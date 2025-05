4 . Julia Morley CBE, Chairman and CEO of the Miss World Organisation talk About Competition

4

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, मिस वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन की अध्यक्ष और सीईओ जूलिया मोर्ले सीबीई ने कहा, "टॉप मॉडल चैलेंज केवल सुंदरता के बारे में नहीं है - यह आत्मविश्वास, आवाज और विरासत के साथ-साथ चलने के बारे में है. आज रात प्रत्येक प्रतियोगी ने हमें याद दिलाया कि सुंदरता केवल हमारे दिखने में ही नहीं है, बल्कि इसमें भी है कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं. यह मंच हमें इन युवा महिलाओं में भविष्य देखने का अवसर देता है, जो कि लचीली, उज्ज्वल और नेतृत्व के लिए तैयार हैं.