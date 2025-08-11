-दिल से तैयार नहीं थी”… शादी के कार्ड बंटने के बाद टूटीं जूही चावला, बोलीं- मेरी शादी तो…

2 . शुरुआत में नहीं थी खुश

कयामत से कयामत तक से डेब्यू करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस जूही चावला ने 1995 में जय मेहता से शादी की थी, लेकिन इस शादी को लेकर वह शुरू में खुश नहीं थीं और उन्होंने इसे काफी समय तक छुपाया. जय की पहली पत्नी सुजाता बिड़ला का 1990 में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में जूही ने राजीव मसंद को बताया कि कैसे जय ने उन्हें इम्प्रेस किया और उनकी सास ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि उस समय इंटरनेट नहीं था और हर फोन में कैमरा नहीं होता था, इसलिए चीज़ें छुपाना आसान था और उस दौर में ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते थे.