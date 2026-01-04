FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

IPL से मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने पर बौखला गया बांग्लादेश, टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका शिफ्ट करने की जिद पर अड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे

साल 2025 बीत चुका है. भारतीय सिनेमा के लिए लिहाज से इस साल में काफी उतार चढ़ाव रहे है. एक अभिनेता ऐसा है जिसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहा. इसने अपने एक्टिंग के हुनर जमकर पैसा कमाया, यहां तक की साउथ के सुपरस्टार को भी इस अभिनेता ने पीछे छोड़ दिया.

सुमित तिवारी | Jan 04, 2026, 08:57 AM IST

1.अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना
1

हम अक्षय खन्ना की बात कर रहे है. फिल्म 'छवा' में उन्होंने विक्की कौशल के साथ मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाया था. साल के दूसरे भाग में उन्होंने आदित्य धर की दूसरी निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अभिनय किया, जहां पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रुप में नजर आए.

Advertisement

2.2000 करोड़

2000 करोड़
2

अक्षय खन्ना एक साल में 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय अभिनेता बन गए हैं और उन्होंने साउथ सुपरस्टार्स को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. उनकी दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की.

3.छावा

छावा
3

'छावा' ने विश्व स्तर पर 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, वहीं 'धुरंधर', जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, ने वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

4.शाहरुख खान

शाहरुख खान
4

अब तक केवल शाहरुख खान ने ही एक साल में 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, उनकी 2023 में रिलीज हुई फिल्में पठान, जवान और डंकी ने मिलकर विश्व स्तर पर 2,685 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

TRENDING NOW

5.प्रभास और अल्लू अर्जुन

प्रभास और अल्लू अर्जुन
5

इनके अलावा, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे अन्य सितारे भी इनके करीब पहुंच गए हैं, जिनकी बाहुबली 2 और पुष्पा 2 ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

6.रणबीर कपूर

रणबीर कपूर
6

रणबीर कपूर के पास भी अपनी आगामी फिल्मों रामायण और लव एंड वॉर के साथ इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने का मौका हो सकता है

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी  
भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे
Dhurandhar Ban: अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर', जिसने भारत में धूम मचा दी वो 6 देशों में प्रतिबंधित क्यों है?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Paush Purnima Grah Upay: पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
पौष पूर्णिमा पर ग्रहों की शांति के लिए आजमाएं ये उपाय, खत्म हो जाएंगी जीवन की परेशानियां
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
MORE
Advertisement