Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

1 . इतने करोड़ थी नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र की नेटवर्थ करीब 410 से 450 करोड़ रुपये के बीच है. वो 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम करते रहे हैं. ही मैन की आखिरी फिल्म 21 भी आने वाले दिसंबर में रिलीज होगी. धर्मेंद्र फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट समेत अलग अलग बिजनेस कर अच्छी खासी कमाई करते थे. इसके अलावा उनका मुंबई में एक आलीशान बंगला है. वहीं खंडाला और लोनावला में 100 बिघा का फार्महाउस है. उनकी अपनी एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Garam-Dharam के नाम से है.