Purple Lipstick से लेकर सुनहरी ड्रेस तक, देखें Aishwarya Rai के 9 Cannes Looks; जिन्होंने हर बार बनाया नया रिकॉर्ड

1 . Aishwarya Rai Bachchan Cannes Look

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जब भी कान्स फिल्म फेस्टिवल की बात होती है, तो भारतीय प्रशंसकों के जेहन में सबसे पहला नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का आता है. पिछले दो दशकों से अधिक समय से ऐश्वर्या इस वैश्विक मंच पर भारतीय सुंदरता और आधुनिक फैशन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. आइए नजर डालते हैं उनके उन 9 लुक्स पर, जिन्होंने फैशन की दुनिया में इतिहास रच दिया.

