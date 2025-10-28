FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम

कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

किडनी फेल होने से नहीं, इस वजह से हुई Satish Shah की मौत; राजेश कुमार ने किया खुलासा...

Cyclone Montha को कैसे मिला मोंथा नाम? समझें इसके पीछे का साइंस

Important Medical Test: हर इंसान के लिए जरूरी हैं ये 3 मेडिकल टेस्ट, एजिंग के साथ बढ़ने वाली बीमारियों का जोखिम होगा दूर 

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

Cyclone Montha: तूफान की आशंका के बीच रेलवे ने कैंसल की 65 ट्रेनें, यहां देखिए पूरी लिस्ट

दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग

होटल के कमरों में कभी नहीं धुलतीं ये चीजें, आधे से भी ज्यादा लोगों को नहीं होगी इसकी जानकारी

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

Chhath Puja Photos: छठ पूजा की धूम देशभर में देखने को मिली. इस खास मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से लेकर बिग बॉस फेम मनीषा रानी और टीवी एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी छठ मनात दिखीं. इन सभी की खूबसूरत तस्वीरें आप आगे देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Oct 28, 2025, 12:21 PM IST

1.Chhath Puja Photos of TV Actresses

Chhath Puja Photos of TV Actresses
1

Celebrities Chhath Puja Photos: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम देखने को मिली. छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने नदी या तालाबों के किनारे डूबते सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया. इस पावन अवसर पर, भोजपुरी सिनेमा और टेलीविजन जगत की कई मशहूर हस्तियों ने भी घाट पर जाकर छठी मैया की आराधना की और अपने फैंस के साथ पर्व की झलक साझा की.

2.Akshara Singh Chhath puja Latest Photos

Akshara Singh Chhath puja Latest Photos
2

अक्षरा सिंह ने इस बार भी 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य देव की आराधना की. उनहोंने खरना का प्रसाद ग्रहण करते हुए और हर एक दिन की तस्वीरें शेयर की.

3.Neha Marda Chhath Puja Arghya Photos

Neha Marda Chhath Puja Arghya Photos
3

बालिका वधू फेम एक्ट्रेस नेहा मार्दा भी इस बार छठ पूजा का व्रत रखीं. पूरे नियमों का पालन करते हुए उन्होंने व्रत का समापन कुछ इस तरह की. एक्ट्रेस ने छठ व्रत की हर दिन की तस्वीरें इस्टाग्राम पर शेयर कीं. 

4.Chhath Puja Photos of Manisha Rani

Chhath Puja Photos of Manisha Rani
4

छठ पूजा के दौरान मनीषा रानी भी पर्व मनाते दिखीं. ट्रेडिशनल साड़ी के साथ गहने और नाक से सिंदूर लगाकर अभिनेत्री ने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहीं. 

5.Neha Marda Kharna Chhath Puja Photos

Neha Marda Kharna Chhath Puja Photos
5

टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने भी अपने परिवार के साथ छठ पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर कीं. ये छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना की तस्वीरे हैं. 

6.Akshara Singh Chhath Puja

Akshara Singh Chhath Puja
6

फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने छठ पूजा की रस्म को बड़े ही धूमधाम से निभाया. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं. 

7.Manisha Rani Chhath Puja Photo

Manisha Rani Chhath Puja Photo
7

'बिग बॉस' फेम मनीषा रानी भी छठ पूजा के रंगों में रंगी नजर आईं. इसके अलावा, टीवी जगत की कई जानी-मानी एक्ट्रेसेस ने भी छठ पर्व की झलक अपने फैंस को दिखाई.

8.Neha Marda Chhath Puja Photos

Neha Marda Chhath Puja Photos
8

नेहा मार्दा की छठ पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग इनकी फोटोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. साड़ी से लेकर गहने और इनके पारंपरिक लुक ने सबका ध्यान खींचा है. 

9.Akshara Singh Chhath puja Photos

Akshara Singh Chhath puja Photos
9

खरना का प्रसाद बनाने से लेकर इसे ग्रहण करने तक, हर तरह की फोटोज अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है. इन तस्वीरों को देख फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं. 

10.Rati Pandey Chhath puja Photos

Rati Pandey Chhath puja Photos
10

टीवी एक्ट्रेस रति पांडे छठ पूजा मनाने के लिए मुंबई से अपने घर पटना पहुंचीं. वह हर साल अपने परिवार के साथ यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई दी है.

