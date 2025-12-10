50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 

दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को दस्तावेज जमा करने के आदेश | NIA कोर्ट ने आतंकी आमिर राशिद और जासिर बिलाल वानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा | गोवा पब अग्निकांडः दिल्ली के साकेत कोर्ट में अजय गुप्ता की पेशी, कोर्ट ने आरोपी को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा
एंटरटेनमेंट
Abhay Sharma | Dec 10, 2025, 02:26 PM IST
1.50 की उम्र, फिर भी सिंगल
इस फिल्म में ऑन-स्क्रीन सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाया है. लेकिन, रियल लाइफ में 50 साल की उम्र पार कर चुके अक्षय खन्ना अब तक सिंगल हैं. आइए जानते हैं क्यों धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की, क्या थी इसके पीछे की वजह...
2.अपनी शर्तों पर जीते हैं जिंदगी
लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहने वाले अक्षय खन्ना बेहद प्राइवेट इंसान हैं और वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय 90 के दशक में एक हसीना को लेकर सीरियस हुए थे, बात शादी तक भी पहुंची. लेकिन, ऐन वक्त पर ये रिश्ताड टूट गया था.
3.करिश्मा संग अक्षय की शादी की बात
रणधीर कपूर और विनोद खन्ना दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों की इच्छा थी कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए. इसी के चलते रणधीर कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा संग अक्षय की शादी करानी चाही. पर अक्षय-करिश्मा का रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया था. हालांकि, इसपर अक्षय या करिश्मा का बयान नहीं आया.
4.अब तक सिंगल हैं, ऐसा क्यों?
एक बार जब अक्षय से कुंवारे होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंन कहा कि 'उन्हें अकेले रहना और अपने मन से रहना पसंद है, उन्हें कभी नहीं लगता कि वो सिंगल हैं. अक्षय ने बताया कि वह अपने आप में काफी खुश रहते हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में हस्तकक्षेप करें.
5.मैं मैरिज मटेरियल नहीं
अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अभी तक मैरिज मटेरियल नहीं हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी कर पाऊंगा. मैं उस तरह की जिंदगी के लिए बना ही नहीं हूं. अक्षय कहते हैं कि उन्होंने कभी भी शादी की कमी महसूस नहीं होती है.
6.अकेले रहने में महसूस करते हैं सुकून
अक्षय खन्ना का कहना है कि उन्हें अकेले रहने में सुकून मिलता है, उनका कहना है कि हर इंसान शादी और रिश्तों को अलग नजर से देखता है, और उनके लिए यह सफर कभी सहज नहीं रहा. शादी सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल बदल देने वाली चीज है.