को रामायण की कहानी में दिलचस्पी है और यह पहली फिल्म होगी जिसे वह बड़े पर्दे पर देखेगी. यह समय परिवार के लिए खास है, क्योंकि राहा 6 नवंबर को चार साल की हो जाएगी. जो फिल्म के थिएटर में रिलीज होने के एक दिन बाद है.