'ये लोग कैसे सेलिब्रिटी हैं?...' पुलिस कमिश्नर ने लगाई सुरेश रैना और शिखर धवन की क्लास, ED के एक्शन के बाद दिया बड़ा बयान

IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

राज की बाहों में नजर आईं Samantha, शेयर की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा- यह तो बस शुरुआत है

दुनिया के वो 5 देश जहां है सबसे ज्यादा जंगल, जानें कितनी है भारत की रैंकिंग

विक्की कौशल ने किस कॉलेज से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें अब कितनी है उसकी फीस

एंटरटेनमेंट

राज की बाहों में नजर आईं Samantha, शेयर की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा- यह तो बस शुरुआत है

Samantha Ruth Prabhu: एक्ट्रेस समांथा ने हाल ही में अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया था. जिसमें राज निदीमोरु भी पहुंचे थे. पूरे इवेंट में राज, समांथा के साथ नजर आए.

रईश खान | Nov 07, 2025, 09:53 PM IST

1.समांथा और राज के रिश्ते का क्या है सच?

समांथा और राज के रिश्ते का क्या है सच?
1

साउथ अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की लंबे समय से चर्चा हो रही है कि वह फिल्म निर्माता राज निदिमोरु को डेट कर रही हैं. दोनों को कई बार एकसाथ देखा गया. हालांकि, दोनों ने इस रिश्ते को कभी कंफर्म नहीं किया.

2.समांथा ने राज को लगाया गले

समांथा ने राज को लगाया गले
2

लेकिन अब इंस्टाग्राम पर शेयर तस्वीरों ने इस रिश्ते का खुलासा कर दिया है. एक कार्यक्रम के दौरान समांथा, राज निदिमोरु की बाहों में लिपटी नजर आईं. दोनों ने एक-दूसरे के गले लग लगकर तस्वीरें खिंचवाई.

3.शादी हैं एक्ट्रेस का रूमर्ड बॉयफ्रेंड

शादी हैं एक्ट्रेस का रूमर्ड बॉयफ्रेंड
3

इन तस्वीरों के देखकर माना जा रहा है कि दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा करना चाहते हैं. हालांकि, फिल्ममेकर राज निदिमोरू शादीशुदा हैं. जबकि समांथा का डाइवोर्स हो चुका है. समांथा की शादी साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य से हुई थी.

4.परफ्यूम लॉन्चिंग में दिखे एकसाथ

परफ्यूम लॉन्चिंग में दिखे एकसाथ
4

दरअसल, समांथा ने हाल ही में अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया था. जिसमें राज निदीमोरु भी पहुंचे थे. पूरे इवेंट में राज, समांथा के साथ नजर आए. दोनों ने साथ खड़े होकर कई तस्वीरें खिंचवाई. एक में तो समांथा ने राज को अपनी बाहों में पकड़ा है.

5.कैप्शन में लिखी ये बात

कैप्शन में लिखी ये बात
5

एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जिसके कैप्शन में लिखा, ' पिछले डेढ़ साल में मैंने अपने करियर में कुछ सबसे बड़े कदम उठाए हैं. रिस्क लेना, अपने मन की सुनना और साथ-साथ सीखते जाना. आज मैं छोटी-छोटी जीतों का जश्न मना रही हू्ं.'

6.'मैं मेहनती और ब्राइट लोगों के साथ'

'मैं मेहनती और ब्राइट लोगों के साथ'
6

समांथा ने कहा, 'मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि कुछ सबसे ब्राइट सबसे मेहनती और सबसे सच्चे लोगों के साथ काम कर रही हूं, जिनसे मैं मिली हूं. उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है.'

