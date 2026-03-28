Weekend Watch: धुरंधर 2 नहीं, अक्षय खन्ना की ये 5 फिल्में हैं हंसी का एटम बम; कॉमेडी ऐसी कि हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 28, 2026, 01:34 PM IST
1.Akshaye Khanna Top 5 Films
फिल्म 'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' के खूंखार अवतार से सबको चौंकाने वाले अक्षय खन्ना आज भी चर्चा में हैं. हालांकि, अक्षय सिर्फ गंभीर या नकारात्मक भूमिकाओं के लिए ही नहीं जाने जाते. उन्हें बॉलीवुड का 'साइलेंट कॉमेडी किंग' भी कहा जाता है. अगर आप अक्षय खन्ना की टाइमिंग और जबरदस्त कॉमेडी के कायल हैं, तो इस वीकेंड उनकी इन 5 फिल्मों को जरूर देखें.
2.Hungama- 2003
जब बात अक्षय खन्ना की बेहतरीन कॉमेडी की होती है, तो 'हंगामा' का नाम सबसे पहले आता है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म गलतफहमियों और हंसी के दंगों से भरी है. अक्षय ने इसमें एक संजीदा लेकिन मजेदार बिजनेसमैन का रोल निभाया था. आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
3.Mere Baap Pehle Aap- 2008
यह एक खूबसूरत फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसमें अक्षय खन्ना अपने पिता (परेश रावल) के लिए जीवनसाथी ढूंढते नजर आते हैं. बाप-बेटे के अनोखे रिश्ते पर आधारित यह फिल्म इमोशन्स और कॉमेडी का परफेक्ट मेल है. यह फिल्म भी यूट्यूब पर उपलब्ध है.
4.Hulchul- 2004
यह फिल्म अक्षय खन्ना के करियर की सबसे बड़ी कॉमेडी हिट्स में से एक है. दो परिवारों की दुश्मनी के बीच पनपती प्रेम कहानी और परेश रावल के साथ अक्षय की ट्यूनिंग ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया. इसके मीम्स आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. यह अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
5.Shaadi Se Pehle- 2006
अगर आप ढेर सारी कंफ्यूजन और सिचुएशनल कॉमेडी पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है. हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म की कहानी और अक्षय का मजाकिया अंदाज आपको अंत तक बांधे रखेगा. इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
6.No Problem- 2010
अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना का एक अलग ही कॉमिक अवतार देखने को मिला था. मल्टी-स्टारर होने के बावजूद अक्षय अपनी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग से सबका ध्यान खींचने में सफल रहे. मनोरंजन के लिए आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
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