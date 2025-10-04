Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 04, 2025, 02:47 PM IST
1.अक्षय कुमार की बेटी की क्यों हो रही है चर्चा?
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ध्यान खींचती हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा का कारण उनकी क्यूटनेस या खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला वाकया है.
अक्षय कुमार ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलासा किया कि उनकी बेटी नितारा के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान एक साइबर क्राइम की घटना होते-होते बची थी. यह खुलासा नितारा की 7 लेटेस्ट तस्वीरों को मिली चर्चा की असल वजह बन गया है, जिसने माता-पिता के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. अक्षय ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी नितारा एक वीडियो गेम खेल रही थी, जिसमें वह किसी अजनबी के साथ जुड़ी हुई थी.शुरुआत में उस अजनबी ने बहुत तारीफ की. इसके बाद, उस व्यक्ति ने नितारा से पूछा कि वह कहां रहती है, जिसका जवाब नितारा ने दे दिया. फिर उसने लिंग से संबंधित सवाल किया. अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उस अजनबी ने अचानक नितारा से उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने की मांग कर दी.
2.13 Years Old Nitara
छोटी बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ. हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने बेटी के 13 साल के होने पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें डिंपल कपाड़िया और रिंकी खन्ना भी नजर आई थीं. 13 वर्षीय नितारा को एक्टर ने मीडिया की नजरों से हमेशा बचाकर रखा है. जबकि कभी कभी वह इवेंट्स या सोशल मीडिया के जरिए बेटी की झलक दिखाते हुए नजर आते हैं.
3.Nitara Online Gaming case
अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी बेटी नितारा ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी, जो उन्हें किसी अजनबी से जोड़ता था. धीरे-धीरे, उस व्यक्ति ने नितारा से उसकी निजी जानकारी पूछी, और फिर अचानक उससे अश्लील तस्वीरें (Vulgar Photos) भेजने की डिमांड कर दी.
4.Nitara Cute Photos
अक्षय कुमार की बेटी बिल्कुल अपने पापा यानी अक्षय कुमार की कॉपी दिखती हैं. आप यह पिक देख भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नितारा कितनी क्यूट हैं. एक्टर अपनी बेटी को मीडिया के नजरों से छिपाए रखते हैं.
5.Akshay Kumar Daughters Unseen Photo
अक्षय कुमार की बेटी नितारा अक्सर अपने पैरेंट्स या फिर मां या पापा किसी न किसी एक साथ ही स्पॉट की गई हैं. ट्विंकल खन्ना की बेटी बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.
6.Akshya-Twinkle Daughters Photo
क्यूट सी वन पीस ड्रेस में पापा अक्षय कुमार के साथ बेटी हमेशा उनके हाथ पकड़ कर चलते हुए स्पॉट की जाती है. यकीनन आप नितारा की ऐसी तस्वीरें देख कह सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कितना अटैच रहती हैं.
7.Akshay Kumar Beautiful Daughter
अधिकतर पापा के साथ हाथ पकड़ कर चलते देख यह कयास लगाते हैं कि बेटी नितारा तो पापा की दुलारी है. वाकई इसमें कोई शक नहीं कि नितारा की क्यूटनेस ओवरलोडेड है.
8.Nitara Childhood Photo
अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी बचपन से ही बेहद क्यूट है. कुछ लोग कहते हैं कि बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती है. वहीं कई लोग उन्हें ट्विंकल की कॉपी भी कहते हैं.
9.Akshay Kumar Family Photos
अक्षय कुमार वैसे तो अपनी बेटी को मीडिया से छुपाकर रखते हैं, पर कभी-कभी एयरपोर्ट आदि से कहीं जाते हुए मीडिया की नजरों में आ जाते हैं. इन्हीं में एक दिन यह भी था.