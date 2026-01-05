FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना

एंटरटेनमेंट

Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

Star Kids Debut In 2026: साल 2026 बॉलीवुड में नई पीढ़ी के नाम रहेगा. अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया ने 'इक्कीस' से शुरुआत की है, जबकि सुहाना खान, यशवर्धन आहूजा और साई पल्लवी जल्द बड़े पर्दे पर दिखेंगे.

Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 05:18 PM IST

1.Star Kids bollywood Debut In 2026

Star Kids bollywood Debut In 2026
1

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी उत्सव से कम नहीं रही है. इस साल न केवल बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी, बल्कि बॉलीवुड को कई ऐसे नए चेहरे भी मिलेंगे, जो आने वाले समय के सुपरस्टार बन सकते हैं. साल के पहले ही दिन दो बड़े स्टार किड्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है.

2.Sai Pallavi bollywood debut

Sai Pallavi bollywood debut
2

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी अभिनेत्रियां इस साल हिंदी सिनेमा में कदम रख रही हैं. साई पल्लवी, अपनी 'नेचुरल ब्यूटी' के लिए मशहूर हैं. साई पल्लवी, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. उनके साथ रणबीर कपूर और यश (रावण) जैसे दिग्गज कलाकार होंगे.

3.Medha Rana bollywood debut

Medha Rana bollywood debut
3

वेब सीरीज 'लंदन फाइल्स' से अपनी पहचान बनाने वाली मेधा राणा को एक बड़ा मौका मिला है. वे साल की सबसे बड़ी वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों के साथ डेब्यू करेंगी. फिल्म में वे वरुण धवन के अपोजिट नजर आ सकती हैं.

4.Suhana Khan Bollywood debut

Suhana Khan Bollywood debut
4

शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अब ओटीटी के बाद सीधे बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. वे फिल्म 'किंग' में अपने पिता शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है.

5.Simar Bhatia Bollywood debut

Simar Bhatia Bollywood debut
5

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 1971 के युद्ध के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की शौर्य गाथा पर आधारित है. 

6.Agastya Nanda bollywood debut

Agastya Nanda bollywood debut
6

1 जनवरी 2026 को अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगस्त्य ने अपनी सादगी और सिमर ने अपने अभिनय कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सिमर के लिए यह बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेक माना जा रहा है.

7.Yashwardhan Aahuja

Yashwardhan Aahuja
7

मशहूर अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा भी 2026 में अपनी फिल्मी पारी शुरू कर रहे हैं. वे एक अनटाइटल्ड लव स्टोरी से लॉन्च हो रहे हैं, जिसका निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर साई राजेश कर रहे हैं. यशवर्धन की लुक्स और स्टाइल की तुलना उनके पिता से की जा रही है.

8.Sreeleela bollywood debut in 2026

Sreeleela bollywood debut in 2026
8

साउथ की 'सेंसेशन' श्रीलीला, निर्देशक अनुराग बसु की एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अपनी नई पारी शुरू करेंगी.

