50 की उम्र पार, फिर भी सिंगल..., धुरंधर के 'रहमान डकैत' अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? 

3 . करिश्मा संग अक्षय की शादी की बात

3

रणधीर कपूर और विनोद खन्ना दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों की इच्छा थी कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए. इसी के चलते रणधीर कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा संग अक्षय की शादी करानी चाही. पर अक्षय-करिश्मा का रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया था. हालांकि, इसपर अक्षय या करिश्मा का बयान नहीं आया.