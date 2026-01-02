कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 02, 2026, 01:35 PM IST
1.'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का'
'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' फिल्म से पहचान पाने वाली अभिनेत्री एक्ट्रेस अहाना कुमरा ने सोशल मीडिया पर अपने विंटर विकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.(फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)
2.बोल्ड लुक
उनकी लेटेस्ट बिकिनी फोटोज और बोल्ड लुक ने कडकड़ती ठंड में सोशल मीडिया पर पारा चढ़ा दिया है. ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.(फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)
3.शानदार वेकेशन प्लान
अहाना कुमार ने साल के अंत में एक शानदार वेकेशन प्लान किया और अपने फैंस को जॉर्जिया की बर्फीली वादियों की खूबसूरत झलक दिखाई.(फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)
4.अहाना का हॉट लुक वायरल
इन फोटोज में अहाना कड़ाके की ठंड और चारों तरफ फैली बर्फ के बीच गर्म स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं. गिरती हुई बर्फ और पूल से निकलते गर्म भाप के बीच अहाना का हॉट लुक वायरल हो गया है. (फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)
5.रिलैक्स्ड और खुशमिजाज चेहरा
अहाना कुमरा पिंक बिकिनी और ब्लैक बॉटम में नजर आ रही हैं. बर्फीली वादियों के बीच उनका यह रिलैक्स्ड और खुशमिजाज चेहरा साफ बता रहा है कि वह अपने काम से ब्रेक लेकर इस पल को कितना एन्जॉय कर रही हैं. (फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)
6.फैंस जमकर कर रहे कमेंट्स
अहाना की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहा है, तो कोई उनकी वेकेशन लोकेशन को ड्रीम डेस्टिनेशन बता रहा है. किसी ने उनके बोल्ड लुक की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. (फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)