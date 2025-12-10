FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को दस्तावेज जमा करने के आदेश | NIA कोर्ट ने आतंकी आमिर राशिद और जासिर बिलाल वानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा | गोवा पब अग्निकांडः दिल्ली के साकेत कोर्ट में अजय गुप्ता की पेशी, कोर्ट ने आरोपी को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Police SI, ASI Result 2025: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

RCB के बाद Dinesh Karthik अब इस टीम बने कोच, इंग्लैंड में करेंगे कोचिंग

RCB के बाद Dinesh Karthik अब इस टीम बने कोच, इंग्लैंड में करेंगे कोचिंग

10 दिन में ₹1,000 करोड़ स्वाहा... IndiGo क्राइसिस ने दिल्ली के कारोबार का निकाला दम

10 दिन में ₹1,000 करोड़ स्वाहा... IndiGo क्राइसिस ने दिल्ली के कारोबार का निकाला दम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 

Akshaye Khanna Marriage: फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने विलेन का दमदार रूप पर्दे पर उतारकर दर्शकों का दिल जीत लिया है, सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का एंट्री डांस खूब वायरल हो रहा है, लोग जमकर मीम्स बना रहे हैं. अपनी धुआंधार एक्टिंग और दमदार लुक की वजह से अक्षय खन्ना सुर्खियों में बने हुए हैं.

Abhay Sharma | Dec 10, 2025, 02:26 PM IST

1.50 की उम्र, फिर भी सिंगल

50 की उम्र, फिर भी सिंगल
1

इस फिल्म में ऑन-स्क्रीन सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है. लेकिन, रियल लाइफ में  50 साल की उम्र पार कर चुके अक्षय खन्ना अब तक सिंगल हैं. आइए जानते हैं क्यों धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की, क्या थी इसके पीछे की वजह...

Advertisement

2.अपनी शर्तों पर जीते हैं जिंदगी

अपनी शर्तों पर जीते हैं जिंदगी
2

लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहने वाले अक्षय खन्ना बेहद प्राइवेट इंसान हैं और वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय 90 के दशक में एक हसीना को लेकर सीरियस हुए थे, बात शादी तक भी पहुंची. लेकिन, ऐन वक्त पर ये रिश्ताड टूट गया था. 

3.करिश्मा संग अक्षय की शादी की बात 

करिश्मा संग अक्षय की शादी की बात 
3

रणधीर कपूर और विनोद खन्ना दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों की इच्छा थी कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए. इसी के चलते रणधीर कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा संग अक्षय की शादी करानी चाही. पर अक्षय-करिश्मा का रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया था. हालांकि, इसपर अक्षय या करिश्मा का बयान नहीं आया. 

4.अब तक सिंगल हैं, ऐसा क्यों? 

अब तक सिंगल हैं, ऐसा क्यों? 
4

एक बार जब अक्षय से कुंवारे होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंन कहा कि 'उन्हें अकेले रहना और अपने मन से रहना पसंद है, उन्हें कभी नहीं लगता कि वो सिंगल हैं. अक्षय ने बताया कि वह अपने आप में काफी खुश रहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में हस्तकक्षेप करें.

TRENDING NOW

5.मैं मैरिज मटेरियल नहीं  

मैं मैरिज मटेरियल नहीं  
5

अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी तक मैरिज मटेरियल नहीं हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी कर पाऊंगा. मैं उस तरह की जिंदगी के लिए बना ही नहीं हूं. अक्षय कहते हैं कि उन्होंने कभी भी शादी की कमी महसूस नहीं होती है. 

6.अकेले रहने में महसूस करते हैं सुकून

अकेले रहने में महसूस करते हैं सुकून
6

अक्षय खन्ना का कहना है कि उन्हें अकेले रहने में सुकून मिलता है, उनका कहना है कि हर इंसान शादी और रिश्तों को अलग नजर से देखता है, और उनके लिए यह सफर कभी सहज नहीं रहा. शादी सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल बदल देने वाली चीज है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
धरती पर दर्ज अब तक की सबसे भयंकर आवाज, सदियों तक याद रखी जाएगी वो 'चीख'
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली का जलवा, टॉप-2 में RO-KO की जोड़ी, आईसीसी ने जारी की ताजा Rankings
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
आपकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है? फ्लेवर और टेस्ट बता देगा कितने दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 
50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी?
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
MORE
Advertisement