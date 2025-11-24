FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 89 की उम्र में सोमवार को निधन हो गया. धर्मेंद्र के जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. अभिनेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. धर्मेंद्र की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के साथ ही खूब कमाई की है.

नितिन शर्मा | Nov 24, 2025, 02:31 PM IST

1.इतने करोड़ थी नेटवर्थ

इतने करोड़ थी नेटवर्थ
1

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र की नेटवर्थ करीब 410 से 450 करोड़ रुपये के बीच है. वो 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम करते रहे हैं. ही मैन की आखिरी फिल्म 21 भी आने वाले दिसंबर में रिलीज होगी. धर्मेंद्र फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट समेत अलग अलग बिजनेस कर अच्छी खासी कमाई करते थे. इसके अलावा उनका मुंबई में एक आलीशान बंगला है. वहीं खंडाला और लोनावला में 100 बिघा का फार्महाउस है. उनकी अपनी एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Garam-Dharam के नाम से है. 

2.किस किस को मिलेगा दौलत में हिस्सा

किस किस को मिलेगा दौलत में हिस्सा
2

89 की उम्र में गये धर्मेंद्र हमेशा जोश में रहने के साथ ही काफी आरामदायक जिंदगी जीते थे. उन्होंने लोगों की मदद भी खूब की है. इसबीच जानते हैं कि आखिर धर्मेंद्र की नेटवर्थ कितनी थी. यह किन किन को दी जाएगी. कौन इसका हकदार होगा. यह सवाल ज्यादातर लोगों के मन में होगा क्योंकि धर्मेंद्र ने दो शादी की थी. दोनों ही पत्नी से उनके 6 बच्चे हैं. 

3.धर्मेंद्र के पास थी ये लग्जरी कारें

धर्मेंद्र के पास थी ये लग्जरी कारें
3

धर्मेंद्र एक दम रॉयल लाइफ जीते थे. धर्मेंद्र के पास फार्म हाउस होने के साथ ही उनके रियल स्टेट से लेकर अपनी रेस्टोरेंट चैन है. वहीं कारों की बात करें तो धर्मेंद्र के पास मर्सिडीज बेंज एस-क्लास, लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी कई कार हैं.

4.धर्मेंद्र के हैं 6 बच्चे हैं

धर्मेंद्र के हैं 6 बच्चे हैं
4

धर्मेंद्र की दो पत्नियों से छह बच्चे थे. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं. वहीं दूसरी पत्नी फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी हैं. इन दोनों से ही धर्मेंद्र केो 6 बच्चे हैं. इनमें पहली पत्नी यानी प्रकाश कौर से 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं. वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

5.धर्मेंद्र की संपत्ति से हिस्सा 

धर्मेंद्र की संपत्ति से हिस्सा 
5

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील ओमकार शर्मा ने बताया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें साफ कर दिया था कि भले ही शादी मान्य न होने पर दूसरी पत्नी को पति की प्रॉपर्टी से हिस्सा न मिले, लेकिन उनसे पैदा होने वाले बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलेगा. ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी, क्योंकि पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित हैं और तलाक नहीं हुआ है. तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे.

6.छह बच्चों को मिलेगा हिस्सा

छह बच्चों को मिलेगा हिस्सा
6

कानूनी रूप से धर्मेंद्र के दो पत्नियों से छह बच्चे हैं. ऐसे में उनके चारों बच्चों को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और नेटवर्थ से बराबर का हिस्सा मिलेगा. हालांकि इसमें वसीयत को लेकर अलग कानून है. जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी एक बच्चे के नाम प्रॉपर्टी के किसी में हिस्से में अलग से वसीयत करके जाता है तो कानूनी रूप से उस पर उक्त बच्चे का पूरा हक होता है. उसके अलावा पिता की संपत्ति को सभी बच्चों में बराबर बांटा जाता है. 

