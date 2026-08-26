रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

1 . Akshaye Khanna Top 5 Spine Chilling Roles

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अक्षय खन्ना ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी किरदार में जान फूंक सकते हैं. फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'महाकाली' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रिलीज हुए इस फिल्म के टीजर में अक्षय खन्ना का ऐसा रूप देखने को मिला है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सफेद लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और माथे पर तिलक लगाए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में उनका रौद्र और खौफनाक अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया है. इंटरनेट पर फैंस उनके इस लुक की तुलना उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्वैग से कर रहे हैं.

सिनेमा जगत में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय खन्ना ने समय-समय पर पर्दे पर कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें दर्शक कभी नहीं भूल सकते. आइए नजर डालते हैं उनके पांच सबसे असरदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोल्स पर: