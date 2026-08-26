रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

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Pragya Bharti | Aug 26, 2026, 11:17 AM IST
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अक्षय खन्ना ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी किरदार में जान फूंक सकते हैं. फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'महाकाली' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रिलीज हुए इस फिल्म के टीजर में अक्षय खन्ना का ऐसा रूप देखने को मिला है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सफेद लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल और माथे पर तिलक लगाए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में उनका रौद्र और खौफनाक अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया है. इंटरनेट पर फैंस उनके इस लुक की तुलना उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्वैग से कर रहे हैं.
सिनेमा जगत में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय खन्ना ने समय-समय पर पर्दे पर कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें दर्शक कभी नहीं भूल सकते. आइए नजर डालते हैं उनके पांच सबसे असरदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोल्स पर:
2.असुर गुरु शुक्राचार्य ('महाकाली')
फिल्म के सामने आए टीजर में अक्षय खन्ना ने जिस तरह से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका को जिया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. मानवजाति के विनाश का ऐलान करते हुए उनका यह खतरनाक और खौफनाक अंदाज उनके अब तक के सबसे अलग लुक्स में शुमार हो चुका है.
3.रहमान डकैत ('धुरंधर')
इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का खूंखार और धांसू किरदार निभाया था. पर्दे पर उनके स्वैग और खतरनाक अंदाज ने ऐसा जादू चलाया कि इंटरनेट पर उनके इस कैरेक्टर की चर्चा महीनों तक होती रही, जिसने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर एक नई ऊंचाई दी.
4.औरंगजेब ('छावा')
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस को पर्दे पर उतारा. उनकी गंभीर और खूंखार अदाकारी ने आलोचकों और फैंस दोनों का दिल जीत लिया था.
5.करण मल्होत्रा ('हमराज')
बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अक्षय ने नेगेटिव शेड्स अपनाने की शुरुआत काफी पहले कर दी थी. साल 2002 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर 'हमराज' में उन्होंने करण मल्होत्रा का नकारात्मक किरदार निभाकर यह साबित कर दिया था कि वह हीरो के साथ-साथ एक शानदार विलेन भी बन सकते हैं.
6.राजीव सिंह (रेस)
सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'रेस' (2006) में अक्षय ने राजीव सिंह का ग्रे शेड किरदार निभाया था. सैफ अली खान के साथ उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इसमें उनके शातिर अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था.
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