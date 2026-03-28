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Weekend Watch: धुरंधर 2 नहीं, अक्षय खन्ना की ये 5 फिल्में हैं हंसी का एटम बम; कॉमेडी ऐसी कि हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

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Weekend Watch: धुरंधर 2 नहीं, अक्षय खन्ना की ये 5 फिल्में हैं हंसी का एटम बम; कॉमेडी ऐसी कि हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

Akshaye Khanna 5 Must Watch Films: अक्षय खन्ना ने 'धुरंधर' के गंभीर रोल के अलावा कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में दी हैं. 'हंगामा' और 'हलचल' जैसी उनकी 5 फिल्में आज भी दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं.

Pragya Bharti | Mar 28, 2026, 01:34 PM IST

1.Akshaye Khanna Top 5 Films

Akshaye Khanna Top 5 Films
1

फिल्म 'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' के खूंखार अवतार से सबको चौंकाने वाले अक्षय खन्ना आज भी चर्चा में हैं. हालांकि, अक्षय सिर्फ गंभीर या नकारात्मक भूमिकाओं के लिए ही नहीं जाने जाते. उन्हें बॉलीवुड का 'साइलेंट कॉमेडी किंग' भी कहा जाता है. अगर आप अक्षय खन्ना की टाइमिंग और जबरदस्त कॉमेडी के कायल हैं, तो इस वीकेंड उनकी इन 5 फिल्मों को जरूर देखें.
 

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2.Hungama- 2003

Hungama- 2003
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जब बात अक्षय खन्ना की बेहतरीन कॉमेडी की होती है, तो 'हंगामा' का नाम सबसे पहले आता है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म गलतफहमियों और हंसी के दंगों से भरी है. अक्षय ने इसमें एक संजीदा लेकिन मजेदार बिजनेसमैन का रोल निभाया था. आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
 

3.Mere Baap Pehle Aap- 2008

Mere Baap Pehle Aap- 2008
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यह एक खूबसूरत फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसमें अक्षय खन्ना अपने पिता (परेश रावल) के लिए जीवनसाथी ढूंढते नजर आते हैं. बाप-बेटे के अनोखे रिश्ते पर आधारित यह फिल्म इमोशन्स और कॉमेडी का परफेक्ट मेल है. यह फिल्म भी यूट्यूब पर उपलब्ध है.
 

4.Hulchul- 2004

Hulchul- 2004
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यह फिल्म अक्षय खन्ना के करियर की सबसे बड़ी कॉमेडी हिट्स में से एक है. दो परिवारों की दुश्मनी के बीच पनपती प्रेम कहानी और परेश रावल के साथ अक्षय की ट्यूनिंग ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया. इसके मीम्स आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. यह अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
 

TRENDING NOW

5.Shaadi Se Pehle- 2006

Shaadi Se Pehle- 2006
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अगर आप ढेर सारी कंफ्यूजन और सिचुएशनल कॉमेडी पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है. हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म की कहानी और अक्षय का मजाकिया अंदाज आपको अंत तक बांधे रखेगा. इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
 

6.No Problem- 2010

No Problem- 2010
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अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना का एक अलग ही कॉमिक अवतार देखने को मिला था. मल्टी-स्टारर होने के बावजूद अक्षय अपनी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग से सबका ध्यान खींचने में सफल रहे. मनोरंजन के लिए आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.

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