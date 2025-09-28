FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल

चाय की चुस्की संग नैना मोर की ये किताब 'टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स' पढ़ें, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा

दुर्गा पूजा में मांस-मछली क्यों खाते हैं बंगाली? जानें नवरात्रि व्रत से कैसे अलग है ये परंपरा

तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं आप? तो दिल के लिए खतरे की घंटी, आज ही हो जाएं सतर्क!

Digital Habits Vs Heart Health: आपका स्मार्टफोन बिगाड़ रहा है दिल की धड़कन, जानें कैसे

Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला

BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Tanuja Slapped By Director Kidar Sharma: तनुजा को 1967 में आई फिल्म 'ज्वेल थीफ' और 1971 में 'हाथी मेरे साथी' ने अलग मुकाम पर पहुंचा दिया. इस फिल्म की सफलता ने मेकर्स को रातोंरात मालामाल कर दिया था.

रईश खान | Sep 28, 2025, 06:25 PM IST

1.तनुजा की मां भी रहीं दिग्गज एक्ट्रेस

तनुजा की मां भी रहीं दिग्गज एक्ट्रेस
1

तनुजा (Tanuja) बॉलीवुड की उन दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल रही हैं, जिनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे. तनुजा का परिवार भारतीय सिनेमा से जुड़ा रहा है. उनकी मां शोभना समर्थ और बड़ी बहन नूतन दिग्गज एक्ट्रेस थीं.
 

2.परिवार का भारतीय सिनेमा में था नाम

परिवार का भारतीय सिनेमा में था नाम
2

दादी रतन बाई और मौसी नलिनी जयवंत ने भी भारतीय सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया. तनुजा ने महज 7 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था. 1950 में फिल्म'हमारी बेटी' से बाल कलाकार रूप में शुरुआत की, लेकिन उनको असली पहचान 1960 में 'छबीली' से मिली. यह फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने खुद डायरेक्ट की थी.
 

3.इन एक्टर्स के साथ खूब जमी जोड़ी

इन एक्टर्स के साथ खूब जमी जोड़ी
3

60 से 70 के दशक में देव आनंद, धर्मेंद्र, राज कपूर साहब के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया. उनकी सहजता और एक्टिंग ने उस दौर की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक बना दिया. लेकिन 1961 में एक ऐसी घटना हुई, जिसे याद करके लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं.
 

4.इस फिल्म की चल रही थी शूटिंग

इस फिल्म की चल रही थी शूटिंग
4

दरअसल, साल 1961 में 'हमारी याद आएगी' की शूटिंग चल रही थी. इस फिल्म को किदार शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे. फिल्म तनुजा का एक सीन था. जिसमें उसे रोना था. लेकिन डायरेक्टर के कहने के बावजूद वो बार-बार सेट पर हंसी जा रही थीं. 
 

5.हंसी नहीं रोक पा रही थीं तनुजा

हंसी नहीं रोक पा रही थीं तनुजा
5

डायरेक्टर किदार शर्मा ने इसके लिए उन्हें कई बार टोका, लेकिन तनुजा अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थीं. यह देखकर केदार शर्मा अपना आपा खो बैठे और सेट पर टीम के सामने तनुजा को थप्पड़ जड़ दिया.
 

6.मां ने भी जड़ा थप्पड़

मां ने भी जड़ा थप्पड़
6

तनुजा को यह बात बहुत बुरी लगी और वह सेट छोड़कर घर चली गईं. वहां उन्होंने अपनी मां शोभना को पूरी बात बताई. मां ने उनकी पूरी बात सुनने का बाद खुद एक थप्पड़ जड़ा और तनुजा को सेट पर ले गईं. वहां किदार शर्मा से कहा कि अब आप शूट कीजिए, ये रो रही है.
 

7.मां की सीख ने बनाया टॉप एक्ट्रेस

मां की सीख ने बनाया टॉप एक्ट्रेस
7

शूटिंग पूरी होने के बाद शोभना ने तनुजा को समझाया कि अभिनय को गंभीरता से लेना चाहिए. उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए. इस दौरान हंसी-मजाक सही नहीं होता. तनुजा को मां की बात समझ आई और फिर उन्होंने शूटिंग को कभी हंसी मजाक में नहीं लिया.
 

8.इन फिल्मों से मिली सफलता

इन फिल्मों से मिली सफलता
8

तनुजा को 1967 में आई फिल्म 'ज्वेल थीफ' और 1971 में 'हाथी मेरे साथी' ने अलग मुकाम पर पहुंचा दिया. इस फिल्म की सफलता ने मेकर्स को रातोंरात मालामाल कर दिया था. इसके गाने भी हिट रहे.
 

