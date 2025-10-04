Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

FASTag के बदले नियम, अब नहीं देना होगा दोगुना टोल, UPI से सिर्फ इतने में कर सकेंगे भुगतान, जानें नए रूल

मनोज जोशी और उपासना सिंह की फिल्म ‘गोदान’ दिल में उठाएगी इमोशनल तूफान, मूवी का पोस्टर हुआ लॉन्च

'सनी संस्कारी..' स्क्रीनिंग के बीच जब अचानक थिएटर पहुंचे सान्या-रोहित, फैंस हुए बेकाबू!

कफ सिरप मामले में MP सरकार का बड़ा एक्शन, Coldrif को किया बैन, 12 बच्चों की हुई थी मौत

Farhan Akhtar के साथ हुई 12 लाख की धोखाधड़ी, पेट्रोल भरवाने के बहाने ड्राइवर ने निकाल लिया कैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन को क्यों बनाया कप्तान, हिटमैन ने खुद छोड़ी कप्तानी या छीना गया पद! अजीत अगरकर ने दी सफाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार व ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा की इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ध्यान खींचती हैं, पर इस बार चर्चा का कारण उनकी क्यूटनेस नहीं, बल्कि गंभीर मामला है. आइए नितारा की क्यूट तस्वीरों के साथ मामले के बारे में जानते हैं.

Pragya Bharti | Oct 04, 2025, 02:47 PM IST

1.अक्षय कुमार की बेटी की क्यों हो रही है चर्चा?

अक्षय कुमार की बेटी की क्यों हो रही है चर्चा?
1

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ध्यान खींचती हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा का कारण उनकी क्यूटनेस या खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला वाकया है.
अक्षय कुमार ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलासा किया कि उनकी बेटी नितारा के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान एक साइबर क्राइम की घटना होते-होते बची थी. यह खुलासा नितारा की 7 लेटेस्ट तस्वीरों को मिली चर्चा की असल वजह बन गया है, जिसने माता-पिता के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. अक्षय ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी नितारा एक वीडियो गेम खेल रही थी, जिसमें वह किसी अजनबी के साथ जुड़ी हुई थी.शुरुआत में उस अजनबी ने बहुत तारीफ की. इसके बाद, उस व्यक्ति ने नितारा से पूछा कि वह कहां रहती है, जिसका जवाब नितारा ने दे दिया. फिर उसने लिंग से संबंधित सवाल किया. अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उस अजनबी ने अचानक नितारा से उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने की मांग कर दी. 

Advertisement

2.13 Years Old Nitara

13 Years Old Nitara
2

छोटी बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ. हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने बेटी के 13 साल के होने पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें डिंपल कपाड़िया और रिंकी खन्ना भी नजर आई थीं. 13 वर्षीय नितारा को एक्टर ने मीडिया की नजरों से हमेशा बचाकर रखा है. जबकि कभी कभी वह इवेंट्स या सोशल मीडिया के जरिए बेटी की झलक दिखाते हुए नजर आते हैं.

3.Nitara Online Gaming case

Nitara Online Gaming case
3

अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी बेटी नितारा ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी, जो उन्हें किसी अजनबी से जोड़ता था. धीरे-धीरे, उस व्यक्ति ने नितारा से उसकी निजी जानकारी पूछी, और फिर अचानक उससे अश्लील तस्वीरें (Vulgar Photos) भेजने की डिमांड कर दी.

4.Nitara Cute Photos

Nitara Cute Photos
4

अक्षय कुमार की बेटी बिल्कुल अपने पापा यानी अक्षय कुमार की कॉपी दिखती हैं. आप यह पिक देख भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नितारा कितनी क्यूट हैं. एक्टर अपनी बेटी को मीडिया के नजरों से छिपाए रखते हैं.

TRENDING NOW

5.Akshay Kumar Daughters Unseen Photo

Akshay Kumar Daughters Unseen Photo
5

अक्षय कुमार की बेटी नितारा अक्सर अपने पैरेंट्स या फिर मां या पापा किसी न किसी एक साथ ही स्पॉट की गई हैं. ट्विंकल खन्ना की बेटी बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत लगती हैं. 

6.Akshya-Twinkle Daughters Photo

Akshya-Twinkle Daughters Photo
6

क्यूट सी वन पीस ड्रेस में पापा अक्षय कुमार के साथ बेटी हमेशा उनके हाथ पकड़ कर चलते हुए स्पॉट की जाती है. यकीनन आप नितारा की ऐसी तस्वीरें देख कह सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कितना अटैच रहती हैं. 

7.Akshay Kumar Beautiful Daughter

Akshay Kumar Beautiful Daughter
7

अधिकतर पापा के साथ हाथ पकड़ कर चलते देख यह कयास लगाते हैं कि बेटी नितारा तो पापा की दुलारी है. वाकई इसमें कोई शक नहीं कि नितारा की क्यूटनेस ओवरलोडेड है. 

8.Nitara Childhood Photo

Nitara Childhood Photo
8

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी बचपन से ही बेहद क्यूट है. कुछ लोग कहते हैं कि बेटी बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती है. वहीं कई लोग उन्हें ट्विंकल की कॉपी भी कहते हैं. 

9.Akshay Kumar Family Photos

Akshay Kumar Family Photos
9

अक्षय कुमार वैसे तो अपनी बेटी को मीडिया से छुपाकर रखते हैं, पर कभी-कभी एयरपोर्ट आदि से कहीं जाते हुए मीडिया की नजरों में आ जाते हैं. इन्हीं में एक दिन यह भी था. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar: पटना शेल्टर होम में खराब खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत,  11 अस्पताल में भर्ती 
पटना शेल्टर होम में खराब खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती
Manipur News: रेप कर महिला के शरीर में ठोंकी कीलें, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर भी दरिंदगी देख कांपे
रेप कर महिला के शरीर में ठोंकी कीलें, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर भी दरिंदगी देख कांपे
बदलते मौसम में बढ़ा RSV Infection का खतरा, जानें कैसे फैलती है ये बीमारी और क्या हैं इसके लक्षण
बदलते मौसम में बढ़ा RSV Infection का खतरा, जानें कैसे फैलती है ये बीमारी और क्या हैं इसके लक्षण
US: Donald Trump ने इस शख्स को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन भारतीयों के लिए क्यों है खतरे की घंटी
Donald Trump ने इस शख्स को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन भारतीयों के लिए क्यों है खतरे की घंटी
RSMSSB Junior Instructor Admit Card 2024: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यूं करें डाउनलोड
राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यूं करें डाउनलोड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Chia Seeds Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स, पावर देने की जगह पहुंचा देंगे अस्पताल
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE