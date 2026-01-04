10 साल से गायब फिर 1 साल में कमाए 2000 करोड़, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे धुरंधरों को इस बॉलीवुड हीरो ने छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 04, 2026, 08:57 AM IST
1.अक्षय खन्ना
हम अक्षय खन्ना की बात कर रहे है. फिल्म 'छवा' में उन्होंने विक्की कौशल के साथ मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाया था. साल के दूसरे भाग में उन्होंने आदित्य धर की दूसरी निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अभिनय किया, जहां पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रुप में नजर आए.
2.2000 करोड़
अक्षय खन्ना एक साल में 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय अभिनेता बन गए हैं और उन्होंने साउथ सुपरस्टार्स को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. उनकी दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की.
3.छावा
'छावा' ने विश्व स्तर पर 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, वहीं 'धुरंधर', जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई और अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, ने वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
4.शाहरुख खान
अब तक केवल शाहरुख खान ने ही एक साल में 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, उनकी 2023 में रिलीज हुई फिल्में पठान, जवान और डंकी ने मिलकर विश्व स्तर पर 2,685 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
5.प्रभास और अल्लू अर्जुन
इनके अलावा, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे अन्य सितारे भी इनके करीब पहुंच गए हैं, जिनकी बाहुबली 2 और पुष्पा 2 ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.
6.रणबीर कपूर
रणबीर कपूर के पास भी अपनी आगामी फिल्मों रामायण और लव एंड वॉर के साथ इस विशिष्ट क्लब में शामिल होने का मौका हो सकता है