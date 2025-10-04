Akshay Kumar की बेटी की 7 Unseen Photos, जानिए इन दिनों इंटरनेट पर क्यों हो रही है नितारा की चर्चा?

1 . अक्षय कुमार की बेटी की क्यों हो रही है चर्चा?

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी नितारा की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ध्यान खींचती हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा का कारण उनकी क्यूटनेस या खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला वाकया है.

अक्षय कुमार ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलासा किया कि उनकी बेटी नितारा के साथ ऑनलाइन गेमिंग के दौरान एक साइबर क्राइम की घटना होते-होते बची थी. यह खुलासा नितारा की 7 लेटेस्ट तस्वीरों को मिली चर्चा की असल वजह बन गया है, जिसने माता-पिता के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. अक्षय ने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी नितारा एक वीडियो गेम खेल रही थी, जिसमें वह किसी अजनबी के साथ जुड़ी हुई थी.शुरुआत में उस अजनबी ने बहुत तारीफ की. इसके बाद, उस व्यक्ति ने नितारा से पूछा कि वह कहां रहती है, जिसका जवाब नितारा ने दे दिया. फिर उसने लिंग से संबंधित सवाल किया. अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उस अजनबी ने अचानक नितारा से उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने की मांग कर दी.