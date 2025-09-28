वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

2 . परिवार का भारतीय सिनेमा में था नाम

दादी रतन बाई और मौसी नलिनी जयवंत ने भी भारतीय सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया. तनुजा ने महज 7 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था. 1950 में फिल्म'हमारी बेटी' से बाल कलाकार रूप में शुरुआत की, लेकिन उनको असली पहचान 1960 में 'छबीली' से मिली. यह फिल्म उनकी मां शोभना समर्थ ने खुद डायरेक्ट की थी.

