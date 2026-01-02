कड़ाके की ठंड में चढ़ा सोशल मीडिया का पारा, बिकिनी पहन पूल मस्ती करती हुई हॉट हसीना की फोटो वायरल

4 . अहाना का हॉट लुक वायरल

4

इन फोटोज में अहाना कड़ाके की ठंड और चारों तरफ फैली बर्फ के बीच गर्म स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं. गिरती हुई बर्फ और पूल से निकलते गर्म भाप के बीच अहाना का हॉट लुक वायरल हो गया है. (फोटो साभार: Instagram@aahanakumra)