Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 05:18 PM IST
1.Star Kids bollywood Debut In 2026
भारतीय सिनेमा के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी उत्सव से कम नहीं रही है. इस साल न केवल बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी, बल्कि बॉलीवुड को कई ऐसे नए चेहरे भी मिलेंगे, जो आने वाले समय के सुपरस्टार बन सकते हैं. साल के पहले ही दिन दो बड़े स्टार किड्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है.
2.Sai Pallavi bollywood debut
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी अभिनेत्रियां इस साल हिंदी सिनेमा में कदम रख रही हैं. साई पल्लवी, अपनी 'नेचुरल ब्यूटी' के लिए मशहूर हैं. साई पल्लवी, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. उनके साथ रणबीर कपूर और यश (रावण) जैसे दिग्गज कलाकार होंगे.
3.Medha Rana bollywood debut
वेब सीरीज 'लंदन फाइल्स' से अपनी पहचान बनाने वाली मेधा राणा को एक बड़ा मौका मिला है. वे साल की सबसे बड़ी वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों के साथ डेब्यू करेंगी. फिल्म में वे वरुण धवन के अपोजिट नजर आ सकती हैं.
4.Suhana Khan Bollywood debut
शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अब ओटीटी के बाद सीधे बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. वे फिल्म 'किंग' में अपने पिता शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है.
5.Simar Bhatia Bollywood debut
अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म 1971 के युद्ध के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की शौर्य गाथा पर आधारित है.
6.Agastya Nanda bollywood debut
1 जनवरी 2026 को अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगस्त्य ने अपनी सादगी और सिमर ने अपने अभिनय कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सिमर के लिए यह बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेक माना जा रहा है.
7.Yashwardhan Aahuja
मशहूर अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा भी 2026 में अपनी फिल्मी पारी शुरू कर रहे हैं. वे एक अनटाइटल्ड लव स्टोरी से लॉन्च हो रहे हैं, जिसका निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर साई राजेश कर रहे हैं. यशवर्धन की लुक्स और स्टाइल की तुलना उनके पिता से की जा रही है.