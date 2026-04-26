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1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

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1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

साल 1955 में आई सत्यजीत रे की मास्टरपीस ने भारतीय सिनेमा पर ऐसा कब्जा किया है कि वो 71 सालों से सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी हुई है. 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली इस 126 मिनट की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत आज भी किसी मूवी की नहीं हुई है.

Pragya Bharti | Apr 26, 2026, 01:54 PM IST

1.Satyajit Ray Film History

Satyajit Ray Film History
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भारतीय फिल्म जगत में हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, लेकिन 1955 में रिलीज हुई सत्यजीत रे की इस मास्टरपीस ने जो मुकाम हासिल किया, वह आज भी एक सपना बना हुआ है. आईएमडीबी और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समीक्षकों (FIPRESCI) के सर्वेक्षणों के अनुसार, यह पिछले 71 वर्षों से भारत की नंबर-1 फिल्म के पायदान पर मजबूती से खड़ी है.
 

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2.126 मिनट का जादू और 'धुरंधर' भी नाकाम

126 मिनट का जादू और 'धुरंधर' भी नाकाम
2

करीब 2 घंटे 6 मिनट की यह फिल्म ग्रामीण बंगाल की गरीबी, रिश्तों की गर्माहट और जीवन के संघर्ष को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि आज के दौर की बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में और 'धुरंधर' कलाकार भी इसके प्रभाव को नहीं तोड़ सके. आधुनिक तकनीक और करोड़ों के बजट के बावजूद, इस फिल्म की सादगी आज भी दर्शकों की रूह को छू लेती है.

3.11 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स और दुनिया में डंका

11 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स और दुनिया में डंका
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खास बात यह है कि ये फिल्म केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही, इसने वैश्विक सिनेमा के नक्शे पर तिरंगा लहराया है. कान फिल्म फेस्टिवल सहित दुनिया के 11 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इस फिल्म ने पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया. इसी फिल्म ने निर्देशक सत्यजीत रे को विश्व स्तर पर एक महान फिल्मकार के रूप में स्थापित किया.

4.बजट की तंगी और ढाई साल का संघर्ष

बजट की तंगी और ढाई साल का संघर्ष
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इस कालजयी फिल्म को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था. बजट की कमी के कारण सत्यजीत रे को अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे. संसाधनों के अभाव में फिल्म की शूटिंग ढाई साल तक खिंची, लेकिन रे के अटूट संकल्प ने एक ऐसी कृति तैयार की, जिसे आज पूरी दुनिया के फिल्म स्कूलों में एक 'पाठ्यपुस्तक' की तरह पढ़ाया जाता है.
 

TRENDING NOW

5.सत्यजीत रे का ऑस्कर तक का सफर

सत्यजीत रे का ऑस्कर तक का सफर
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इस फिल्म के साथ शुरू हुआ सत्यजीत रे का सफर उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर तक ले गया. उनकी 'अप्पू त्रयी' (Apu Trilogy) का यह पहला हिस्सा भारतीय गौरव का प्रतीक है. आज 71 साल बाद भी यह फिल्म साबित करती है कि महान सिनेमा केवल पैसों से नहीं, बल्कि एक महान विजन और सच्चाई से बनता है.
 

6.71 सालों से नंबर-1 रही ये फिल्म कौन सी है?

71 सालों से नंबर-1 रही ये फिल्म कौन सी है?
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71 सालों से नंबर 1 चल रही सत्यजीत रे की फिल्म 'पाथेर पांचाली' है. यह एक ऐसी ही गौरवशाली कृति है, जिसने सात दशक पहले वैश्विक मंच पर भारत की कला का लोहा मनवाया था. 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई है. 

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