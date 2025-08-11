दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…
नितिन शर्मा | Aug 11, 2025, 10:06 AM IST
1.शादी में खूब रोई जूही
जय मेहता की यह दूसरी शादी थी. जूही अपनी ही शादी में खूब रोई थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह बताई. आइए जानते हैं जूही की पर्सनल लाइफ के बारे में और आखिर क्यों रोई थीं वह अपनी शादी से पहले.
2.शुरुआत में नहीं थी खुश
कयामत से कयामत तक से डेब्यू करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस जूही चावला ने 1995 में जय मेहता से शादी की थी, लेकिन इस शादी को लेकर वह शुरू में खुश नहीं थीं और उन्होंने इसे काफी समय तक छुपाया. जय की पहली पत्नी सुजाता बिड़ला का 1990 में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जूही ने राजीव मसंद को बताया कि कैसे जय ने उन्हें इम्प्रेस किया और उनकी सास ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि उस समय इंटरनेट नहीं था और हर फोन में कैमरा नहीं होता था, इसलिए चीज़ें छुपाना आसान था और उस दौर में ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते थे.
3.ऐसे बना जय मेहता से रिश्ता
जूही ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनका और जय का रिश्ता बना और उन्होंने कैसे प्रपोज़ किया. जूही ने कहा, “जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी, तब जय से मुलाक़ात हुई थी, लेकिन वह बहुत छोटी सी थी. इसके बाद मैं फिल्मों में व्यस्त हो गई और हमारा संपर्क टूट गया. जय से दूसरी मुलाक़ात एक दोस्त के घर डिनर पर हुई, जहां हम फिर से बातें करने लगे. पहल हमेशा उनकी तरफ़ से होती थी. मेरे बर्थडे पर उन्होंने एक ट्रक भरकर गुलाब भेजे. जब भी मिलते, फूल और एक लेटर देते. यह सिलसिला एक साल चला, जिसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया. लेकिन जवाब देने में मैंने पूरा एक साल लगा दिया.”
4.इंटरव्यू में जूही ने खोला राज
दूरदर्शन सह्याद्रि को दिए इंटरव्यू में जूही ने बताया कि शादी से पहले उनकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिससे वह गहरे सदमे में थीं. उनकी शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी—महालक्ष्मी रेसकोर्स में रिसेप्शन और हज़ार लोगों का बुलावा, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. उन्हें डर था कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता था कि शादी के बाद हीरोइन का करियर डूब जाता था. वह अपनी पहचान खोने से घबरा गई थीं.
5.सास ने दिया साथ
जूही ने बताया कि उनकी सास ने इस मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया और कह दिया था कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे जूही चाहेंगी. जूही ने कहा, “भगवान ने मुझे एक मां के बदले दूसरी मां दे दी.”