Weekend Watch: धुरंधर 2 नहीं, अक्षय खन्ना की ये 5 फिल्में हैं हंसी का एटम बम; कॉमेडी ऐसी कि हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

1 . Akshaye Khanna Top 5 Films

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फिल्म 'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' के खूंखार अवतार से सबको चौंकाने वाले अक्षय खन्ना आज भी चर्चा में हैं. हालांकि, अक्षय सिर्फ गंभीर या नकारात्मक भूमिकाओं के लिए ही नहीं जाने जाते. उन्हें बॉलीवुड का 'साइलेंट कॉमेडी किंग' भी कहा जाता है. अगर आप अक्षय खन्ना की टाइमिंग और जबरदस्त कॉमेडी के कायल हैं, तो इस वीकेंड उनकी इन 5 फिल्मों को जरूर देखें.

