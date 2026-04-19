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जब एक साथ 1 फ्रेम में नजर आया था पूरा मंगेशकर परिवार; 83Yr पुराना वो गाना, जिसमें लता-आशा संग सभी भाई-बहनों ने लगाए थे सुर

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जब एक साथ 1 फ्रेम में नजर आया था पूरा मंगेशकर परिवार; 83Yr पुराना वो गाना, जिसमें लता-आशा संग सभी भाई-बहनों ने लगाए थे सुर

Lata Mangeshkar Siblings in One Song: सुरों की दुनिया में मंगेशकर परिवार का योगदान अतुलनीय है. सोशल मीडिया पर मंगेशकर परिवार का 1943 का एक दुर्लभ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लता, आशा, ऊषा, मीना और हृदयनाथ एक साथ नजर आ रहे हैं.

Pragya Bharti | Apr 19, 2026, 02:02 PM IST

1.83 Years old Mangeshkar Siblings Song

83 Years old Mangeshkar Siblings Song
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भारतीय शास्त्रीय और पार्श्व संगीत का जिक्र 'मंगेशकर परिवार' के बिना अधूरा है. लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी शख्सियतों ने दशकों तक अपनी आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया. हाल ही में इस परिवार का एक बेहद पुराना और ऐतिहासिक वीडियो सामने आया है, जिसने संगीत प्रेमियों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. यह वीडियो न केवल उनकी सादगी को दर्शाता है, बल्कि उनके महान सफर की शुरुआती झलक भी पेश करता है.

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2.टैलेंट का खजाना है मंगेशकर परिवार

टैलेंट का खजाना है मंगेशकर परिवार
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मंगेशकर खानदान की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि यहां हर सदस्य सुरों का धनी था. लता और आशा के विश्वव्यापी नाम के अलावा, ऊषा मंगेशकर और मीना खडीकर ने भी अपनी गायकी से विशिष्ट पहचान बनाई. वहीं, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने संगीत निर्देशन और गायन के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह परिवार अपने आप में संगीत का एक संपूर्ण विश्वविद्यालय था.
 

3.इस फिल्म का है ये दुर्लभ नजारा

इस फिल्म का है ये दुर्लभ नजारा
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यह दुर्लभ क्षण साल 1943 की फिल्म 'माजे बाल' का है. फिल्म के एक गीत में लता, आशा, ऊषा और मीना के साथ उनके नन्हे भाई हृदयनाथ भी पर्दे पर एक साथ नजर आए थे. उस समय स्वर कोकिला लता मंगेशकर की उम्र महज 13 वर्ष थी. इस फिल्म में उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय और गायन दोनों किया था. 

4.83 साल पुराना वो कौन सा गाना है, जिसमें मंगेशकर परवार नजर आया था?

83 साल पुराना वो कौन सा गाना है, जिसमें मंगेशकर परवार नजर आया था?
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83 साल पहले मराठी फिल्म 'माजे बाल' की एक गीत 'चला चला नव बाला' में लता, आशा, ऊषा और मीना के साथ उनके नन्हे भाई हृदयनाथ भी पर्दे पर एक साथ नजर आए थे. इस यादगार गीत को संगीतकार दत्ता दावजेकर ने तैयार किया था.
 

TRENDING NOW

5.एक अनमोल विरासत

एक अनमोल विरासत
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आज जब लता दीदी और आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, तो यह वीडियो और भी अधिक भावुक कर देने वाला बन गया है. यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि उस युग का गवाह है जिसने भारतीय पार्श्व संगीत की नींव रखी थी. एक ही फ्रेम में पांचों भाई-बहनों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. संगीत के इन दिग्गजों की यह सामूहिक झलक हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है.

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