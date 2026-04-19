जब एक साथ 1 फ्रेम में नजर आया था पूरा मंगेशकर परिवार; 83Yr पुराना वो गाना, जिसमें लता-आशा संग सभी भाई-बहनों ने लगाए थे सुर

5 . एक अनमोल विरासत

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आज जब लता दीदी और आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, तो यह वीडियो और भी अधिक भावुक कर देने वाला बन गया है. यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि उस युग का गवाह है जिसने भारतीय पार्श्व संगीत की नींव रखी थी. एक ही फ्रेम में पांचों भाई-बहनों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. संगीत के इन दिग्गजों की यह सामूहिक झलक हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है.

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