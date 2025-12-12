FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है, वहीं धनुष और कृति सेनन की फिल्म अब पूरी तरह से धुरंधर ने पछाड़ दिया है. सोशल मीडिया पर ऐसी खबरे वायरल हो रही है कि धुरंधर पहले हफ्ते में इनती कमाई करने वाली पहली फिल्म हैं. आइए जातने है इस दावे की सच्चाई. 

सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 02:33 PM IST

1.धुरंधर का तूफान

धुरंधर का तूफान
1

रिलीज होते ही रणवीर सिंह, आर. माधवन और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर ने अपने प्रदर्शन से टिकट खिड़की पर जैसे तूफान खड़ा कर दिया है, इस तूफान में धनुष और कृति सेनन की फिल्म का क्रेज बिल्कुल फीका पड़ गया है. 
 

2.रिलीज के साथ ही चल पड़ा क्रेज

रिलीज के साथ ही चल पड़ा क्रेज
2

रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म ने दर्शकों का मन जीतना शुरू कर दिया था. लगातार सकारात्मक वर्ड-ऑफ-माउथ और स्टारकास्ट की दमदार परफॉर्मेंस के चलते धुरंधर ने अपनी कमाई में हर दिन बढ़ोतरी दर्ज की

3.छठे दिन की कमाई

छठे दिन की कमाई
3

छठे दिन तक फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई, जो कि किसी भी फिल्म के लिए बेहद मजबूत प्रदर्शन माना जाता है, लेकिन क्या ये फिल्म पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म हैं.

4.पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई

पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई
4

अगर अपने पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हालिया फिल्मों (2024-2025) की बात करें तो रणबीर कपूर की 'एनिमल', शाहरुख खान की 'जवान' और 'पठान', और हाल ही में आई 'धुरंधर' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

5.जवान और पुष्पा

जवान और पुष्पा
5

इन सभी में से शाहरुख खान की जवान और अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने अपने पहले हफ्ते में 350 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं धुरंधऱ ने पहले हफ्ते में ही ₹200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. 

