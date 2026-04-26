1955 में आई 126Min वाली वो Legendary Film, जिसके लिए डायरेक्टर ने गिरवी रखे थे बीवी के गहने; 71 सालों बाद भी है नंबर-1

4 . बजट की तंगी और ढाई साल का संघर्ष

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इस कालजयी फिल्म को बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था. बजट की कमी के कारण सत्यजीत रे को अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे. संसाधनों के अभाव में फिल्म की शूटिंग ढाई साल तक खिंची, लेकिन रे के अटूट संकल्प ने एक ऐसी कृति तैयार की, जिसे आज पूरी दुनिया के फिल्म स्कूलों में एक 'पाठ्यपुस्तक' की तरह पढ़ाया जाता है.

