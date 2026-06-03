Gauri Spratt कौन हैं? जो बनने वाली हैं Amir Khan की पत्नी.. जानें उम्र, करियर और पर्सनल लाइफ

1 . Who Is Gauri Spratt?

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आमिर खान की होने वाली पत्नी कौन हैं? जानें उनकी उम्र, करियर और बैकग्राउंड

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. खबरों के अनुसार, अभिनेता 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. आमिर और गौरी के रिश्ते ने पिछले कुछ समय से खूब सुर्खियां बटोरी हैं, ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर कौन हैं गौरी स्प्रैट?

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