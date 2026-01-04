10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे

1 . अक्षय खन्ना

1

हम अक्षय खन्ना की बात कर रहे है. फिल्म 'छवा' में उन्होंने विक्की कौशल के साथ मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाया था. साल के दूसरे भाग में उन्होंने आदित्य धर की दूसरी निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अभिनय किया, जहां पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रुप में नजर आए.