Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 28, 2025, 12:21 PM IST
1.Chhath Puja Photos of TV Actresses
Celebrities Chhath Puja Photos: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम देखने को मिली. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने नदी या तालाबों के किनारे डूबते सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया. इस पावन अवसर पर, भोजपुरी सिनेमा और टेलीविजन जगत की कई मशहूर हस्तियों ने भी घाट पर जाकर छठी मैया की आराधना की और अपने फैंस के साथ पर्व की झलक साझा की.
2.Akshara Singh Chhath puja Latest Photos
अक्षरा सिंह ने इस बार भी 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य देव की आराधना की. उनहोंने खरना का प्रसाद ग्रहण करते हुए और हर एक दिन की तस्वीरें शेयर की.
3.Neha Marda Chhath Puja Arghya Photos
बालिका वधू फेम एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी इस बार छठ पूजा का व्रत रखीं. पूरे नियमों का पालन करते हुए उन्होंने व्रत का समापन कुछ इस तरह की. एक्ट्रेस ने छठ व्रत की हर दिन की तस्वीरें इस्टाग्राम पर शेयर कीं.
4.Chhath Puja Photos of Manisha Rani
छठ पूजा के दौरान मनीषा रानी भी पर्व मनाते दिखीं. ट्रेडिशनल साड़ी के साथ गहने और नाक से सिंदूर लगाकर अभिनेत्री ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहीं.
5.Neha Marda Kharna Chhath Puja Photos
टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने भी अपने परिवार के साथ छठ पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर कीं. ये छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना की तस्वीरे हैं.
6.Akshara Singh Chhath Puja
फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने छठ पूजा की रस्म को बड़े ही धूमधाम से निभाया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं.
7.Manisha Rani Chhath Puja Photo
'बिग बॉस' फेम मनीषा रानी भी छठ पूजा के रंगों में रंगी नजर आईं. इसके अलावा, टीवी जगत की कई जानी-मानी एक्ट्रेसेस ने भी छठ पर्व की झलक अपने फैंस को दिखाई.
8.Neha Marda Chhath Puja Photos
नेहा मार्दा की छठ पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग इनकी फोटोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. साड़ी से लेकर गहने और इनके पारंपरिक लुक ने सबका ध्यान खींचा है.
9.Akshara Singh Chhath puja Photos
खरना का प्रसाद बनाने से लेकर इसे ग्रहण करने तक, हर तरह की फोटोज अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है. इन तस्वीरों को देख फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं.
10.Rati Pandey Chhath puja Photos
टीवी एक्ट्रेस रति पांडे छठ पूजा मनाने के लिए मुंबई से अपने घर पटना पहुंचीं. वह हर साल अपने परिवार के साथ यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई दी है.
