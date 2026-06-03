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Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ

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Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ

Who Is Gauri Spratt: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं. बेंगलुरु की रहने वाली गौरी एक सफल हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटी बिजनेस वुमन हैं.

Pragya Bharti | Jun 03, 2026, 11:33 PM IST

1.Who Is Gauri Spratt?

Who Is Gauri Spratt?
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आमिर खान की होने वाली पत्नी कौन हैं? जानें उनकी उम्र, करियर और बैकग्राउंड
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. खबरों के अनुसार, अभिनेता 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. आमिर और गौरी के रिश्ते ने पिछले कुछ समय से खूब सुर्खियां बटोरी हैं, ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर कौन हैं गौरी स्प्रैट?

Image Credit: Social Media

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2.गौरी स्प्रैट कौन हैं?

गौरी स्प्रैट कौन हैं?
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गौरी स्प्रैट मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली रही है; उन्होंने ऊटी के प्रतिष्ठित ब्लू माउंटेन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में अपनी पढ़ाई पूरी की. पर्सनल लाइफ की बात करें तो गौरी स्प्रैट के लिए यह दूसरी शादी होगी और उनका पहली शादी से सात साल का एक बेटा भी है. 

Image Credit: Social Media

3.क्या करती हैं आमिर खान की होने वाली तीसरी पत्नी गौरी?

क्या करती हैं आमिर खान की होने वाली तीसरी पत्नी गौरी?
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गौरी का ताल्लुक फिल्म जगत से नहीं, बल्कि ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री से है. वे अपनी मां द्वारा शुरू किए गए सैलून बिजनेस को संभालती हैं. इसके अलावा, वे आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं.

Image Credit: Social Media

4.गौरी स्प्रैट की उम्र क्या है?

गौरी स्प्रैट की उम्र क्या है?
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उम्र की बात करें तो गौरी 47 वर्ष की हैं. आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच तीन साल के प्रेम संबंध के बाद अब यह जोड़ा शादी के जरिए अपने रिश्ते को एक नया नाम देने की तैयारी में है. फैंस इस सादे और निजी समारोह को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

Image Credit: Social Media

TRENDING NOW

5.आमिर-गौरी की मुलाकात कैसे हुई थी?

आमिर-गौरी की मुलाकात कैसे हुई थी?
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आमिर और गौरी की मुलाकात करीब 26 साल पहले आमिर के एक कजिन के जरिए हुई थी. हालांकि, शुरुआती सालों में वे सिर्फ दोस्त थे. आमिर ने खुद स्वीकार किया था कि वे पिछले 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं, लेकिन 2023 से उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से बदलकर प्यार में तब्दील हो गया. आमिर खान ने 14 मार्च 2025 को अपने 60वें जन्मदिन पर आधिकारिक तौर पर मीडिया को गौरी से मिलवाया था.

Image Credit: Social Media

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