Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

1 . Star Kids bollywood Debut In 2026

1

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी उत्सव से कम नहीं रही है. इस साल न केवल बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी, बल्कि बॉलीवुड को कई ऐसे नए चेहरे भी मिलेंगे, जो आने वाले समय के सुपरस्टार बन सकते हैं. साल के पहले ही दिन दो बड़े स्टार किड्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है.